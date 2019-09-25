Артишоки: польза, вред и секреты приготовления

Артишоки – популярный ингредиент средиземноморской кухни

Артишоки полезны для печени Фото: freepik.com

Несмотря на то, что артишок считают овощем, он является разновидностью расторопши. Это растение появилось в Средиземноморье и веками использовалось как лекарственное средство. Артишоки помогают снизить уровень сахара в крови и улучшить пищеварение; полезны для сердца и печени.

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Артишоки очень хороши в период созревания (с апреля по июнь), а те артишоки, что продаются зимой, явно не стоят усилий, потраченных на их приготовление.

Артишок: польза для здоровья

Артишоки богаты клетчаткой Фото: Pixabay

Артишоки отличаются низким содержанием жира, высоким содержанием клетчатки и богаты витаминами и минералами, такими как витамин С, витамин К, фолат, фосфор и магний. Они также являются одним из самых богатых источников антиоксидантов.

Артишок уменьшает уровень "плохого" холестерина в крови.

Регулярное употребление овоща помогает защитить печень от разрушения и облегчить симптомы неалкогольной жировой болезни печени.

Артишок снижает повышенное артериальное давление.

Экстракт листьев артишока поддерживает здоровье пищеварительной системы, стимулируя размножение полезных бактерий в кишечнике и облегчая симптомы расстройства желудка.

Артишок понижает уровень сахара в крови.

Экстракт листьев артишока облегчает симптомы СРК. Он уменьшает мышечные спазмы, снимает воспаление и нормализует кишечную микрофлору.

Исследования в пробирке и на животных показали, что экстракт артишока помогает бороться с ростом раковых клеток.

Вред артишока

Артишоки противопоказаны при пониженном давлении Фото: Pixabay

Не стоит есть артишок больным холециститом (воспаление желчного пузыря) или нарушениями работы желчевыводящих путей.

Овощ противопоказан при некоторых заболеваниях почек.

Артишок способствует понижению давления, поэтому людям с низким давлением лучше воздержаться от его употребления.

Калорийность артишока

И испанские, и французские артишоки считаются низкокалорийной диетической едой и содержат всего 47 ккал на 100 г. Калорийность отварных артишоков без соли – 53 ккал. Употребление артишоков без вреда для здоровья показано даже людям с избыточным весом.

Артишоки: вкус и как есть

Артишоки добавляют в салаты и супы Фото: freepik.com

Подготовка и приготовление артишоков не так страшны, как кажутся. По вкусу артишоки чем-то напоминают грецкий орех, но обладают более изысканным и особенным привкусом.

Их можно готовить на пару, варить, жарить на гриле, жарить или тушить. Вы также можете приготовить их с начинкой или в панировке, добавив специи и другие приправы.

Приготовление на пару является наиболее популярным способом и обычно занимает 20-40 минут, в зависимости от размера. Кроме того, вы можете испечь артишоки в течение 40 минут при температуре 177°C.

Молодые овощи варятся 10-15 минут после закипания воды; созревшие крупные растения – 30-40 минут (чтобы проверить их готовность, стоит потянуть за одну из внешних чешуек: она должна легко отделиться от нежной шишки плода).

Имейте в виду, что и листья, и сердцевину можно есть. После приготовления внешние листья можно снять и окунуть в соус, такой как айоли или масло с травами.

Рецепт салата с маринованными артишоками

Салат из артишоков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 баночка маринованных артишоков (200-250 г) в подсолнечном или оливковом масле

160-200 г копченого куриного мяса

2 перепелиных или 4 куриных яйца, отваренных и очищенных

2 чашки листьев зеленого салата

Для заправки:

1 ч.л. дижонской сладкой горчицы

1 ч.л. меда

Сок 1/2 лимона

1 ст.л. масла грецкого ореха

3 ст.л. оливкового масла

Соль, черный перец

Способ приготовления:

На блюдо разложить листья салата. Сверху выложить артишоки, куриное мясо и нарезанные яйца. Приготовить заправку: смешать вилкой или маленьким венчиком горчицу с медом, добавить лимонный сок, размешать до однородной консистенции. Вмешать масло грецкого ореха, затем добавить по ложке оливковое масло. Посолить и поперчить по вкусу. Полить салат с артишоками заправкой и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали о полезных свойствах облепихи. "Сегодня" также делились рецептами вкусных блюд из кабачков.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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