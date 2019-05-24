Американские панкейки на завтрак: рецепт от Найджелы Лоусон
Рецепт настоящих панкейков с кленовым сиропом
Найджела Лоусон – известная британская журналистка, ресторанный критик и автор книг на тему кулинарии. На своем сайте она поделилась рецептом американских панкейков для завтрака.
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"Это те пышные, пористые американские блины, которые часто едят с теплым кленовым сиропом и хрустящим жареным беконом. Я люблю их только с сиропом, но если вы хотите подать бекон, знайте, что лучше подойдет тот, который уже нарезан полосками. Я рекомендую готовить панкейки на сковороде с толстым дном или на гладкой поверхности домашнего гриля", – написала Найджела Лоусон.
Американские панкейки от Найджелы Лоусон
Ингредиенты:
- 2 1/2 чайных ложки разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 1 чайная ложка белого сахара
- 2 больших яйца (взбитых)
- 30 г масла (растопленного и охлажденного)
- 300 мл молока
- 225 г простой муки
- Масло для жарки
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Рецепт приготовления:
- Самый простой способ приготовить тесто – положить все ингредиенты в блендер и взбить. Но если вы все-таки будете замешивать тесто в миске, добавьте муку, разрыхлитель, соль и сахар.
- Добавьте взбитые яйца, растопленное сливочное масло и молоко. Перелейте в кувшин.
- Разогрейте сковороду на плите или электрогриль, установив плоскую поверхность.
- Наливая порциями тесто, пожарьте блины. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Из этого количество теста получится около 16 панкейков диаметром 4-5 см.
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