Яркие поздравления с Китайским Новым годом: стихи, смс и красочные картинки
Оригинальные поздравления с Китайским Новым годом: короткие стихи, смс, яркие открытки и картинки
В канун приближающегося Китайского Нового года 2020, который наступает 25 января, Сегодня.Lifestyle подготовил для вас оригинальные, яркие, прикольные, добрые и позитивные поздравления, смс, стихи и картинки, посвященные празднику. Отправляйте лучшие поздравления с Китайским Новым годом родным, друзьям и близким.
Смотрите видео, как проходил новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей в 2019 году:
Китайский Новый год: лучшее поздравление
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Восточный Новый Год спешит, идет,
Желанья загадаем, что он принесет?
Стремление к лучшему, уверенность в себе,
И мира людям, всем живущим на Земле!
Позитивное поздравление с Китайским Новым годом
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Китайский Новый год! Ура!
Что за чудная пора!
Радость, песни, детвора
Носится уже с утра,
Все готовятся встречать,
Праздник светлый отмечать.
Счастья, радости! И вот
Пришел Китайский Новый год!
Китайский Новый год: смс поздравление
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На китайский Новый год
Высылаю сообщенье!
Принимай честной народ
С днем китайским поздравленье!
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Короткие пожелания в Китайский Новый год
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Я спешу поздравить вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!
Лучшие поздравления с Китайским Новым годом 2020
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С Новым годом вас Китайским!
Мудрости восточной всем,
Пусть станет жизнь чудесной, райской,
Без слез, печалей и проблем!
Добрые стихи в Китайский Новый год
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Прошел славянский Новый год,
Настал Китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот!
Короткие смс поздравления с Китайским Новым годом 2020
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Пусть будет полной чашей дом,
Пусть жизнь легко идет,
И пусть нам счастье принесет
Китайский Новый год!
Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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