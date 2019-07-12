Банановые оладьи с малиной: пошаговый рецепт от Лизы Глинской
Судья "МастерШеф" поделилась рецептом безглютеновых оладий с ягодами
Безглютеновые оладьи на рисовой муке – отличный завтрак для тех, у кого непереносимость глютена и лактозы. Известный кондитер и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные оладьи на рисовой муке без молока.
"Нежные, воздушные, сочные оладушки с бананом и малиной – отличный завтрак! На их приготовление вы потратите всего 15 минут. К тому же, они не содержат лактозы и глютена", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.
Безглютеновые оладьи с бананом и малиной
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты:
- 2 банана (200 г)
- 2 яйца (100 г)
- 40 г тростникового сахара
- 100 г рисовой муки
- 6 г разрыхлителя
- 100 г малины
- Корица
- Ваниль
Способ приготовления:
- Взбейте блендером банан с сахаром и яйцами.
- Затем всыпьте рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. Пробейте до однородности.
- Добавьте ягоды, аккуратно перемешайте.
- Выпекайте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием без жира. Сковороду нужно разогреть чуть выше среднего, налить тесто и накрыть крышкой.
- Через несколько минут оладьи перевернуть и снова накрыть крышкой.
- Жарить еще минуту и снять со сковороды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сырники с рисовой мукой. "Сегодня" также сообщали, кому нужно исключить из рациона хлеб и макароны.
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