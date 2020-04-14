Алкогольные коктейли в шейкере: три рецепта для домашней вечеринки
Рецепты классических алкогольных коктейлей с фото
Если у вас есть шейкер, вы сможете приготовить в домашних условиях практически любой популярный коктейль. Вам нужно будет лишь хорошо встряхнуть все ингредиенты вместе со льдом и разлить по бокалам.
В нашей подборке представлены самые модные алкогольные коктейли: "Космополитен", "Маргарита" и "Секс на пляже". Запасайтесь нужными компонентами и приступайте к приготовлению!
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 25 мл водки
- 25 мл ликера трипл-сек или куантро
- 100 мл клюквенного сока
- 15 мл лимонного сока
- Кубики льда или ледяная крошка
- Газированная вода
- Спираль из лимонной цедры
- Листик мяты
Читайте также:Освежающий цитрусовый коктейль с водкой
Способ приготовления:
- Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
- Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
- Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.
Смотрите видео, какой алкоголь употребляли в 90-е:
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 35 мл текилы Reposado
- 20 мл ликера Куантро
- 35 мл свежевыжатого лаймового сока
- Горсть кубиков льда
- Долька лайма и соль – для украшения
Способ приготовления:
- Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
- Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
- Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
- Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Кубики льда
- 50 мл водки
- 50 мл персикового шнапса (или другого персикового ликера)
- Немного свежевыжатого лимонного сока
- 100-150 мл клюквенного сока
- 100-150 мл апельсинового сока
Для подачи:
- Ломтики лимона
- Свежая или коктейльная вишня
- Веточки мяты
Способ приготовления:
- Заполните два охлажденных бокала "хайбола" кубиками льда.
- Поместите водку, персиковый шнапс и лимонный сок в коктейльный шейкер и хорошо встряхните. Или налейте в кувшин и перемешайте. Разделите между двумя стаканами.
- Наполните каждый стакан равным количеством клюквенного и апельсинового сока. Добавьте кусочек лимона и вишни в каждый бокал и подавайте со свежими веточками мяты.
Совет: Для дополнительного фруктового вкуса приготовьте этот коктейль с клубничной водкой и замените половину апельсинового сока ананасовым.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Пина колада". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное