Ароматный крем-суп из лисичек: рецепт приготовления
По желанию в грибной суп можно добавить зелень и сухарики
Грибной крем-суп можно готовить из любых грибов, но с лисичками он выходит особенно вкусным. В качестве основы подойдет куриный или овощной бульон. Но даже на воде суп получается достаточно насыщенным.
Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию.
Крем-суп из лисичек
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 97 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Лисички – 100 г
- Лук репчатый – 1/2 шт.
- Растительное масло – 20 г
- Сливки 18% – 30 г
- Молоко – 20 г
- Соевый соус – 5 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук режем кубиками, обжариваем 5 минут в масле.
- Режем кусочками лисички, добавляем их к луку, поджариваем еще 10 минут. Заливаем частью сливок так, чтобы они покрыли грибы, даем закипеть.
- Переливаем в блендер и перебиваем, но не в абсолютно однородную массу, а в такую, где будут еще чувствоваться кусочки грибов.
- Выливаем в ковшик, добавляем оставшиеся сливки и молоко. Их количество можно варьировать по вашему вкусу — сделать суп боле густым или более жидким.
- Даем закипеть, добавляем соевый соус и специи по вкусу, снимаем с огня.
Как подавать суп
Перед подачей кладем в суп несколько кусочков отдельно поджаренных грибов (любых, по вкусу).
Смотрите видео, как приготовить крем-суп из шампиньонов:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами, а также делились рецептом сырного супа с шампиньонами.
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