Алкогольные коктейли из виски: три рецепта для дома
Простые коктейли с добавлением виски
Виски можно пить просто так, а можно приготовить из него вкусные домашние коктейли. Мы рекомендуем сделать с ним коктейль Манхэттен, кофе по-ирландски от шеф-повара Джейми Оливера и мятный джулеп по рецепту актрисы Риз Уизерспун.
Смотрите видео, как распознать некачественный алкоголь:
Кстати, калорийность 100 г виски – 250 ккал.
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Коктейль Манхэттен
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Несколько кубиков льда
- 50 мл ржаного виски
- 20 мл красного сладкого вермута
- 2–3 капли ангостуры
- 1 коктейльная вишня
Способ приготовления:
- Выложите в стакан лед.
- Влейте виски, вермут и ангостуру и тщательно перемешайте.
- Перелейте напиток в охлажденный коктейльный бокал и украсьте вишней. Лед при подаче не нужен.
Кофе по-ирландски: классический рецепт от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка свежесваренного горячего кофе
- 2 ч.л. коричневого сахара
- 1 шот ирландского виски
- Жирные сливки, слегка взбитые
Способ приготовления:
- Возьмите жаропрочный стеклянный стакан для глинтвейна и наполните его горячей водой. Вылейте жидкость.
- Добавьте горячий кофе и сахар, перемешайте, чтобы сахар растворился.
- Влейте виски и еще раз перемешайте.
- Затем налейте взбитые сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивайте.
- Готовый напиток можно украсить молотой корицей, кофейными зернами или какао-порошком.
Мятный джулеп от Риз Уизерспун
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 пучка свежей мяты
- 4 чашки бурбона
- Сахарная пудра – для подачи
- Мятная настойка
- Простой сироп (половина воды, половина сахара)
- Лед – по вкусу
Способ приготовления:
- Налейте 3 1/2 чашки бурбона в большую стеклянную миску для пунша или стеклянный кувшин.
- Добавьте 1 стакан простого сиропа в бурбон. По ложке за раз, добавьте мятную настойку, пока не добьетесь желаемого вкуса (Риз обычно добавляет 3 столовые ложки).
- Вылейте всю смесь обратно в бутылку или кувшин и поставьте в холодильник на 24 часа.
- Наполните стаканы колотым льдом до середины. Затем добавьте веточку мяты, после этого насыпьте льда до верха.
- Добавьте охлажденный мятный джулеп и посыпьте сахарной пудрой.
Совет: вы можете сделать мятную настойку самостоятельно. Для этого возьмите 20-40 листьев мяты и замочите их на 15 минут в 90 мл бурбона.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Маргарита". Кроме этого, мы делились рецептом коктейля "Секс на пляже".
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