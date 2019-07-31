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10 причин включить сливы в свое летнее меню

Узнайте, чем полезны сливы для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сливы – настоящий кладезь витаминов и полезных веществ
Сливы – настоящий кладезь витаминов и полезных веществ
Фото: freepik.com

Сливы богаты минералами и являются отличным источником калия. Они также содержат антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов, разрушающих клетки.

Смотрите видео, можно ли есть фруктовые косточки:

В сливах мало калорий (всего 46 ккал на 100 г) и, следовательно, они не повышают уровень сахара в крови. Вот более развернутый список преимуществ этого суперплода для здоровья.

Сливы укрепляют сердце

Богатые антиоксидантами, сливы улучшают и поддерживают здоровье сердца. Антиоксиданты предотвращают окисление холестерина и борются со свободными радикалами, что помогает предотвратить сердечные заболевания и инсульты. 

Сливы полезны для пищеварения

Сливы содержат изатин и сорбитол, которые помогают улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника. Вы можете есть свежие или сушеные сливы в качестве профилактики запора.

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Сливы защищают от рака

Красновато-синий цвет сливовой кожицы обусловлен пигментом антоцианином, который борется со свободными радикалами. Слива особенно хороша для профилактики рака молочной железы и полости рта.

Сливы улучшают кровообращение

Сливы повышают способность организма усваивать железо из продуктов. Причем они сами содержат железо, необходимое для кровотворения и профилактики анемии. Помимо этого, употребление слив улучшает циркуляцию крови.

Сливы понижают уровень холестерина в крови

Плоды содержат растворимую клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина в крови и препятствует его выработке в печени.

Сливы содержат много полезной клетчатки
Сливы содержат много полезной клетчатки
Фото: Pixabay

Сливы хороши для вашей кожи

Употребление слив улучшает состояние кожи. Фрукты обладают омолаживающими свойствами, делая морщины менее глубокими. Так что пейте сливовый сок для продления молодости.

Сливы полезны для костей

Согласно нескольким исследованиям, употребление слив улучшает здоровье костей. Сливы содержат бор, который важен для сохранения плотности костей и поддержания их здоровья. Плод также богат флавоноидами и фенольными соединениями, которые восстанавливают потерю костной массы.

Сливы помогают заживлять шрамы

Сливы улучшают кровообращение, что помогает коже быстрее заживать и заменять поврежденные ткани новыми. Употребление слив также улучшает текстуру и эластичность кожи. Они предотвращают появление пигментных пятен, веснушек и лечат некоторые кожные заболевания.

Сливы способствуют росту волос

Ешьте сливы, если хотите иметь густые и крепкие волосы. За счет высокого содержания железа они улучшают кровообращение, что замедляет выпадение волос и способствует росту новых волосяных луковиц.

Сливы улучшают иммунитет

В сливах содержатся витамины – С, В, бета-каротин, пищевые волокна и органические кислоты. Благодаря им плоды укрепляют иммунитет и защищают от гриппа и простуды.

Кому нельзя есть сливы

В больших количествах сливы могут вызвать диарею
В больших количествах сливы могут вызвать диарею
Фото: Depositphotos

Даже самые полезные продукты имеют наряду с неоспоримыми достоинствами свои недостатки. Сливы, конечно же, не являются исключением. 

  • С осторожностью сливу следует употреблять людям, склонным к диарее.
  • Люди, страдающие ожирением, не должны употреблять более 10 штук чернослива в день, поскольку он является калорийным продуктом.
  • Женщины в период лактации также должны воздержаться от употребления слив как в свежем, так и в сушеном виде, чтобы предотвратить возникновение расстройств пищеварения у ребенка.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами сливового пирога. "Сегодня" также писали, как приготовить творожную запеканку со сливами.

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Источник: Сегодня
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