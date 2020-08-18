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Анатолий Анатолич, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поделились рецептом идеального блюда для пикника

Сегодня, 15:18

Знаменитости вместе приготовили любимое блюдо с украинскими корнями

Ко Дню независимости ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич вместе с певцами Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном устроили необычный пикник на "берегу" гранитного карьера. Все это зрители телеканала "Украина" увидят уже 24 августа в праздничном выпуске программы "Ранок з Україною".

Специально для съемок праздничного выпуска ведущий Анатолий Анатолич отправился в родной город Кривой Рог, где встретил звездных друзей Тоню Матвиенко и Арсена Мирзояна. Познакомив гостей города с местными видами, телезвезда пригласил их на пикник, во время которого они вместе приготовили любимое блюдо с украинскими корнями – картошку на костре.

Ведущий Анатолий Анатолич, певица Тоня Матвиенко и певец Арсен Мирзоян
Ведущий Анатолий Анатолич, певица Тоня Матвиенко и певец Арсен Мирзоян
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы готовили блюдо, которое, видимо, считают родным люди из многих регионов нашей страны. Это картофель с салом, приготовленный на открытом костре. А потом Тоня спела! Ее голос в атмосфере уникального затопленного каньона – это было незабываемо!" – рассказал ведущий Анатолий Анатолич.

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Сами же артисты отметили, несмотря на то, что в Кривом Роге они с гастролями были множество раз, прогуляться по городу и почувствовать уникальную атмосферу "железного сердца" страны до этого не складывалось. Однако, уже 24 августа звездное трио поведает зрителям о замечательном месте – криворожском каньоне, где можно отдохнуть в выходной день всей семьей.

Ведущий Анатолий Анатолич, певица Тоня Матвиенко и певец Арсен Мирзоян
Ведущий Анатолий Анатолич, певица Тоня Матвиенко и певец Арсен Мирзоян
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Даем совет: не поленитесь взять с собой в путешествие простые и доступные продукты. Потому что, прогулявшись местностью и полюбовавшись впечатляющими видами – вы точно нагуляете аппетит. Нам с Арсеном очень пригодились картофель и сало – продукты, которые всегда есть у нас дома. Блюдо простое, быстро готовится на мангале и достаточно сытное. Оно вам придаст сил еще и закат провести. И спасибо, что дружескую компанию в его приготовлении нам составил Анатолий Анатолич вместе с разговорами о любви к Украине и пением! Он знает все о живописных местах своей малой родины", – рассказала Тоня Матвиенко.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны с салом на гриле:

Напомним, ранее Тоня Матвиенко поделились рецептом любимой полевой каши.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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