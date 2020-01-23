Яркие поздравления с Китайским Новым годом: стихи, смс и красочные картинки

Оригинальные поздравления с Китайским Новым годом: короткие стихи, смс, яркие открытки и картинки

Китайский Новый год - поздравления Фото: Depositphotos

В канун приближающегося Китайского Нового года 2020, который наступает 25 января, Сегодня.Lifestyle подготовил для вас оригинальные, яркие, прикольные, добрые и позитивные поздравления, смс, стихи и картинки, посвященные празднику. Отправляйте лучшие поздравления с Китайским Новым годом родным, друзьям и близким.

Смотрите видео, как проходил новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей в 2019 году:

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Яркие картинки в Китайский Новый год Фото: Depositphotos

Китайский Новый год: лучшее поздравление

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Восточный Новый Год спешит, идет,

Желанья загадаем, что он принесет?

Стремление к лучшему, уверенность в себе,

И мира людям, всем живущим на Земле!

Позитивное поздравление с Китайским Новым годом

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Китайский Новый год! Ура!

Что за чудная пора!

Радость, песни, детвора

Носится уже с утра,

Все готовятся встречать,

Праздник светлый отмечать.

Счастья, радости! И вот

Пришел Китайский Новый год!

Как поздравить с Китайским Новым годом Фото: Depositphotos

Китайский Новый год: смс поздравление

***

На китайский Новый год

Высылаю сообщенье!

Принимай честной народ

С днем китайским поздравленье!

Короткие пожелания в Китайский Новый год

***

Я спешу поздравить вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

Открытки и стихи в Китайский Новый год Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с Китайским Новым годом 2020

***

С Новым годом вас Китайским!

Мудрости восточной всем,

Пусть станет жизнь чудесной, райской,

Без слез, печалей и проблем!

С Китайским Новым годом – картинки и стихи Фото: Depositphotos

Добрые стихи в Китайский Новый год

***

Прошел славянский Новый год,

Настал Китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот!

Китайский Новый год – красивые открытки и пожелания Фото: Depositphotos

Короткие смс поздравления с Китайским Новым годом 2020

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Пусть будет полной чашей дом,

Пусть жизнь легко идет,

И пусть нам счастье принесет

Китайский Новый год!

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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