Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд

Это диетический продукт, не имеющий практически никаких противопоказаний к употреблению

Арбуз на 80% состоит из воды Фото: freepik.com

Арбуз – идеальный десерт для жаркого летнего дня. Эта ягода практически полностью состоит из воды, а также богата электролитами, поэтому отлично освежает и утоляет жажду.

Смотрите видео о секретах выбора вкусных арбузов:

Кроме того, что бы вы ни готовили из арбуза, блюдо всегда будет легким, так что можно не опасаться за свою фигуру. В 100 г мякоти содержится всего 40 ккал. Арбуз включает много пектинов, которые выводят токсины из организма. Ягода также известна тем, что улучшает обмен веществ.

Польза арбуза для здоровья

Арбуз способствует очищению организма Фото: pixabay.com

Мякоть арбуза содержит хорошо усвояемые естественные сахара, большую часть которых составляют фруктоза и глюкоза, меньшую – сахароза. Еще в арбузе содержатся витамины B1, B2, С, РР, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды, клетчатка и микроэлементы: калий, магний, железо, натрий, кальций, фосфор и др. Такой богатый ассортимент питательных веществ благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, железы внутренней секреции, способствует повышению активности полезной кишечной микрофлоры.

Арбуз рекомендуется включать в диету (до 2-2,5 кг свежей мякоти) при болезнях печени и желчного пузыря (цирроз, болезнь Боткина, дискинезия желчевыводящих путей), запорах, подагре, артритах, атеросклерозе, гипертонии, коронарной недостаточности, ангине.

Поскольку арбуз богат железом, необходимым для кроветворения, он помогает при анемии. Повышенное содержание в его мякоти легкоусвояемых сахаров делает этот плод весьма полезным при сахарном диабете, а большое количество нежной клетчатки благотворно сказывается на пищеварении, способствует усилению перистальтики кишечника, ускоряет выведение холестерина.

В народной медицине арбуз применяется как мочегонное при отеках почечного и сердечно-сосудистого происхождения. Также показан он при урологических заболеваниях – цистите, нефрите, пиелонефрите. Очень важно, что клетчатка арбузов содержит калий, который при приеме других мочегонных лекарств вымывается из организма.

Интересные факты об арбузе

Арбузы бывают без косточек Фото: pixabay.com

Арбуз – один из лидеров по содержанию ликопена – очень сильного антиоксиданта.

Арбуз состоит на 92% из воды.

Пара кусочков арбуза содержит половину дневной нормы в витамине C.

Чтобы проверить арбуз на содержание нитратов, достаточно опустить кусочек в стакан с водой: арбуз с нитратами окрасит воду в красный или розовый цвет, а "чистый" арбуз лишь сделает воду мутной.

Совсем недавно появились в продаже квадратные арбузы!! Их цена намного превышает обычную, однако форма на вкус не влияет.

Как выбрать вкусный арбуз

Чем крупнее и легче арбуз, тем он спелее Фото: pixabay.com

При покупке арбуза обязательно обращайте внимание на его внешний вид. Как правило, плоды, выросшие при помощи химических удобрений, не выдерживают длительного хранения, и с течением времени на кожуре начинают появляться округлые размягченные участки более темного цвета. Мякоть у таких арбузов теряет свои вкусовые качества и становится непригодной к употреблению.

Посмотрите внимательнее на горку арбузов и выберите по следующим признакам:

Чем крупнее и легче арбуз, тем он более спелый.

Арбуз должен резонировать при постукивании по кожуре.

Светлое пятнышко, на котором лежал арбуз, должно быть темно-оранжевого цвета.

Хвостик и переход от хвостика к арбузу должен быть высохшим.

Корку спелого арбуза сложно проткнуть пальцем.

Цвет корки арбуза должен быть наиболее контрастный и яркий.

Рецепты блюд из арбуза

Арбуз прекрасно сочетается с фетой Фото: pixabay.com

В кулинарии с арбузами чего только не делают: их маринуют, солят, консервируют, из корок варят варенье и цукаты, саму корку используют в качестве салатницы или даже как украшение стола, вырезая на ее поверхности различные фигуры. Из арбуза делают сок, мед, а также оригинальный лед для напитков. И конечно же, арбуз едят в сыром виде – в качестве освежающего десерта или в составе фруктовых салатов.

Соленый арбуз

5 некрупных арбузов, 700 г соли, 10 л воды

Арбузы вымойте, удалив плодоножки. Проколите в 10 местах деревянной шпажкой, уложите в бочку, залейте рассолом (смешайте воду и соль) и оставьте для брожения при 3 градусов С на 25-30 суток.

Арбузный мед (бекмез)

5-6 созревших арбузов

Полностью созревшие сладкие арбузы вымойте, разрежьте ножом на 2-4 части. Мякоть выберите металлической ложкой, измельчите сечкой или деревянным пестиком, протрите через сито или дуршлаг, процедите через марлю. Теперь варите мякоть, все время помешивая и снимая красноватую пену. Вновь процедите и опять поставьте на огонь, выпаривая из сока воду при умеренном кипении, помешивая, чтобы не пригорел. Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, проверьте готовность варки. Если охлажденные капли на тарелке не расплываются или делают это очень медленно, арбузный мед готов.

