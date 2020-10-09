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Завтра Покровская родительская суббота: традиции и главные запреты дня

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Узнайте, что категорически нельзя делать в поминальную родительскую субботу 10 октября

Завтра, 10 октября, наступит Покровская родительская суббота-2020. Каково значение дня, как правильно себя вести, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в Поминальный родительский день, узнайте в нашей статье.

Родительская поминальная суббота
Родительская поминальная суббота
Фото: Depositphotos

Родительские дни – это особые дни поминовения умерших родственников в православном церковном календаре. Каждый год родительские поминальные субботы выпадают на разные даты.

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Покровская родительская суббота-2020: дата поминального дня

Как понятно из названия, Покровский поминальный день отмечается накануне светлого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который в нынешнем году приходится на среду, 14 октября.

Таким образом, Покровская родительская суббота в 2020 году выпадает на 10 октября.

История и значение Покровской родительской субботы

Изначально Покровский поминальный день был посвящен поминовению воинов, погибших за веру и Отечество в 1552 году при завоевании Иваном Грозным Казани.

Впоследствии верующие стали поминать в этот день не только погибших воинов, но своих усопших родственников. Эта традиция сохранилась и до наших дней.

Традиционно в субботу в храмах чествуется память всех святых, а также всех усопших православных христиан. Богослужебный устав предписывает совершать поминовение всех от века преставившихся православных христиан.

Родительская поминальная суббота: значение и традиции

В переводе с греческого суббота означает "ходатайство", а потому именно в этот день недели у христиан принято вспоминать умерших родных и близких, молиться и просить за них Господа.

День называется родительским, потому что верующие прежде всего поминают самых близких – своих умерших родителей. По другой версии, все умершие отправляются на тот свет к своим праотцам – родителям.

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По церковным правилам, поминовение усопших приносит великую пользу и помощь умершим родственникам, а также служит выражением полноты церковной жизни. Почившие сами уже не могут помолиться за себя, это должны сделать их родственники. Потому что спасение души возможно лишь в сообществе верующих, членами которого являются все – и живущие, и умершие в вере.

В родительскую субботу как раз и происходит общение с усопшими чрез молитву и поминовение. В этот день принято прийти в храм на службу, принести продукты для поминания родственников, написать записки за упокой с именами усопших, помолиться.

Традиционно на Покровскую родительскую субботу люди посещают кладбища и ухаживают за могилами. В этот день принято убирать опавшую листву и отцветшие растения, чинить оградки и лавочки, приводить в порядок могилы, приносить венки или цветы.

Дома собираются родственники и устраивают поминальный обед, вспоминая ушедших добрым словом. Главным блюдом на поминальном столе является ритуальная кутья. На стол ставят приборов больше, чем присутствует людей. Считается, что души умерших посещают родных и участвуют в трапезе.

Что нельзя делать в поминальную субботу

  • А вот работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.
  • Священнослужители не одобряют шумных поминок и трапез на кладбище. Лучше устроить поминальный обед в кругу семьи, а продукты оставить на помин в церквях или поднести нищим.
  • В поминальный день ни в коем случае нельзя злиться, ругаться, скандалить, сквернословить.
  • Также в этот светлый день нельзя предаваться увеселительным мероприятиям, лучше посвятить время раздумьям о жизни и анализу своих помыслов и поступков.

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