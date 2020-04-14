Алкогольные коктейли в шейкере: три рецепта для домашней вечеринки

Рецепты классических алкогольных коктейлей с фото

Если у вас есть шейкер, вы сможете приготовить в домашних условиях практически любой популярный коктейль. Вам нужно будет лишь хорошо встряхнуть все ингредиенты вместе со льдом и разлить по бокалам.

В нашей подборке представлены самые модные алкогольные коктейли: "Космополитен", "Маргарита" и "Секс на пляже". Запасайтесь нужными компонентами и приступайте к приготовлению!

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

25 мл водки

25 мл ликера трипл-сек или куантро

100 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

Кубики льда или ледяная крошка

Газированная вода

Спираль из лимонной цедры

Листик мяты

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Способ приготовления:

Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Смотрите видео, какой алкоголь употребляли в 90-е:

Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

35 мл текилы Reposado

20 мл ликера Куантро

35 мл свежевыжатого лаймового сока

Горсть кубиков льда

Долька лайма и соль – для украшения

Способ приготовления:

Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Коктейль "Секс на пляже"

Коктейль "Секс на пляже" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Кубики льда

50 мл водки

50 мл персикового шнапса (или другого персикового ликера)

Немного свежевыжатого лимонного сока

100-150 мл клюквенного сока

100-150 мл апельсинового сока

Для подачи:

Ломтики лимона

Свежая или коктейльная вишня

Веточки мяты

Способ приготовления:

Заполните два охлажденных бокала "хайбола" кубиками льда. Поместите водку, персиковый шнапс и лимонный сок в коктейльный шейкер и хорошо встряхните. Или налейте в кувшин и перемешайте. Разделите между двумя стаканами. Наполните каждый стакан равным количеством клюквенного и апельсинового сока. Добавьте кусочек лимона и вишни в каждый бокал и подавайте со свежими веточками мяты.

Совет: Для дополнительного фруктового вкуса приготовьте этот коктейль с клубничной водкой и замените половину апельсинового сока ананасовым.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Пина колада". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".

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