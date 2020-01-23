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Яркие поздравления с Китайским Новым годом: стихи, смс и красочные картинки

Оригинальные поздравления с Китайским Новым годом: короткие стихи, смс, яркие открытки и картинки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Китайский Новый год - поздравления
Китайский Новый год - поздравления
Фото: Depositphotos

В канун приближающегося Китайского Нового года 2020, который наступает 25 января, Сегодня.Lifestyle подготовил для вас оригинальные, яркие, прикольные, добрые и позитивные поздравления, смс, стихи и картинки, посвященные празднику. Отправляйте лучшие поздравления с Китайским Новым годом родным, друзьям и близким.

Смотрите видео, как проходил новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей в 2019 году:

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Яркие картинки в Китайский Новый год
Яркие картинки в Китайский Новый год
Фото: Depositphotos

Китайский Новый год: лучшее поздравление

***

Восточный Новый Год спешит, идет,
Желанья загадаем, что он принесет?
Стремление к лучшему, уверенность в себе,
И мира людям, всем живущим на Земле!

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Позитивное поздравление с Китайским Новым годом

***

Китайский Новый год! Ура!
Что за чудная пора!
Радость, песни, детвора
Носится уже с утра,
Все готовятся встречать,
Праздник светлый отмечать.
Счастья, радости! И вот
Пришел Китайский Новый год!

Как поздравить с Китайским Новым годом
Как поздравить с Китайским Новым годом
Фото: Depositphotos

Китайский Новый год: смс поздравление

***

На китайский Новый год
Высылаю сообщенье!
Принимай честной народ
С днем китайским поздравленье!

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Короткие пожелания в Китайский Новый год

***

Я спешу поздравить вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!

Открытки и стихи в Китайский Новый год
Открытки и стихи в Китайский Новый год
Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с Китайским Новым годом 2020

***

С Новым годом вас Китайским!
Мудрости восточной всем,
Пусть станет жизнь чудесной, райской,
Без слез, печалей и проблем!

С Китайским Новым годом – картинки и стихи
С Китайским Новым годом – картинки и стихи
Фото: Depositphotos

Добрые стихи в Китайский Новый год

***

Прошел славянский Новый год,
Настал Китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот!

Китайский Новый год – красивые открытки и пожелания
Китайский Новый год – красивые открытки и пожелания
Фото: Depositphotos

Короткие смс поздравления с Китайским Новым годом 2020

***

Пусть будет полной чашей дом,
Пусть жизнь легко идет,
И пусть нам счастье принесет
Китайский Новый год!

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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