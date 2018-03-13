10 советов, которые помогут вкусно приготовить блюда из птицы

Сегодня, 10:06

Эти хитрости пригодятся любому кулинару

Как правильно готовить птицу Фото: freepik.com
Как правильно готовить птицу Фото: freepik.com

Утка, индейка, гусь, курица и цыпленок служат основой для многих блюд. Несмотря на то, что это разные виды птицы, у них есть общие правила приготовления.

  • Птицу разделяют на куски вместе с костями и без костей. При разрубке с костями сначала отделяют ножки и крылья, а чтобы облегчить этот процесс, кости выкручивают из суставов. Затем с помощью кухонных ножниц или ножа разрубывают вдоль на две части и разделяют каждую половинку на порционные куски. Мякоть срезают с грудной клетки по возможности большим куском; кость-"вилку", которая соединяет две половинки, перерубают так, чтобы у каждого филе осталась часть крылышка.
  • При приготовлении гуся или утки жира будет меньше, если слишком жирные части птицы несколько раз наколоть вилкой, а потом убрать лишний жир из образовавшегося соуса. 
  • Чем меньше тушка домашней птицы, тем лучше должна быть разогрета духовка, в которой она запекается.
  • Фаршируя птицу, не следует класть в нее слишком много начинки, потому что кожа при нагреве может треснуть, и фарш вывалится наружу. 
  • Если перед запеканием смазать тушку цыпленка, курицы или утки сметаной, она хорошо подрумянится. А если перед завершением приготовления полить птицу холодной водой, то кожица станет приятно хрустящей.
  • Если при запекании в духовке тушка птицы сильно подрумянилась, а внутри еще сырая, прикройте ее влажной пергаментной бумагой или фольгой. Из готовой птицы при прокалывании должен выделяться прозрачный сок.
  • Когда вы запекаете домашнюю птицу или дичь в духовке, кладите их на противень спинкой вниз. 
  • Вкус котлет по-киевски значительно улучшится, если наполнить их смесью сливочного масла с мелко порубленной зеленью петрушки и сырыми яичными желтками.
  • Чтобы из фаршированных котлет во время жарки не вываливалась начинка, их нужно дважды обвалять в панировочных сухарях.
  • При мариновании домашней птицы уксус желательно заменить белым сухим вином.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриных грудок по Дюкану. Мы также рассказывали, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер.

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Источник:

"Сегодня"

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