Аппетитные куриные рулеты с сыром, шпинатом и вялеными томатами: рецепт дня
Куриные рулеты на сковороде – прекрасная идея для ужина
Рулетики из куриного филе с вялеными томатами, сыром и шпинатом получаются очень сочными и нежными. Этот простой рецепт превратит любой обед или ужин в праздничный.
Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:
Читайте также:Как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами
Куриные рулеты с начинкой
Время приготовления:
- 1 час + время для маринования
Ингредиенты:
- 3 куриных филе
- 1 лимон
- 2 пучка свежего шпината
- 2 ст.л. растительного масла
- 100 г сыра
- 10 вяленых томатов
- 6 стеблей свежего тимьяна
- 2 ст.л.панировочных сухарей
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Замаринуйте куриное филе. Помойте его, затем разрежьте вдоль пополам (чтобы получились стейки примерно одинаковой толщины), положите в контейнер.
- Выжать из лимона сок, смешать примерно с 1,5 стаканами чистой холодной воды и залить этим маринадом куриные филе. Контейнер закрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 8 часов.
- Достать мясо его из контейнера, обсушить бумажным полотенцем и как следует отбить.
- Приготовить начинку. Для этого на сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла и выложить шпинат. Жарить его, помешивая, около пяти минут.
- Сыр натереть на крупной терке, вяленые томаты нарезать небольшими ломтиками
- Отбитое куриное филе немного посолить, поперчить и выложить на него сыр, шпинат и вяленые томаты. Свернуть в рулетик и закрепить шпажкой по шву.
- Обжарить рулетики на сильном огне до румяной корочки.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Выложить в жаропрочную форму обжаренные рулетики. Сверху посыпать панировочными сухарями, выложить несколько веточек тимьяна, налить немного кипятка (около 50 мл) и поставить в разогретую духовку на 15-20 минут.
Как подавать куриные рулеты
Подавайте рулетики горячими. Для гарнира идеально подойдет рис, а также свежие или тушеные овощи.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом. "Сегодня" также делились рецептом рулета из индейки с базиликом и орехами.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами Хрустящая картошка дольками в духовке: рецепт дня Как приготовить печеночный торт с грибами Пикантный салат с копченой курицей и виноградом
Источник: Сегодня