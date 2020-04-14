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Алкогольные коктейли в шейкере: три рецепта для домашней вечеринки

Рецепты классических алкогольных коктейлей с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 15:43

Если у вас есть шейкер, вы сможете приготовить в домашних условиях практически любой популярный коктейль. Вам нужно будет лишь хорошо встряхнуть все ингредиенты вместе со льдом и разлить по бокалам.

В нашей подборке представлены самые модные алкогольные коктейли: "Космополитен", "Маргарита" и "Секс на пляже". Запасайтесь нужными компонентами и приступайте к приготовлению!

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Космополитен"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 25 мл водки
  • 25 мл ликера трипл-сек или куантро
  • 100 мл клюквенного сока
  • 15 мл лимонного сока
  • Кубики льда или ледяная крошка
  • Газированная вода
  • Спираль из лимонной цедры
  • Листик мяты

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Способ приготовления:

  1. Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
  2. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
  3. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Смотрите видео, какой алкоголь употребляли в 90-е:

Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 35 мл текилы Reposado
  • 20 мл ликера Куантро
  • 35 мл свежевыжатого лаймового сока
  • Горсть кубиков льда
  • Долька лайма и соль – для украшения

Способ приготовления:

  1. Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
  2. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
  3. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
  4. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Коктейль "Секс на пляже"

Коктейль "Секс на пляже"
Коктейль "Секс на пляже"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Кубики льда
  • 50 мл водки
  • 50 мл персикового шнапса (или другого персикового ликера)
  • Немного свежевыжатого лимонного сока
  • 100-150 мл клюквенного сока
  • 100-150 мл апельсинового сока

Для подачи:

  • Ломтики лимона
  • Свежая или коктейльная вишня
  • Веточки мяты

Способ приготовления:

  1. Заполните два охлажденных бокала "хайбола" кубиками льда.
  2. Поместите водку, персиковый шнапс и лимонный сок в коктейльный шейкер и хорошо встряхните. Или налейте в кувшин и перемешайте. Разделите между двумя стаканами.
  3. Наполните каждый стакан равным количеством клюквенного и апельсинового сока. Добавьте кусочек лимона и вишни в каждый бокал и подавайте со свежими веточками мяты.

Совет: Для дополнительного фруктового вкуса приготовьте этот коктейль с клубничной водкой и замените половину апельсинового сока ананасовым.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Пина колада". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".

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Источник: Сегодня
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