Алкогольные коктейли с текилой: ТОП-5 популярных рецептов
Лучшие рецепты известных напитков из текилы
Классический способ пить текилу широко известен. Кроме самого напитка потребуются соль и долька лимона. Соль насыпают на левую руку между большим и указательным пальцем. Ее слизывают с ладони, сразу же запивают текилой и закусывают лимоном (а в идеале – лаймом). Опрокидывать рюмку нужно быстро, залпом.
Но употреблять текилу можно не только в чистом виде. Этот напиток – основа многих популярных коктейлей. Лучшими из них мы поделимся в нашей подборке.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 25 мл ликера из зеленого банана "Пизанг Амбон" или ананасового ликера "Мидори"
- 10 мл лаймового или лимонного сока
- 35 мл серебряной текилы
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Способ приготовления:
- В шот налить банановый или дынный ликер.
- При помощи барной ложки сформировать второй слой коктейля из лимонного сока (на этом этапе важно не допустить смешивания ингредиентов).
- Таким же способом сформировать третий слой – налить текилу поверх сока.
- Выпить коктейль залпом и без трубочки, чтобы не расслоился. По желанию можно закусить долькой апельсина, лимона или лайма.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 50 мл серебряной текилы
- 10 мл гренадина
- 150 мл апельсинового сока
- 30 г апельсина
- 180 г льда в кубиках
Смотрите видео, как сделать коктейль "Сангрита":
Способ приготовления:
- Наполните хайбол кубиками льда доверху.
- Налейте гренадин и серебряную текилу.
- Долейте апельсиновый сок доверху и аккуратно размешайте коктейльной ложкой.
- Украсьте кружком апельсина.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 50 мл серебряной текилы
- 100 мл спрайта или лимонного швепса
Способ приготовления:
- Налить в стакан с толстым дном текилу и газировку.
- Сверху накрыть плотной салфеткой (можно ладонью), постучать стаканом по столу три раза.
- Вспенившийся коктейль выпить залпом.
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 50 мл серебряной текилы
- 25 мл апельсинового ликера
- 10 мл сахарного сиропа
- 30 мл лаймового сока
- 10 г лайма
- 2 г соли
- 200 г льда в кубиках
Способ приготовления:
- Сделайте на бокале для "Маргариты" соленую окаемку. Для этого смочите края лаймовым соком и переверните на тарелку с солью.
- Налейте в шейкер лаймовый сок, сахарный сироп, ликер трипл сек и серебряную текилу.
- Наполните шейкер кубиками льда и взбейте.
- Перелейте через стрейнер в охлажденный бокал для "Маргариты".
- Украсьте кружком лайма.
Время приготовления:
- 15 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 850 г красных спелых помидоров
- 3 апельсина
- 2 лайма
- 100 г лука
- 2 ч.л. молотого перца чили
- 1 ст.л. соли
- 0,5 ч.л. сахара
Способ приготовления:
- Помидоры очистить от кожицы и семян. Полученную мякоть взбить блендером до состояния пюре.
- Из апельсинов и лаймов выжать сок. Если нет соковыжималки, можно разрезать цитрусы на дольки и выдавить сок вручную.
- Лук порезать мелкими кусочками, затем измельчить блендером до однородной массы. Если используются другие овощи, сделать с ними то же самое.
- Смешать в кувшине томатное пюре, сок, овощи, перец, сахар и соль.
- Готовую смесь поставить в холодильник на 1-2 часа.
Полезный совет
Лаймы заменяются одним лимоном среднего размера. При желании в состав еще можно добавить 10-15 мл красного соуса табаско, 50-60 г сельдерея и 100 г свежих огурцов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничный коктейль "Маргарита". Сегодня.Lifestyle также делились секретами приготовления "Текила Санрайз".
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