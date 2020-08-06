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Ароматный крем-суп из лисичек: рецепт приготовления

Сегодня, 13:34

По желанию в грибной суп можно добавить зелень и сухарики

Грибной крем-суп можно готовить из любых грибов, но с лисичками он выходит особенно вкусным. В качестве основы подойдет куриный или овощной бульон. Но даже на воде суп получается достаточно насыщенным.

Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию.

Крем-суп из лисичек

Суп с лисичками
Суп с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Лисички – 100 г
  • Лук репчатый – 1/2 шт.
  • Растительное масло – 20 г
  • Сливки 18% – 30 г
  • Молоко – 20 г
  • Соевый соус – 5 г
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Лук режем кубиками, обжариваем 5 минут в масле.
  2. Режем кусочками лисички, добавляем их к луку, поджариваем еще 10 минут. Заливаем частью сливок так, чтобы они покрыли грибы, даем закипеть.
  3. Переливаем в блендер и перебиваем, но не в абсолютно однородную массу, а в такую, где будут еще чувствоваться кусочки грибов.
  4. Выливаем в ковшик, добавляем оставшиеся сливки и молоко. Их количество можно варьировать по вашему вкусу — сделать суп боле густым или более жидким.
  5. Даем закипеть, добавляем соевый соус и специи по вкусу, снимаем с огня.

Как подавать суп

Перед подачей кладем в суп несколько кусочков отдельно поджаренных грибов (любых, по вкусу).

Смотрите видео, как приготовить крем-суп из шампиньонов:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами, а также делились рецептом сырного супа с шампиньонами.

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Источник: Сегодня
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