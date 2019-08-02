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Абрикосы: польза и вред для здоровья

Абрикосы хороши как в свежем, так и в сушеном виде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Абрикосы полезны для зрения и кожи
Абрикосы полезны для зрения и кожи
Фото: Depositphotos

Абрикосы – это круглые и желтые косточковые фрукты, которые похожи на уменьшенную версию персика, но отличаются более терпким вкусом. Их сезон длится с конца июля до середины августа.

Смотрите видео, можно ли есть абрикосовые косточки:

Абрикосы богаты ценными питательными веществами. В 100 г свежих плодов содержится 12% от дневной нормы витамина С, 12% витамина А и 6% калия, и все это при довольно низкой калорийности.

Чем полезны абрикосы для здоровья

Абрикосы богаты антиоксидантами
Абрикосы богаты антиоксидантами
Фото: Depositphotos

  • Абрикосы являются отличным источником антиоксидантов, в том числе бета-каротина и витаминов А, С и Е. Они помогают защитить организм от окислительного стресса, который связан со многими хроническими заболеваниями.
  • Абрикосы являются отличным источником бета-каротина, лютеина, зеаксантина и витаминов С и Е. Все  эти питательные вещества улучшают зрение.
  • Витамины С и Е, содержащиеся в этих фруктах, полезны для кожи. В частности, витамин С защищает от ультрафиолетового излучения и вредного влияния окружающей среды, нейтрализуя свободные радикалы. Кроме того, этот витамин помогает вырабатывать коллаген, который придает коже упругость и эластичность. А бета-каротин, другой нутриент, что содержится в абрикосах, снижает риск возникновения солнечных ожогов.
  • Абрикосы являются хорошим источником растворимой клетчатки, которая питает здоровые кишечные бактерии и помогает улучшить пищеварение.
  • Употребление в пищу продуктов, богатых калием, таких как абрикосы, снижает высокое кровяное давление и уменьшает риск возникновения инсульта. Калий нужен для силы мышц, незаменим для клеточного метаболизма и нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем.
  • Абрикосы содержат много жидкости, что важно для поддержания водного баланса в организме. Правильная гидратация нормализует кровяное давление и частоту сердечных сокращений.
  • В двух исследованиях, проведенных на крысах, было обнаружено, что эти фрукты защищают печень от окислительного стресса, вызванного употреблением алкоголя. 

Как правильно есть абрикосы

Абрикосы добавляют в варенье, пироги и салаты
Абрикосы добавляют в варенье, пироги и салаты
Фото: Depositphotos

Абрикосы могут быть как самостоятельным перекусом, так и отличным дополнением к другой еде. Вот несколько вариантов употребления абрикосов:

  • абрикосы можно добавить в кашу или гранолу;
  • есть вместе с йогуртом или салатом;
  • использовать для варенья, джема или сальсы;
  • тушить в мультиварке с мясом, например, с курицей или говядиной;
  • добавлять в десерты, такие как торты, пирожные и пироги;

Поскольку абрикосы сладкие и терпкие, их можно использовать в качестве замены персиков или слив в большинстве рецептов.

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Дневная норма употребления любых фруктов – 300 г фруктов для женщин и 400-450 г для мужчин. Есть абрикосы диетологи советуют не на десерт или натощак, а между приемами еды, интервалом в несколько часов, например, от завтрака до ужина. Так организм заберет себе максимум пользы, а фруктовые кислоты не будут раздражать кишечник.  

Кому нельзя употреблять абрикосы

Свежие плоды могут навредить при остром гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при замедлении ритма сердечных сокращений и панкреатите. 

Вред абрикосовых косточек 

Абрикосовые косточки могут вызвать отравление
Абрикосовые косточки могут вызвать отравление
Фото: Pixabay

Абрикосовые косточки содержат амигдалин, которое в пищеварительном тракте образует синильную кислоту – очень сильный яд. Конечно, от пары косточек ничего не случится, но большая доза гарантирует отравление, сопровождаемое першением в горле, тошнотой, слабостью, головной болью, рвотой, а в тяжелых случаях – судорогами и потерей сознания.

Калорийность абрикосов и питательная ценность

Всего два свежих абрикоса (70 г) содержат:

  • 34 ккал
  • 8 г углеводов
  • 1 г белка
  • 0,27 г жиров
  • 1,5 г клетчатки
  • 8% от суточной нормы витамина А
  • 8% от суточной нормы С
  • 4% от суточной нормы Е
  • 4% от суточной нормы калия.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить абрикосы на зиму. "Сегодня" также писали, чем полезна курага.

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Источник: Сегодня
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