Консервация овощей и фруктов: полезные советы и рекомендации

В банки можно добавлять листья черной смородины, вишни, душистый перец, хрен и чеснок

Лето – пора домашнего консервирования. Именно сейчас запасливые хозяйки закатывают баночки с вкусными солеными и маринованными овощами и грибами, вареньями и компотами, сообщает sobesednik.ru.

Домашнее консервирование – дело сложное, требующее внимания и аккуратности. Нужно ведь не просто сохранить натуральный вкус, аромат, витаминную и питательную ценность овощей и фруктов, но и сделать так, чтобы домашние заготовки не испортились и не стали опасными для здоровья.

Очень важным этапом является стерилизация банок и крышечек. Ведь если на них останутся бактерии, заготовки испортятся. Кстати, именно из-за необходимости стерилизации лучше брать банки 0,5-0,7 литра. Ведь их проще равномерно обработать по всему объему. И банки, и крышки, сначала необходимо хорошо промыть теплым раствором пищевой соды (на один литр воды – одна чайная ложка соды).

Крышки достаточно проварить несколько минут в кипящей воде прямо перед закатыванием.

Для стерилизации банок существует несколько способов:

1. На пару.

Поставьте поверх кастрюли с водой решетку или специальный ограничитель в виде крышки с дыркой по диаметру горлышка банки. Установите банку горлышком вниз, когда вода закипит, и обрабатывайте паром как минимум 15 минут. Переставьте банку на сухую и чистую, с двух сторон проглаженную утюгом ткань.

2. Кипячение.

Вам понадобится или большая кастрюля, или скороварка. Банки внутри устанавливаются вверх дном и провариваются. Скороварка удобнее и надежнее, режим в данном случае нужно выбирать "варка", банки обрабатываются 15-20 минут. Потом они точно так же выставляются на чистую ткань.

3. Микроволновка.

Налейте воду на поддон, установите банки на специальной решетке горлышком вниз и включите СВЧ на полную мощность на 3-4 минуты. После выставляем их на ткань.

4. Духовка.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее промытые банки. Дайте им высохнуть в духовке.

Выбираем плоды

Чтобы домашние заготовки удались на славу, необходимо правильно отобрать овощи и фрукты.

Выбирайте крепкие, зрелые, но не переспевшие плоды.

Не берите плоды с любыми дефектами.

Выбирайте небольшие плоды. Они не только лучше выглядят в банке, но и лучше пропитываются рассолом или маринадом.

Плоды должны быть похожей формы, примерно одного размера и одной степени зрелости. Тогда они одинаково пропитаются рассолом.

Лучше брать плоды с тонкой кожурой.

Если вы собрались засаливать патиссоны, кабачки или баклажаны, то лучше брать молодые плоды. Потому что слишком большие не такие нежные, а кожура у них слишком толстая.

Не стоит закатывать в одну банку разные овощи. Исключение составляют лечо, салаты, икра (то есть консервы с измельченными овощами).

Если вы нарезаете овощи, то кусочки их должны быть одной формы и одного размера.

Любые плоды надо хорошо промыть и подвергнуть кратковременной обработке кипятком или паром. Это нужно не только для стерилизации, но и чтобы разрушились пигменты, вызывающие потемнение плодов.

Готовим маринады

Берите только бутилированную или фильтрованную воду, без посторонних запахов.

Вместо столового уксуса можно использовать яблочный, винный или настоянный на травах. Это поможет добиться нового вкуса знакомых блюд.

Соль должна быть без добавок, крупного или среднего помола. В процессе консервирования можно добавить в банки листья черной смородины, вишни, душистый перец, хрен, чеснок, стебли укропа. Эти приправы не только улучшают вкус овощей, но и влияют на их качество. Например, хрен придает соленым огурчикам их неповторимый хруст. А некоторые из приправ еще и препятствуют образованию плесени или грибков.

Советы

Закатанные банки с готовыми соленьями лучше перевернуть. При этом крышка дольше остается горячей, что обеспечит дополнительную стерилизацию. Кроме того, сироп или маринад всегда немного липкие, и если есть совсем маленькие щели, они просто заклеиваются. А если банка плохо закрыта, вы сразу увидите это, так как она даст течь. Также рекомендуется укутать банки одеялом на два дня, а после остывания хранить их в сухом, прохладном и темном месте.