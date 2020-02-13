Аппетитные куриные рулеты с сыром, шпинатом и вялеными томатами: рецепт дня

Куриные рулеты на сковороде – прекрасная идея для ужина

Куриные рулетики с начинкой Фото: Depositphotos

Рулетики из куриного филе с вялеными томатами, сыром и шпинатом получаются очень сочными и нежными. Этот простой рецепт превратит любой обед или ужин в праздничный.

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Куриные рулеты с начинкой

Время приготовления:

1 час + время для маринования

Ингредиенты:

3 куриных филе

1 лимон

2 пучка свежего шпината

2 ст.л. растительного масла

100 г сыра

10 вяленых томатов

6 стеблей свежего тимьяна

2 ст.л.панировочных сухарей

Соль, перец

Способ приготовления:

Замаринуйте куриное филе. Помойте его, затем разрежьте вдоль пополам (чтобы получились стейки примерно одинаковой толщины), положите в контейнер. Выжать из лимона сок, смешать примерно с 1,5 стаканами чистой холодной воды и залить этим маринадом куриные филе. Контейнер закрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 8 часов. Достать мясо его из контейнера, обсушить бумажным полотенцем и как следует отбить. Приготовить начинку. Для этого на сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла и выложить шпинат. Жарить его, помешивая, около пяти минут. Сыр натереть на крупной терке, вяленые томаты нарезать небольшими ломтиками Отбитое куриное филе немного посолить, поперчить и выложить на него сыр, шпинат и вяленые томаты. Свернуть в рулетик и закрепить шпажкой по шву. Обжарить рулетики на сильном огне до румяной корочки. Духовку разогреть до 180 ºС. Выложить в жаропрочную форму обжаренные рулетики. Сверху посыпать панировочными сухарями, выложить несколько веточек тимьяна, налить немного кипятка (около 50 мл) и поставить в разогретую духовку на 15-20 минут.

Как подавать куриные рулеты

Подавайте рулетики горячими. Для гарнира идеально подойдет рис, а также свежие или тушеные овощи.

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