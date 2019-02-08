Апельсиновые кексы с шоколадом и бананами: рецепт на День святого Валентина

Готовим цитрусовые маффины с шоколадно-банановой начинкой

Кексы на День святого Валентина Фото: pixabay.com

До Дня святого Валентина осталось не так много времени. Если вы ищете рецепт праздничного десерта, приготовьте ароматные апельсиновые кексы с шоколадно-банановым кремом. Они мягкие и сочные, с легким карамельным привкусом.

Кексы с шоколадно-банановой начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло комнатной температуры – 100 г

Коричневый сахар – 120 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 125 г

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Молоко – 4 ч.л.

Масло из апельсиновых корок – 2 ч.л.

Для ганаша:

Шоколад черный, нарезанный – 60 г

Сливки 35% – 1/3 чашки

Банан, мелко нарезанный – 3/4 шт.

Сливочное масло, растопленное – 1/2 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Приготовить ганаш. В кастрюле нагреть сливки до первых пузырьков. Залить сливками порезанный шоколад и перемешать до полного растворения шоколада. Охладить ганаш до комнатной температуры и поставить в холодильник минимум на час или на ночь. Смешать ганаш с бананами. Хорошо взбить масло с сахаром так, чтобы масса стала воздушной. Добавить апельсиновое масло и перемешать. По одному добавить яйца и взбивать после каждого. Соединить муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и перемешать. Влить молоко и перемешать до получения однородного теста. В формочки выложить тесто, сверху положить по 1/2 чайной ложки начинки и немного вдавить внутрь. Накрыть сверху небольшим количеством теста начинку. Выпекать при температуре 200 С 15 минут.

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