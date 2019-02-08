Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Апельсиновые кексы с шоколадом и бананами: рецепт на День святого Валентина

Готовим цитрусовые маффины с шоколадно-банановой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Кексы на День святого Валентина Фото: pixabay.com
Кексы на День святого Валентина
Фото: pixabay.com

До Дня святого Валентина осталось не так много времени. Если вы ищете рецепт праздничного десерта, приготовьте ароматные апельсиновые кексы с шоколадно-банановым кремом. Они мягкие и сочные, с легким карамельным привкусом.

Кексы с шоколадно-банановой начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло комнатной температуры – 100 г
  • Коричневый сахар – 120 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 125 г
  • Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • Молоко – 4 ч.л.
  • Масло из апельсиновых корок – 2 ч.л.

Для ганаша:

  • Шоколад черный, нарезанный – 60 г
  • Сливки 35% – 1/3 чашки
  • Банан, мелко нарезанный – 3/4 шт.
  • Сливочное масло, растопленное – 1/2 ст.л.

Читайте также
Десерт на День святого Валентина: малиновый тарт с белым шоколадом

Рецепт приготовления:

  1. Приготовить ганаш. В кастрюле нагреть сливки до первых пузырьков. Залить сливками порезанный шоколад и перемешать до полного растворения шоколада. Охладить ганаш до комнатной температуры и поставить в холодильник минимум на час или на ночь. Смешать ганаш с бананами.
  2. Хорошо взбить масло с сахаром так, чтобы масса стала воздушной. Добавить апельсиновое масло и перемешать. По одному добавить яйца и взбивать после каждого. Соединить муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и перемешать.
  3. Влить молоко и перемешать до получения однородного теста. В формочки выложить тесто, сверху положить по 1/2 чайной ложки начинки и немного вдавить внутрь.
  4. Накрыть сверху небольшим количеством теста начинку. Выпекать при температуре 200 С 15 минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вкусные домашние круассаны с тремя видами шоколада Десерт на День святого Валентина: тарталетки с шоколадным кремом и ягодами Рецепт на День святого Валентина: шоколадные маффины с ягодным кремом Рецепт на День святого Валентина: ромовые трюфели
шоколад бананы кексы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 11:30Fun

Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Як пройшов похорон Децла: фото
Як пройшов похорон Децла: фото
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
10 ознак жіночого несмаку
10 ознак жіночого несмаку