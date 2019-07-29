Алкогольные коктейли с шампанским: ТОП-5 рецептов для лета

Эти освежающие напитки на основе шампанского готовятся за считанные минуты

Коктейль из шампанского с апельсиновым соком Фото: Depositphotos

Алкогольные коктейли на основе шампанского всегда вкусные и несложные в приготовлении. Вы с одинаковом успехом можете использовать сухое или полусладкое игристое вино – все зависит от ваших предпочтений.

Смотрите видео, как легко открыть шампанское:

Мы предлагаем самые простые рецепты алкогольных коктейлей, которые непременно станут хитом летней вечеринки. Для их приготовления вам понадобятся сезонные фрукты и ягоды.

Мохито с шампанским

Мохито на основе шампанского Фото: freepik.com

Поместите несколько кубиков льда в бокал для вина, затем возьмите 5 листьев мяты и слегка разотрите их между ладонями.

Опустите листья в стакан. Налейте 25 мл рома, сок 1/2 лайма, 1 чайную ложку сахарного сиропа и несколько капель ангостуры. Очень осторожно размешайте, затем медленно влейте шампанское до верха.

Малиновый физз

Малиновый коктейль с шампанским Фото: Depositphotos

Положите четыре ягоды малины в ступку и раздавите пестиком. Поместите измельченную малину в бокал флют, затем добавьте 25 мл малинового ликера. В конце влейте охлажденное шампанское.

Кир Рояль с ежевикой

Коктейль из шампанского с ежевикой Фото: Pinterest

Налейте 1 столовую ложку черносмородинового ликера на дно бокала. Добавьте охлажденное шампанское и украсьте свежей или замороженной ежевикой.

Коктейль Мимоза

Коктейль из апельсинового сока с шампанским Фото: Depositphotos

Налейте 25 мл свежего клементинового сока и 50 мл свежего апельсинового сока в бокал для шампанского. Добавьте 100 мл охлажденного шампанского и подавайте.

Коктейль Беллини

Коктейль из шампанского с персиковым пюре Фото: Depositphotos

Возьмите 4 персика и окуните на минуту в кипяток. Очистите, удалите косточку и взбейте мякоть в пюре. Охладите.

Смешайте 2 части персикового пюре с 1 частью сахарного сиропа. Добавьте около 20 мл персикового пюре в бокал коллинз и разбавьте шампанским. Непосредственно перед подачей перемешайте напиток.

Совет: чтобы приготовить простой сироп для коктейля, смешайте в кастрюльке сахар и воду в равной пропорции. Нагрейте, чтобы сахар растворился, и остудите.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый мусс с шампанским.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram