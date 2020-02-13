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Аппетитные куриные рулеты с сыром, шпинатом и вялеными томатами: рецепт дня

Куриные рулеты на сковороде – прекрасная идея для ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Куриные рулетики с начинкой
Куриные рулетики с начинкой
Фото: Depositphotos

Рулетики из куриного филе с вялеными томатами, сыром и шпинатом получаются очень сочными и нежными. Этот простой рецепт превратит любой обед или ужин в праздничный.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

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Куриные рулеты с начинкой

Время приготовления:

  • 1 час + время для маринования

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе
  • 1 лимон
  • 2 пучка свежего шпината
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 100 г сыра
  • 10 вяленых томатов
  • 6 стеблей свежего тимьяна
  • 2 ст.л.панировочных сухарей
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Замаринуйте куриное филе. Помойте его, затем разрежьте вдоль пополам (чтобы получились стейки примерно одинаковой толщины), положите в контейнер.
  2. Выжать из лимона сок, смешать примерно с 1,5 стаканами чистой холодной воды и залить этим маринадом куриные филе. Контейнер закрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 8 часов.
  3. Достать мясо его из контейнера, обсушить бумажным полотенцем и как следует отбить.
  4. Приготовить начинку. Для этого на сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла и выложить шпинат. Жарить его, помешивая, около пяти минут.
  5. Сыр натереть на крупной терке, вяленые томаты нарезать небольшими ломтиками
  6. Отбитое куриное филе немного посолить, поперчить и выложить на него сыр, шпинат и вяленые томаты. Свернуть в рулетик и закрепить шпажкой по шву.
  7. Обжарить рулетики на сильном огне до румяной корочки.
  8. Духовку разогреть до 180 ºС. Выложить в жаропрочную форму обжаренные рулетики. Сверху посыпать панировочными сухарями, выложить несколько веточек тимьяна, налить немного кипятка (около 50 мл) и поставить в разогретую духовку на 15-20 минут.

Как подавать куриные рулеты

Подавайте рулетики горячими. Для гарнира идеально подойдет рис, а также свежие или тушеные овощи.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом. "Сегодня" также делились рецептом рулета из индейки с базиликом и орехами.

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Источник: Сегодня
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