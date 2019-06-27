Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски

Узнайте, как вкусно приготовить баклажаны

Баклажаны как грибы: фото Фото: Depositphotos

Хотите приготовить баклажаны как грибы? В этом нет ничего сложного. Баклажаны, приготовленные как грибы, – это не только аппетитная холодная закуска, но и прекрасная заготовка на зиму.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Выбирая баклажаны, перед покупкой надавите на шкуру у основания баклажана. Если от пальца останется вмятина, значит, плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму.

Кроме этого, не покупайте слишком крупные овощи. Это свидетельствует о том, что баклажаны интенсивно удобрялись и содержат много нитратов, которые могут вызвать отравление.

Рецепт "Баклажаны как грибы" в сметане

Баклажаны как грибы в сметане Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

4-5 луковиц

200 г сметаны

Растительное масло

Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Баклажаны помыть, очистить от кожуры, порезать кубиками 1х1см. Лук порезать, сложить в казан, поджарить до золотистого цвета, добавить нарезанные баклажаны, тушить, пока баклажаны не станут мягкими. За 10 минут до готовности, посолить, добавить сметану. Подавать блюдо холодным.

Баклажаны как грибы на зиму

Баклажаны как грибы на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

5 кг баклажанов

4,5 л воды

50 мл 9% уксуса

Для маринада:

3 головки чеснока

1 пучок укропа

300 мл растительного масла

250 мл 9% уксуса

1 чайная ложка черного молотого перца

4 столовые ложки (80 г) крупной соли без горки

1 чайная ложка сахара с горкой

Рецепт приготовления:

Возьмите молодые плотные овощи. Удалите у баклажанов плодоножку и нарежьте их кубиками со стороной 1,5 см. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями. Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Переложите в большую миску. Для маринада измельчите укроп и нарежьте мелким кубиком чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад к баклажанам и перемешайте. Переложите салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно. Простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки с заготовками

Банки объемом 0,5 л нужно стерилизовать 15 минут

0,7 л – 20 минут

1 л – 30 минут

Напомним, ранее мы делились рецептом постной закуски из баклажанов от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить слойки с баклажанами по рецепту Григория Германа.

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