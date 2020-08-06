Ароматный крем-суп из лисичек: рецепт приготовления

По желанию в грибной суп можно добавить зелень и сухарики

Грибной крем-суп можно готовить из любых грибов, но с лисичками он выходит особенно вкусным. В качестве основы подойдет куриный или овощной бульон. Но даже на воде суп получается достаточно насыщенным.

Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию.

Крем-суп из лисичек

Суп с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Лисички – 100 г

Лук репчатый – 1/2 шт.

Растительное масло – 20 г

Сливки 18% – 30 г

Молоко – 20 г

Соевый соус – 5 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук режем кубиками, обжариваем 5 минут в масле. Режем кусочками лисички, добавляем их к луку, поджариваем еще 10 минут. Заливаем частью сливок так, чтобы они покрыли грибы, даем закипеть. Переливаем в блендер и перебиваем, но не в абсолютно однородную массу, а в такую, где будут еще чувствоваться кусочки грибов. Выливаем в ковшик, добавляем оставшиеся сливки и молоко. Их количество можно варьировать по вашему вкусу — сделать суп боле густым или более жидким. Даем закипеть, добавляем соевый соус и специи по вкусу, снимаем с огня.

Как подавать суп

Перед подачей кладем в суп несколько кусочков отдельно поджаренных грибов (любых, по вкусу).

Смотрите видео, как приготовить крем-суп из шампиньонов:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами, а также делились рецептом сырного супа с шампиньонами.

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