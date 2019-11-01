Алкогольные коктейли из виски: три рецепта для дома

Простые коктейли с добавлением виски

Коктейли из виски можно сделать в домашних условиях Фото: freepik.com

Виски можно пить просто так, а можно приготовить из него вкусные домашние коктейли. Мы рекомендуем сделать с ним коктейль Манхэттен, кофе по-ирландски от шеф-повара Джейми Оливера и мятный джулеп по рецепту актрисы Риз Уизерспун.

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Кстати, калорийность 100 г виски – 250 ккал.

Коктейль Манхэттен

Коктейль Манхэттен Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Несколько кубиков льда

50 мл ржаного виски

20 мл красного сладкого вермута

2–3 капли ангостуры

1 коктейльная вишня

Способ приготовления:

Выложите в стакан лед. Влейте виски, вермут и ангостуру и тщательно перемешайте. Перелейте напиток в охлажденный коктейльный бокал и украсьте вишней. Лед при подаче не нужен.

Кофе по-ирландски: классический рецепт от Джейми Оливера

Кофе по-ирландски Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 чашка свежесваренного горячего кофе

2 ч.л. коричневого сахара

1 шот ирландского виски

Жирные сливки, слегка взбитые

Способ приготовления:

Возьмите жаропрочный стеклянный стакан для глинтвейна и наполните его горячей водой. Вылейте жидкость. Добавьте горячий кофе и сахар, перемешайте, чтобы сахар растворился. Влейте виски и еще раз перемешайте. Затем налейте взбитые сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивайте. Готовый напиток можно украсить молотой корицей, кофейными зернами или какао-порошком.

Мятный джулеп от Риз Уизерспун

Мятный джулеп Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 пучка свежей мяты

4 чашки бурбона

Сахарная пудра – для подачи

Мятная настойка

Простой сироп (половина воды, половина сахара)

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Налейте 3 1/2 чашки бурбона в большую стеклянную миску для пунша или стеклянный кувшин. Добавьте 1 стакан простого сиропа в бурбон. По ложке за раз, добавьте мятную настойку, пока не добьетесь желаемого вкуса (Риз обычно добавляет 3 столовые ложки). Вылейте всю смесь обратно в бутылку или кувшин и поставьте в холодильник на 24 часа. Наполните стаканы колотым льдом до середины. Затем добавьте веточку мяты, после этого насыпьте льда до верха. Добавьте охлажденный мятный джулеп и посыпьте сахарной пудрой.

Совет: вы можете сделать мятную настойку самостоятельно. Для этого возьмите 20-40 листьев мяты и замочите их на 15 минут в 90 мл бурбона.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Маргарита". Кроме этого, мы делились рецептом коктейля "Секс на пляже".

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