Кстати, арбузный мед не рекомендуется употреблять больным сахарным диабетом и ожирением, так как в нем много cахаров – до 90%. Диабетикам следует употреблять арбуз в пищу совсем немного, а в небольших дозах он даже полезен.

Варенье из арбузных корок

1 кг арбузных корок, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды, 2 г лимонной кислоты

С арбузных корок снимите верхний слой, оставив мякоть. Порежьте мякоть на тонкие кусочки (кубики, палочки, брусочки – на ваше усмотрение) и слегка отварите в воде. Воду отцедите, а корки положите в сироп и варите до прозрачности. В конце варки добавьте лимонную кислоту.

Арбуз на зиму Фото: Depositphotos

Салат с арбузом, ананасом и фетой

1,5 кг мякоти арбуза, 250 г свежего ананаса, 100 г сыра фета (или брынзы), 2 ст. л. оливкового масла, 1 лимон, 100 г кедровых орешков, листья базилика и молотый черный перец

Нарежьте мякоть арбуза на треугольники. Очистите от семян и выложите на блюде. Сверху разместите кусочки свежего ананаса и покрошите сыр фета (или брынзу). Затем выложите листья свежего базилика и побрызгайте оливковым маслом, соком лимона, посыпьте кедровыми орешками и черным перцем.

Арбузный сок с малиной и мятой

500 г арбузной мякоти, 175 г малины, 4-5 листиков мяты

Очистите арбуз от косточек и порежьте на кусочки, измельчите листики мяты и соедините с малиной в блендере или кухонном комбайне. Процедите, если вы хотите пить сок через трубочку.

Напиток из арбуза Фото: Pixabay

Салат из арбуза и ветчины

1 ломоть арбуза, 150 г зеленого салата, 200 г ветчины, 1 зеленое яблоко, 1,5 лимона, 8 листиков мяты, 5 ст. л. оливкового масла, перец по вкусу, соль

Измельчите листики салата, порежьте соломкой ветчину. Вымойте тщательно яблоко, порежьте его вместе с кожурой на небольшие дольки, выбросив сердцевину. Спрысните яблоко соком половинки лимона, чтобы оно не потемнело. Теперь срежьте арбузную корку, удалите семена. Порежьте мякоть арбуза на небольшие кубики. Вымойте хорошенько мятные листья, обсушите. Затем выложите все приготовленные ингредиенты (арбуз, салат, ветчину, яблоко) в большую миску. В отдельную чашку вылейте сок одного лимона, оливковое масло, перец, соль. Хорошенько перемешайте. Полейте приготовленным соусом ваш салат и украсьте сверху мятными листьями.

Шербет из арбуза

800 г мякоти арбуза, 1,5 стакана воды, 2 ст. л. лимонного сока, 5 листочков базилика, 1 стакан сахара, 1 щепотка черного молотого перца

Сначала приготовьте сироп: сахар залейте водой и варите на медленном огне 15 минут. Затем мякоть арбуза измельчите, соедините с рубленым базиликом, охлажденным сиропом, черным перцем, лимонным соком и поставьте в морозильную камеру на три часа. Во время замораживания перемешайте шербет 3-4 раза. При подаче оформите листиками базилика.

Джем из красной смородины с арбузом

1 кг мякоти арбуза, 1 кг красной смородины, 4 стакана сахара

Смородину потолките с сахаром, добавьте мякоть арбуза и перемешайте. Доведите до кипения и варите 35-40 минут. Дайте немного остыть и протрите через сито. Разложите в чистые банки с пластмассовыми крышками. Храните в холодильнике.

Джем из арбуза и смородины Фото: Depositphotos

Цукаты из арбузных корок

2 кг арбузных корок, 700 г сахара, 100 г сахарной пудры, 1 л воды

Корки арбуза очистите от кожуры, порежьте на кусочки, вымойте в холодной воде, опустите в сахарный сироп и варите до тех пор, пока они не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем отбросьте их на сито. Дайте сиропу стечь, после чего разложите в один ряд на фанерных листах. Подсушите при комнатной температуре или в духовке при температуре 35-40 градусов С в течение 12-24 часов. После этого корочки обсыпьте сахарной пудрой или сахарным песком, хорошо перемешайте, отсейте излишки сахара, вновь подсушите (не подогревая) и уложите в банки, закрыв пергаментом, целлофаном или герметичными крышками. Используйте цукаты для украшения кондитерских изделий и как десерт к чаю.

Арбузный лед

Мякоть арбуза – в любом количестве

Мякоть арбуза порежьте на кусочки, очистите от косточек и взбейте в блендере или в кухонном комбайне. Перелейте в специальные формочки для льда и заморозьте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза и феты.

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