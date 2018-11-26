Аппетит, уймись: как избавиться от привычки переедать

Уменьшат тягу к еде палочки для суши и 100 грамм селедки в день

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Часто в том, что мы обрастаем лишними килограммами, виноваты пе­­ре­­кусы. Как завязать с этой привычкой и уменьшить порции съедаемого во время основных приемов пищи, нам рассказала Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.

Пейте каждые 15 минут

Если вы этого не делаете, то 100% за чувством голода скрывается всего лишь жажда. Кроме того, подбрасывая, а вернее, подливая что-то в желудок, вы немножко обманываете его. А так как "врать" вы будете по четыре раза за час, то желание поесть не будет таким уж острым.

Без недосыпов

Для всех биохимических процес­­сов организм непрестанно ис­­поль­­зует минералы, витамины, бел­­ки, углеводы и жиры. При стрес­­се расход полезных веществ уве­­личивается, и у организма воз­­ни­­кает большая, чем обычно, по­­требность в их поступлении. Об этом го­­лов­­ной мозг сиг­­на­­ли­­зи­­рует сво­­ему хо­­зя­­и­­ну: "Да­­вай, ешь!" А хронические не­­досыпы — это разновидность стресса.

Ешьте палочками

Сигнал о насыщении головной мозг получает лишь через 20 минут после того, как в желудок попала еда. За это время в него можно положить сто-о-олько всего! Именно поэтому те, кто обедают за пять минут, загребая пищу ложками, через эти 20 минут вдруг обнаруживают, что переели. Ешьте палочками для суши: ими не получится ни есть быстро, ни запихиваться большими порциями.

Убавьте соль в рационе

Она стимулятор аппетита. Потому откажитесь от промышленно обработанных продуктов, содержащих глутамат натрия, бикарбонат натрия, йодид натрия — это "родичи" соли. А самой "белой смерти" суммарно во всех продуктах ешьте не больше 1 ч. л. за день.

Налегайте на сельдь

Хром повышает чувствительность тканей к инсулину, отодвигая момент наступления голода. Всего 100 г (два кусочка) сельди или столько же скумбрии содержат суточную потребность организма в этом веществе. Рыба должна быть либо тушеной, либо слабосоленой (можно купить соленую и вымочить ее в воде).

Альтернатива: "ампутация" части желудка и 2-х м кишечника

Если ничто не помогает ук­­рощать аппетит, а индекс мас­­сы тела перевалил за 35 единиц, значит, в обменной сис­­теме организма произошел непоправимый сбой и нужны радикальные методы. Например, отрезание части желудка, регулирующей баланс грелина (гормона голода) и лептина (гормона сытости). А если есть сопутствующие ожирению заболевания (гипертония или сахарный диабет 2 типа), то операция может быть проведена уже при индексе массы тела в 30 единиц. Индекс масса тела рассчитывается так: нужно разделить вес человека в килограммах на его рост в сантиметрах в квадрате.

"Кроме восстановления баланса этих гормонов, человек начинает меньше есть, что позитивно сказывается на его весе, — объясняет Андриан Рейти, к. м. н., член европейской ассоциации хирургов пищеварительного тракта. — Это происходит благодаря тому, что объем желудка при ожирении был у него порядка 2500 мл, а становится 70—80 мл, и поедание прежних порций еды будет вызывать тошноту, а то и рвоту. Безусловно, после этого пациент должен прилагать усилия по соблюдению ЗОЖ, включая недоступный прежде из-за огромного веса спорт. Теперь ему будет легче это сделать, ведь за два-три месяца толстяк потеряет 30—40 кг лишнего веса".

"Расставание с таким количеством жира позволит упредить развитие диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца, дисбаланса половых гормонов, и даже вылечит эти заболевания, если болезни уже были, — добавляет Игорь Яцык, хирург Киевской областной клинической больницы № 1. — Ведь именно при ожирении ткани теряют чувствительность к инсулину, сердце работает в постоянной нагрузке, а жир выделяет переизбыток женского гормона эстрогена. Также уйдут запоры, увеличатся защитные силы организма, уменьшится риск развития заболеваний сердца и иммунной системы".

Как и при любом хирургическом вмешательстве, при такой операции есть восстановительный период: он будет длиться около месяца, после нужно будет прийти на профилактическую консультацию к хирургу. Еще раз — через три месяца, потом — через шесть месяцев и далее — каждые полгода. Из больницы после операции можно уйти через 2-3 дня: она делается через проколы.

Таким же будет восстановительный период и при другом виде операции — пациенту при помощи шунтирования "выключают" из функционирования порядка 2 м тонкого кишечника. Но этот вид вмешательства менее приоритетный, поскольку требует от пациента большей самодисциплины, ведь есть прежние порции он сможет. Но зачем? Ведь смысл операции в том, что в организм будет всасываться меньшее количество белков, жиров и углеводов, поскольку кишечник, через который этот процесс происходит, будет существенно укорочен. Это упреждает ожирение, поскольку организм превращает в жир избыток белков и углеводов, а излишнего всасывания этих веществ уже не будет. Иногда при шунтировании пациент теряет в весе многовато, и потому должен принимать большие дозы витаминов и микроэлементов, а также употреблять пищу, богатую белками, каждый день. Но это все же лучше, чем постоянно пить таблетки от давления и колоть инсулин.

Существует и третий вид операции — так называемый бандаж на желудок.

"У него невысокий эффект похудения (10—20 кг) и высокий риск осложнений, включая кровотечение, а также то, что операцию придется повторять, и не исключено, что не один раз. На "вход" в желудок надевается бандаж: есть риск, что он может быть отторгнут организмом как инородное тело, также возможно нагноение, — предупреждает Андриан Рейти. — Тем не менее этот вид операции проводят, хотя и больше по инерции: медкомпании продолжают выпускать бандажи, потому их и используют. Но я бы такой вид операции не рекомендовал. Все операции бесплатны. Заплатить нужно только за материалы — к сожалению, государство ими госклиники не обеспечивает. Инструменты для бескровного разрезания стоят 500—800 долларов, для сшивания — от 5000 грн (таких степлеров на одну операцию нужно 5—8 штук".