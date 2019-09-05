Банановые вафли с орехами: рецепт диетического завтрака
Этот рецепт вафель подойдет лактовегетарианцам
Вкусные домашние вафли получаются даже без добавления яиц и сливочного масла. Мы предлагаем вам простой рецепт банановых вафель с орехами и медом, которые можно приготовить на завтрак.
Смотрите видео, как делают гонконгские вафли:
Вафельное тесто имеет довольно жидкую консистенцию, поэтому при смешивании ингредиентов лучше всего пользоваться миксером. А при обжаривании важно не открывать крышку вафельницы раньше времени, иначе вафли могут порваться.
Банановые вафли с орехами: рецепт без куриных яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 400 г
- Вода – 60 г
- Спелые бананы без кожуры – 225 г
- Масло растительное – 50 г
- Кленовый сироп или жидкий мед – 50 г
- Мука пшеничная – 350 г
- Разрыхлитель – 6 г
- Сода – 2 г
- Ванилин – 1/4 ч.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Орехи – 70 г
Читайте также:Утренние вафли по рецепту Даши Малаховой
Способ приготовления:
- Молоко смешать с водой, растительным маслом и кленовым сиропом.
- Бананы размять вилкой, добавить к молоку, перемешать.
- Муку смешать с солью, разрыхлителем, содой, ванилином. Добавить к жидкости, перемешать вилкой до однородности.
- Орехи измельчить. Добавить в тесто. Перемешать вилкой.
- Вафельницу для толстых вафель разогреть. Выкладывать по 2 ст.л. и выпекать до готовности по инструкции производителя.
Как правильно жарить вафли
Толстые вафли готовят в специальных электрических вафельницах при высокой температуре – обычно это занимает 2-5 минут. Вафельницу перед выпечкой следует обязательно смазать маслом с помощью силиконовой кисточки.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных вафель на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить бельгийские вафли.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram