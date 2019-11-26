Апельсины: польза, вред и правила выбора

Апельсины – отличный источник витамина С

Апельсины содержат антиоксиданты Фото: freepik.com

Апельсины отличаются низким содержанием калорий, но при этом полны питательных веществ. Регулярное употребление этих цитрусовых помогает снизить риск возникновения многих заболеваний.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимоном и апельсином:

Апельсины обладают противовоспалительными свойствами и сильным антиоксидантным действием. Они полезны для иммунитета, а также оказывают благоприятное действие на кожу и волосы. Калорийность апельсинов – 43 ккал на 100 г.

Польза апельсинов для здоровья

Апельсины полезны для профилактики многих заболеваний Фото: Pexels

Обеспечивают суточную норму витамина С. Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.

Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами. Снижают уровень холестерина в крови. Апельсины содержат вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.

Апельсины содержат вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы. Защищают от язвы. Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.

Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка. Препятствуют возникновению камней в почках. Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.

Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках. Дарят организму здоровые углеводы. В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.

Как выбрать сладкие апельсины

У пористых апельсинов – толстая кожица Фото: Pixabay

Посмотрите на кожуру – окраска должна быть равномерной и яркой. Кожура хорошего апельсина сладкого сорта – гладкая и имеет небольшие вкрапления красного цвета;

Фрукт не должен быть мягким, рыхлым или деформированным;

Вкусные и сладкие апельсины должны быть сочными, а поэтому и весомыми – выбирайте плоды потяжелей. Обязательно понюхайте – спелые плоды имеют яркий аромат.

Если найдете апельсины с ярко-выраженным пупком (верхушка плода), то наверняка такой плод будет вкусным и сладким.

Не покупайте апельсины огромного размера – они, как правило, не отличаются хорошим вкусом.

Вред апельсинов для здоровья

Апельсины не стоит употреблять при гастрите Фото: Pixabay

Апельсины нельзя употреблять людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка и расстройствами кишечника;

Стоит помнить, что при употреблении апельсинов стоит знать меру, так как чрезмерное их употребление может привести к ожирению;

Нельзя есть апельсины людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта и аллергией;

Апельсины неблагоприятно воздействуют на эмаль зубов. Поэтому после употребления цитрусовых необходимо прополоскать рот.

Рецепт витаминного салата с апельсинами

Салат из моркови, кукурузы и апельсинов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 банки консервированной кукурузы

1 сладкий апельсин

2 средних моркови

1 ст. л. измельченных грецких орехов

1 веточка мяты

1 ч. л. меда

3 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. молотой паприки

1/2 ч. л. молотого кумина

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. тертой лимонной цедры

Сок половины лимона

Сок половины апельсина

1 веточка базилика

Способ приготовления:

Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонада из апельсинов. "Сегодня" также рассказывали, как сделать цитрусовые сладкими.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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