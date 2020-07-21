Алкогольные коктейли с текилой: ТОП-5 популярных рецептов

Лучшие рецепты известных напитков из текилы

Классический способ пить текилу широко известен. Кроме самого напитка потребуются соль и долька лимона. Соль насыпают на левую руку между большим и указательным пальцем. Ее слизывают с ладони, сразу же запивают текилой и закусывают лимоном (а в идеале – лаймом). Опрокидывать рюмку нужно быстро, залпом.

Но употреблять текилу можно не только в чистом виде. Этот напиток – основа многих популярных коктейлей. Лучшими из них мы поделимся в нашей подборке.

Коктейль "Зеленый мексиканец"

Коктейль "Зеленый мексиканец" с текилой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

25 мл ликера из зеленого банана "Пизанг Амбон" или ананасового ликера "Мидори"

10 мл лаймового или лимонного сока

35 мл серебряной текилы

Способ приготовления:

В шот налить банановый или дынный ликер. При помощи барной ложки сформировать второй слой коктейля из лимонного сока (на этом этапе важно не допустить смешивания ингредиентов). Таким же способом сформировать третий слой – налить текилу поверх сока. Выпить коктейль залпом и без трубочки, чтобы не расслоился. По желанию можно закусить долькой апельсина, лимона или лайма.

Коктейль "Текила Санрайз"

Коктейль "Текила Санрайз" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

50 мл серебряной текилы

10 мл гренадина

150 мл апельсинового сока

30 г апельсина

180 г льда в кубиках

Смотрите видео, как сделать коктейль "Сангрита":

Способ приготовления:

Наполните хайбол кубиками льда доверху. Налейте гренадин и серебряную текилу. Долейте апельсиновый сок доверху и аккуратно размешайте коктейльной ложкой. Украсьте кружком апельсина.

Коктейль "Текила-бум"

Время приготовления:

1 минута

Коктейль "Текила-бум" Фото: freepik.com

Ингредиенты:

50 мл серебряной текилы

100 мл спрайта или лимонного швепса

Способ приготовления:

Налить в стакан с толстым дном текилу и газировку. Сверху накрыть плотной салфеткой (можно ладонью), постучать стаканом по столу три раза. Вспенившийся коктейль выпить залпом.

Коктейль "Маргарита"

Коктейль "Маргарита" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

50 мл серебряной текилы

25 мл апельсинового ликера

10 мл сахарного сиропа

30 мл лаймового сока

10 г лайма

2 г соли

200 г льда в кубиках

Способ приготовления:

Сделайте на бокале для "Маргариты" соленую окаемку. Для этого смочите края лаймовым соком и переверните на тарелку с солью. Налейте в шейкер лаймовый сок, сахарный сироп, ликер трипл сек и серебряную текилу. Наполните шейкер кубиками льда и взбейте. Перелейте через стрейнер в охлажденный бокал для "Маргариты". Украсьте кружком лайма.

Коктейль "Сангрита"

Коктейль "Сангрита" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

850 г красных спелых помидоров

3 апельсина

2 лайма

100 г лука

2 ч.л. молотого перца чили

1 ст.л. соли

0,5 ч.л. сахара

Способ приготовления:

Помидоры очистить от кожицы и семян. Полученную мякоть взбить блендером до состояния пюре. Из апельсинов и лаймов выжать сок. Если нет соковыжималки, можно разрезать цитрусы на дольки и выдавить сок вручную. Лук порезать мелкими кусочками, затем измельчить блендером до однородной массы. Если используются другие овощи, сделать с ними то же самое. Смешать в кувшине томатное пюре, сок, овощи, перец, сахар и соль. Готовую смесь поставить в холодильник на 1-2 часа.

Полезный совет

Лаймы заменяются одним лимоном среднего размера. При желании в состав еще можно добавить 10-15 мл красного соуса табаско, 50-60 г сельдерея и 100 г свежих огурцов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничный коктейль "Маргарита". Сегодня.Lifestyle также делились секретами приготовления "Текила Санрайз".

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