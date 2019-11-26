Апельсины: польза, вред и правила выбора
Апельсины – отличный источник витамина С
Апельсины отличаются низким содержанием калорий, но при этом полны питательных веществ. Регулярное употребление этих цитрусовых помогает снизить риск возникновения многих заболеваний.
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Апельсины обладают противовоспалительными свойствами и сильным антиоксидантным действием. Они полезны для иммунитета, а также оказывают благоприятное действие на кожу и волосы. Калорийность апельсинов – 43 ккал на 100 г.
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Польза апельсинов для здоровья
- Обеспечивают суточную норму витамина С. Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.
- Снижают уровень холестерина в крови. Апельсины содержат вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.
- Защищают от язвы. Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.
- Препятствуют возникновению камней в почках. Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.
- Дарят организму здоровые углеводы. В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.
Как выбрать сладкие апельсины
- Посмотрите на кожуру – окраска должна быть равномерной и яркой. Кожура хорошего апельсина сладкого сорта – гладкая и имеет небольшие вкрапления красного цвета;
- Фрукт не должен быть мягким, рыхлым или деформированным;
- Вкусные и сладкие апельсины должны быть сочными, а поэтому и весомыми – выбирайте плоды потяжелей. Обязательно понюхайте – спелые плоды имеют яркий аромат.
- Если найдете апельсины с ярко-выраженным пупком (верхушка плода), то наверняка такой плод будет вкусным и сладким.
- Не покупайте апельсины огромного размера – они, как правило, не отличаются хорошим вкусом.
Вред апельсинов для здоровья
- Апельсины нельзя употреблять людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка и расстройствами кишечника;
- Стоит помнить, что при употреблении апельсинов стоит знать меру, так как чрезмерное их употребление может привести к ожирению;
- Нельзя есть апельсины людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта и аллергией;
- Апельсины неблагоприятно воздействуют на эмаль зубов. Поэтому после употребления цитрусовых необходимо прополоскать рот.
Рецепт витаминного салата с апельсинами
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 69 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 1 сладкий апельсин
- 2 средних моркови
- 1 ст. л. измельченных грецких орехов
- 1 веточка мяты
- 1 ч. л. меда
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- 1/2 ч. л. молотого кумина
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. тертой лимонной цедры
- Сок половины лимона
- Сок половины апельсина
- 1 веточка базилика
Способ приготовления:
- Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
- Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
- Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
- Заправьте салат и сразу же подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонада из апельсинов. "Сегодня" также рассказывали, как сделать цитрусовые сладкими.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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