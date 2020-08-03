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Баклажаны в остром соусе на зиму с кунжутом: рецепт приготовления

Сегодня, 16:08

Рецепт маринованных баклажанов с чесноком и перцем

Баклажаны в остром соусе на зиму – необычная домашняя заготовка, которая украсит и разнообразит как праздничный, так и повседневный стол. Сначала овощи обжариваются на растительном масле, а уже затем выкладываются в банки вместе с остальными ингредиентами.

Баклажаны "Тещин язык" на зиму с кунжутом

Баклажаны в остром маринаде
Баклажаны в остром маринаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 229 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Баклажаны средние – 1,5 кг
  • Соль – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 200 г

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Для заправки:

  • Уксус (9%) – 100 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Семечки кунжута – 2 ст. л.
  • Сахар – 0,5 ст. л.
  • Соль – 0,5 ст. л.
  • Красный острый перец – 5 ч. л.
  • Молотая сладкая паприка – 1 ч. л.

Смотрите видео, как запечь баклажаны с салом на гриле:

Способ приготовления:

  1. Молодые баклажаны разрежьте вдоль на 5-6 частей, чтобы получились по форме пластинки, напоминающие язык. Или нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см.
  2. Посолите их и положите под гнет на 3 минуты, чтобы ушла горечь, сок слейте. Обжарьте в масле с двух сторон.
  3. Чеснок подавите и смешайте с остальными ингредиентами для заправки.
  4. Выложите баклажаны в чистые банки, прослаивая их заправкой (она должна получиться острой) и посыпая кунжутом.

Сколько стерилизовать заготовку

Простерилизуйте банки (полулитровые – 5 минут, литровые – 10 минут) и укупорьте их.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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