Американские панкейки на завтрак: рецепт от Найджелы Лоусон

Рецепт настоящих панкейков с кленовым сиропом

Найджела Лоусон Фото: Pinterest

Найджела Лоусон – известная британская журналистка, ресторанный критик и автор книг на тему кулинарии. На своем сайте она поделилась рецептом американских панкейков для завтрака.

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"Это те пышные, пористые американские блины, которые часто едят с теплым кленовым сиропом и хрустящим жареным беконом. Я люблю их только с сиропом, но если вы хотите подать бекон, знайте, что лучше подойдет тот, который уже нарезан полосками. Я рекомендую готовить панкейки на сковороде с толстым дном или на гладкой поверхности домашнего гриля", – написала Найджела Лоусон.

Американские панкейки от Найджелы Лоусон

Фото: Petrina Tinslay

Ингредиенты:

2 1/2 чайных ложки разрыхлителя

1 щепотка соли

1 чайная ложка белого сахара

2 больших яйца (взбитых)

30 г масла (растопленного и охлажденного)

300 мл молока

225 г простой муки

Масло для жарки

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Рецепт приготовления:

Самый простой способ приготовить тесто – положить все ингредиенты в блендер и взбить. Но если вы все-таки будете замешивать тесто в миске, добавьте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте взбитые яйца, растопленное сливочное масло и молоко. Перелейте в кувшин. Разогрейте сковороду на плите или электрогриль, установив плоскую поверхность. Наливая порциями тесто, пожарьте блины. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Из этого количество теста получится около 16 панкейков диаметром 4-5 см.

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