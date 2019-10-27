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Зимнее время в Украине: как узнать, который сейчас час

Сегодня утром часы перевели на час назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Точное время в Украине
Точное время в Украине
Фото: unsplash.com

27 октября Украина перешла на зимнее время. Рано утром часы перевели на час назад, и мы рассказываем о способах, которые помогут узнать точное время сейчас.

Как пережить переход на зимнее время, смотрите в сюжете:

Перевод времени на зимнее состоялся сегодня, 27 октября, в 04:00 часа утра. Если вы не забыли перевести часы, то вы точно поспали на час больше обычного, а если забыли – с легкостью можете запутаться во времени.

Как узнать точно время в Украине после перевода часов

Для начала обратите внимание на все часы в вашем доме: спешить на час вперед будут настенные и наручные часы, а также будильники с ручной настройкой времени. Время же на мобильных телефонах, компьютерах и других гаджетах переводится автоматически.

Еще один простой способ узнать точное время – телевизор. С утра по разным телеканалам показывают новостные выпуски или утренние программы, где также информируют о точном времени.

Узнать, который час после перехода на зимнее время в Украине можно в интернете. Достаточно открыть поисковик и ввести соответствующий запрос, используя слова "зимнее время", "точное время Киев", "время в Украине".

К слову, медики считают, что большинство людей тяжело переносят период адаптации, когда происходит перевод часов на зимнее время. Нашему организму приходится перестраиваться на новый режим, поэтому он испытывает дополнительный стресс, который у разных людей может продлиться от 2 дней до 2 недель.

Ранее мы писали, как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов.

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