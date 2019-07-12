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Банановые оладьи с малиной: пошаговый рецепт от Лизы Глинской

Судья "МастерШеф" поделилась рецептом безглютеновых оладий с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Оладьи с бананом на рисовой муке
Оладьи с бананом на рисовой муке
Фото: Depositphotos

Безглютеновые оладьи на рисовой муке – отличный завтрак для тех, у кого непереносимость глютена и лактозы. Известный кондитер и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные оладьи на рисовой муке без молока.

INSTAGRAM (@lizaglinskaya)

"Нежные, воздушные, сочные оладушки с бананом и малиной – отличный завтрак! На их приготовление вы потратите всего 15 минут. К тому же, они не содержат лактозы и глютена", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.

Безглютеновые оладьи с бананом и малиной

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 банана (200 г) 
  • 2 яйца (100 г) 
  • 40 г тростникового сахара 
  • 100 г рисовой муки
  • 6 г разрыхлителя 
  • 100 г малины
  • Корица
  • Ваниль

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Способ приготовления:

  1. Взбейте блендером банан с сахаром и яйцами.
  2. Затем всыпьте рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. Пробейте до однородности. 
  3. Добавьте ягоды, аккуратно перемешайте. 
  4. Выпекайте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием без жира. Сковороду нужно разогреть чуть выше среднего, налить тесто и накрыть крышкой.
  5. Через несколько минут оладьи перевернуть и снова накрыть крышкой.
  6. Жарить еще минуту и снять со сковороды. 

Лиза Глинская
Лиза Глинская
Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сырники с рисовой мукой. "Сегодня" также сообщали, кому нужно исключить из рациона хлеб и макароны.

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Источник: Сегодня
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