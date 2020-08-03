Баклажаны в остром соусе на зиму с кунжутом: рецепт приготовления
Рецепт маринованных баклажанов с чесноком и перцем
Баклажаны в остром соусе на зиму – необычная домашняя заготовка, которая украсит и разнообразит как праздничный, так и повседневный стол. Сначала овощи обжариваются на растительном масле, а уже затем выкладываются в банки вместе с остальными ингредиентами.
Баклажаны "Тещин язык" на зиму с кунжутом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 229 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Баклажаны средние – 1,5 кг
- Соль – 1 ст. л.
- Растительное масло – 200 г
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Для заправки:
- Уксус (9%) – 100 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Семечки кунжута – 2 ст. л.
- Сахар – 0,5 ст. л.
- Соль – 0,5 ст. л.
- Красный острый перец – 5 ч. л.
- Молотая сладкая паприка – 1 ч. л.
Смотрите видео, как запечь баклажаны с салом на гриле:
Способ приготовления:
- Молодые баклажаны разрежьте вдоль на 5-6 частей, чтобы получились по форме пластинки, напоминающие язык. Или нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см.
- Посолите их и положите под гнет на 3 минуты, чтобы ушла горечь, сок слейте. Обжарьте в масле с двух сторон.
- Чеснок подавите и смешайте с остальными ингредиентами для заправки.
- Выложите баклажаны в чистые банки, прослаивая их заправкой (она должна получиться острой) и посыпая кунжутом.
Сколько стерилизовать заготовку
Простерилизуйте банки (полулитровые – 5 минут, литровые – 10 минут) и укупорьте их.
Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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