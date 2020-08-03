Баклажаны в остром соусе на зиму с кунжутом: рецепт приготовления

Рецепт маринованных баклажанов с чесноком и перцем

Баклажаны в остром соусе на зиму – необычная домашняя заготовка, которая украсит и разнообразит как праздничный, так и повседневный стол. Сначала овощи обжариваются на растительном масле, а уже затем выкладываются в банки вместе с остальными ингредиентами.

Баклажаны "Тещин язык" на зиму с кунжутом

Баклажаны в остром маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

229 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Баклажаны средние – 1,5 кг

Соль – 1 ст. л.

Растительное масло – 200 г

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Для заправки:

Уксус (9%) – 100 г

Чеснок – 5 зубчиков

Семечки кунжута – 2 ст. л.

Сахар – 0,5 ст. л.

Соль – 0,5 ст. л.

Красный острый перец – 5 ч. л.

Молотая сладкая паприка – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

Молодые баклажаны разрежьте вдоль на 5-6 частей, чтобы получились по форме пластинки, напоминающие язык. Или нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см. Посолите их и положите под гнет на 3 минуты, чтобы ушла горечь, сок слейте. Обжарьте в масле с двух сторон. Чеснок подавите и смешайте с остальными ингредиентами для заправки. Выложите баклажаны в чистые банки, прослаивая их заправкой (она должна получиться острой) и посыпая кунжутом.

Сколько стерилизовать заготовку

Простерилизуйте банки (полулитровые – 5 минут, литровые – 10 минут) и укупорьте их.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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