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Апельсины: польза, вред и правила выбора

Апельсины – отличный источник витамина С

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Апельсины содержат антиоксиданты
Апельсины содержат антиоксиданты
Фото: freepik.com

Апельсины отличаются низким содержанием калорий, но при этом полны питательных веществ. Регулярное употребление этих цитрусовых помогает снизить риск возникновения многих заболеваний.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимоном и апельсином:

Апельсины обладают противовоспалительными свойствами и сильным антиоксидантным действием. Они полезны для иммунитета, а также оказывают благоприятное действие на кожу и волосы. Калорийность апельсинов – 43 ккал на 100 г.

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Польза апельсинов для здоровья

Апельсины полезны для профилактики многих заболеваний
Апельсины полезны для профилактики многих заболеваний
Фото: Pexels

  • Обеспечивают суточную норму витамина С. Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.
  • Снижают уровень холестерина в крови. Апельсины содержат вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.
  • Защищают от язвы. Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.
  • Препятствуют возникновению камней в почках. Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.
  • Дарят организму здоровые углеводы. В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.

Как выбрать сладкие апельсины

У пористых апельсинов – толстая кожица
У пористых апельсинов – толстая кожица
Фото: Pixabay

  • Посмотрите на кожуру – окраска должна быть равномерной и яркой. Кожура хорошего апельсина сладкого сорта – гладкая и имеет небольшие вкрапления красного цвета;
  • Фрукт не должен быть мягким, рыхлым или деформированным;
  • Вкусные и сладкие апельсины должны быть сочными, а поэтому и весомыми – выбирайте плоды потяжелей. Обязательно понюхайте – спелые плоды имеют яркий аромат.
  • Если найдете апельсины с ярко-выраженным пупком (верхушка плода), то наверняка такой плод будет вкусным и сладким.
  • Не покупайте апельсины огромного размера – они, как правило, не отличаются хорошим вкусом.

Вред апельсинов для здоровья

Апельсины не стоит употреблять при гастрите
Апельсины не стоит употреблять при гастрите
Фото: Pixabay

  • Апельсины нельзя употреблять людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка и расстройствами кишечника;
  • Стоит помнить, что при употреблении апельсинов стоит знать меру, так как чрезмерное их употребление может привести к ожирению;
  • Нельзя есть апельсины людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта и аллергией;
  • Апельсины неблагоприятно воздействуют на эмаль зубов. Поэтому после употребления цитрусовых необходимо прополоскать рот.

Рецепт витаминного салата с апельсинами

Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 1 сладкий апельсин
  • 2 средних моркови
  • 1 ст. л. измельченных грецких орехов
  • 1 веточка мяты
  • 1 ч. л. меда
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. молотой паприки
  • 1/2 ч. л. молотого кумина
  • 1 ч. л. куркумы
  • 1 ч. л. тертой лимонной цедры
  • Сок половины лимона
  • Сок половины апельсина
  • 1 веточка базилика

Способ приготовления:

  1. Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
  2. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
  3. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
  4. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонада из апельсинов. "Сегодня" также рассказывали, как сделать цитрусовые сладкими.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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