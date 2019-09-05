Банановые вафли с орехами: рецепт диетического завтрака

Этот рецепт вафель подойдет лактовегетарианцам

Вафли с бананами Фото: freepik.com

Вкусные домашние вафли получаются даже без добавления яиц и сливочного масла. Мы предлагаем вам простой рецепт банановых вафель с орехами и медом, которые можно приготовить на завтрак.

Смотрите видео, как делают гонконгские вафли:

Вафельное тесто имеет довольно жидкую консистенцию, поэтому при смешивании ингредиентов лучше всего пользоваться миксером. А при обжаривании важно не открывать крышку вафельницы раньше времени, иначе вафли могут порваться.

Банановые вафли с орехами: рецепт без куриных яиц

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Молоко – 400 г

Вода – 60 г

Спелые бананы без кожуры – 225 г

Масло растительное – 50 г

Кленовый сироп или жидкий мед – 50 г

Мука пшеничная – 350 г

Разрыхлитель – 6 г

Сода – 2 г

Ванилин – 1/4 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Орехи – 70 г

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Способ приготовления:

Молоко смешать с водой, растительным маслом и кленовым сиропом. Бананы размять вилкой, добавить к молоку, перемешать. Муку смешать с солью, разрыхлителем, содой, ванилином. Добавить к жидкости, перемешать вилкой до однородности. Орехи измельчить. Добавить в тесто. Перемешать вилкой. Вафельницу для толстых вафель разогреть. Выкладывать по 2 ст.л. и выпекать до готовности по инструкции производителя.

Как правильно жарить вафли

Толстые вафли готовят в специальных электрических вафельницах при высокой температуре – обычно это занимает 2-5 минут. Вафельницу перед выпечкой следует обязательно смазать маслом с помощью силиконовой кисточки.

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