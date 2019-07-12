Банановые оладьи с малиной: пошаговый рецепт от Лизы Глинской

Судья "МастерШеф" поделилась рецептом безглютеновых оладий с ягодами

Оладьи с бананом на рисовой муке Фото: Depositphotos

Безглютеновые оладьи на рисовой муке – отличный завтрак для тех, у кого непереносимость глютена и лактозы. Известный кондитер и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные оладьи на рисовой муке без молока.

30 Июн 2019 в 12:21 PDT INSTAGRAM (@lizaglinskaya)

"Нежные, воздушные, сочные оладушки с бананом и малиной – отличный завтрак! На их приготовление вы потратите всего 15 минут. К тому же, они не содержат лактозы и глютена", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.

Безглютеновые оладьи с бананом и малиной

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

2 банана (200 г)

2 яйца (100 г)

40 г тростникового сахара

100 г рисовой муки

6 г разрыхлителя

100 г малины

Корица

Ваниль

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Способ приготовления:

Взбейте блендером банан с сахаром и яйцами. Затем всыпьте рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. Пробейте до однородности. Добавьте ягоды, аккуратно перемешайте. Выпекайте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием без жира. Сковороду нужно разогреть чуть выше среднего, налить тесто и накрыть крышкой. Через несколько минут оладьи перевернуть и снова накрыть крышкой. Жарить еще минуту и снять со сковороды.

Лиза Глинская Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сырники с рисовой мукой. "Сегодня" также сообщали, кому нужно исключить из рациона хлеб и макароны.

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