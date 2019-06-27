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Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски

Узнайте, как вкусно приготовить баклажаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Баклажаны как грибы: фото
Баклажаны как грибы: фото
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить баклажаны как грибы? В этом нет ничего сложного. Баклажаны, приготовленные как грибы, – это не только аппетитная холодная закуска, но и прекрасная заготовка на зиму. 

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Выбирая баклажаны, перед покупкой надавите на шкуру у основания баклажана. Если от пальца останется вмятина, значит, плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму.

Кроме этого, не покупайте слишком крупные овощи. Это свидетельствует о том, что баклажаны интенсивно удобрялись и содержат много нитратов, которые могут вызвать отравление.

Рецепт "Баклажаны как грибы" в сметане

Баклажаны как грибы в сметане
Баклажаны как грибы в сметане
Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • 1 кг баклажанов
  • 4-5 луковиц
  • 200 г сметаны
  • Растительное масло
  • Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны помыть, очистить от кожуры, порезать кубиками 1х1см. 
  2. Лук порезать, сложить в казан, поджарить до золотистого цвета, добавить нарезанные баклажаны, тушить, пока баклажаны не станут мягкими.
  3. За 10 минут до готовности, посолить, добавить сметану. Подавать блюдо холодным. 

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Баклажаны как грибы на зиму

Баклажаны как грибы на зиму
Баклажаны как грибы на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5 кг баклажанов
  • 4,5 л воды
  • 50 мл 9% уксуса

Для маринада:

  • 3 головки чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 300 мл растительного масла
  • 250 мл 9% уксуса
  • 1 чайная ложка черного молотого перца
  • 4 столовые ложки (80 г) крупной соли без горки
  • 1 чайная ложка сахара с горкой

Рецепт приготовления:

  1. Возьмите молодые плотные овощи. Удалите у баклажанов плодоножку и нарежьте их кубиками со стороной 1,5 см.
  2. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
  3. Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Переложите в большую миску.
  4. Для маринада измельчите укроп и нарежьте мелким кубиком чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. 
  5. Влейте маринад к баклажанам и перемешайте.
  6. Переложите салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно.
  7. Простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки. 
  8. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках.
  9. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки с заготовками

  • Банки объемом 0,5 л  нужно стерилизовать 15 минут
  • 0,7 л – 20 минут
  • 1 л – 30 минут

Напомним, ранее мы делились рецептом постной закуски из баклажанов от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить слойки с баклажанами по рецепту Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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