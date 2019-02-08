Апельсиновые кексы с шоколадом и бананами: рецепт на День святого Валентина
Готовим цитрусовые маффины с шоколадно-банановой начинкой
До Дня святого Валентина осталось не так много времени. Если вы ищете рецепт праздничного десерта, приготовьте ароматные апельсиновые кексы с шоколадно-банановым кремом. Они мягкие и сочные, с легким карамельным привкусом.
Кексы с шоколадно-банановой начинкой
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло комнатной температуры – 100 г
- Коричневый сахар – 120 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 125 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- Молоко – 4 ч.л.
- Масло из апельсиновых корок – 2 ч.л.
Для ганаша:
- Шоколад черный, нарезанный – 60 г
- Сливки 35% – 1/3 чашки
- Банан, мелко нарезанный – 3/4 шт.
- Сливочное масло, растопленное – 1/2 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Приготовить ганаш. В кастрюле нагреть сливки до первых пузырьков. Залить сливками порезанный шоколад и перемешать до полного растворения шоколада. Охладить ганаш до комнатной температуры и поставить в холодильник минимум на час или на ночь. Смешать ганаш с бананами.
- Хорошо взбить масло с сахаром так, чтобы масса стала воздушной. Добавить апельсиновое масло и перемешать. По одному добавить яйца и взбивать после каждого. Соединить муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и перемешать.
- Влить молоко и перемешать до получения однородного теста. В формочки выложить тесто, сверху положить по 1/2 чайной ложки начинки и немного вдавить внутрь.
- Накрыть сверху небольшим количеством теста начинку. Выпекать при температуре 200 С 15 минут.
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Источник: Сегодня