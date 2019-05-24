Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Американские панкейки на завтрак: рецепт от Найджелы Лоусон

Рецепт настоящих панкейков с кленовым сиропом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Найджела Лоусон
Найджела Лоусон
Фото: Pinterest

Найджела Лоусон – известная британская журналистка, ресторанный критик и автор книг на тему кулинарии. На своем сайте она поделилась рецептом американских панкейков для завтрака.

Смотрите видео, как приготовить немецкий панкейк с корицей:

"Это те пышные, пористые американские блины, которые часто едят с теплым кленовым сиропом и хрустящим жареным беконом. Я люблю их только с сиропом, но если вы хотите подать бекон, знайте, что лучше подойдет тот, который уже нарезан полосками. Я рекомендую готовить панкейки на сковороде с толстым дном или на гладкой поверхности домашнего гриля", – написала Найджела Лоусон.

Американские панкейки от Найджелы Лоусон

Фото: Petrina Tinslay

Ингредиенты:

  • 2 1/2 чайных ложки разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • 1 чайная ложка белого сахара
  • 2 больших яйца (взбитых)
  • 30 г масла (растопленного и охлажденного)
  • 300 мл молока
  • 225 г простой муки
  • Масло для жарки

Читайте также
Поффертьес: рецепт пышных голландских оладий

Рецепт приготовления:

  1. Самый простой способ приготовить тесто – положить все ингредиенты в блендер и взбить. Но если вы все-таки будете замешивать тесто в миске, добавьте муку, разрыхлитель, соль и сахар. 
  2. Добавьте взбитые яйца, растопленное сливочное масло и молоко. Перелейте в кувшин.
  3. Разогрейте сковороду на плите или электрогриль, установив плоскую поверхность.
  4. Наливая порциями тесто, пожарьте блины. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
  5. Из этого количество теста получится около 16 панкейков диаметром 4-5 см.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить панкейки с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить банановые оладьи из трех ингредиентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Быстрый пирог из слоеного теста с грибами "Зважені та щасливі": пп-штрудель с яблоком и апельсином от Марины Боржемской Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель Как приготовить лавандовый лимонад, который поможет справиться с головными болями и тревожностью
завтрак рецепт оладьи Найджела Лоусон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь