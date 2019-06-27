Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски
Узнайте, как вкусно приготовить баклажаны
Хотите приготовить баклажаны как грибы? В этом нет ничего сложного. Баклажаны, приготовленные как грибы, – это не только аппетитная холодная закуска, но и прекрасная заготовка на зиму.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
Выбирая баклажаны, перед покупкой надавите на шкуру у основания баклажана. Если от пальца останется вмятина, значит, плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму.
Кроме этого, не покупайте слишком крупные овощи. Это свидетельствует о том, что баклажаны интенсивно удобрялись и содержат много нитратов, которые могут вызвать отравление.
Рецепт "Баклажаны как грибы" в сметане
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 4-5 луковиц
- 200 г сметаны
- Растительное масло
- Соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Баклажаны помыть, очистить от кожуры, порезать кубиками 1х1см.
- Лук порезать, сложить в казан, поджарить до золотистого цвета, добавить нарезанные баклажаны, тушить, пока баклажаны не станут мягкими.
- За 10 минут до готовности, посолить, добавить сметану. Подавать блюдо холодным.
Баклажаны как грибы на зиму
Ингредиенты:
- 5 кг баклажанов
- 4,5 л воды
- 50 мл 9% уксуса
Для маринада:
- 3 головки чеснока
- 1 пучок укропа
- 300 мл растительного масла
- 250 мл 9% уксуса
- 1 чайная ложка черного молотого перца
- 4 столовые ложки (80 г) крупной соли без горки
- 1 чайная ложка сахара с горкой
Рецепт приготовления:
- Возьмите молодые плотные овощи. Удалите у баклажанов плодоножку и нарежьте их кубиками со стороной 1,5 см.
- Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
- Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Переложите в большую миску.
- Для маринада измельчите укроп и нарежьте мелким кубиком чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять.
- Влейте маринад к баклажанам и перемешайте.
- Переложите салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно.
- Простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.
- Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках.
- Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.
Сколько стерилизовать банки с заготовками
- Банки объемом 0,5 л нужно стерилизовать 15 минут
- 0,7 л – 20 минут
- 1 л – 30 минут
Напомним, ранее мы делились рецептом постной закуски из баклажанов от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить слойки с баклажанами по рецепту Григория Германа.
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