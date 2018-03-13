10 советов, которые помогут вкусно приготовить блюда из птицы
Эти хитрости пригодятся любому кулинару
Утка, индейка, гусь, курица и цыпленок служат основой для многих блюд. Несмотря на то, что это разные виды птицы, у них есть общие правила приготовления.
- Птицу разделяют на куски вместе с костями и без костей. При разрубке с костями сначала отделяют ножки и крылья, а чтобы облегчить этот процесс, кости выкручивают из суставов. Затем с помощью кухонных ножниц или ножа разрубывают вдоль на две части и разделяют каждую половинку на порционные куски. Мякоть срезают с грудной клетки по возможности большим куском; кость-"вилку", которая соединяет две половинки, перерубают так, чтобы у каждого филе осталась часть крылышка.
- При приготовлении гуся или утки жира будет меньше, если слишком жирные части птицы несколько раз наколоть вилкой, а потом убрать лишний жир из образовавшегося соуса.
- Чем меньше тушка домашней птицы, тем лучше должна быть разогрета духовка, в которой она запекается.
- Фаршируя птицу, не следует класть в нее слишком много начинки, потому что кожа при нагреве может треснуть, и фарш вывалится наружу.
- Если перед запеканием смазать тушку цыпленка, курицы или утки сметаной, она хорошо подрумянится. А если перед завершением приготовления полить птицу холодной водой, то кожица станет приятно хрустящей.
- Если при запекании в духовке тушка птицы сильно подрумянилась, а внутри еще сырая, прикройте ее влажной пергаментной бумагой или фольгой. Из готовой птицы при прокалывании должен выделяться прозрачный сок.
- Когда вы запекаете домашнюю птицу или дичь в духовке, кладите их на противень спинкой вниз.
- Вкус котлет по-киевски значительно улучшится, если наполнить их смесью сливочного масла с мелко порубленной зеленью петрушки и сырыми яичными желтками.
- Чтобы из фаршированных котлет во время жарки не вываливалась начинка, их нужно дважды обвалять в панировочных сухарях.
- При мариновании домашней птицы уксус желательно заменить белым сухим вином.
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