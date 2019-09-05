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Банановые вафли с орехами: рецепт диетического завтрака

Этот рецепт вафель подойдет лактовегетарианцам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:36
Вафли с бананами
Вафли с бананами
Фото: freepik.com

Вкусные домашние вафли получаются даже без добавления яиц и сливочного масла. Мы предлагаем вам простой рецепт банановых вафель с орехами и медом, которые можно приготовить на завтрак.

Смотрите видео, как делают гонконгские вафли:

Вафельное тесто имеет довольно жидкую консистенцию, поэтому при смешивании ингредиентов лучше всего пользоваться миксером. А при обжаривании важно не открывать крышку вафельницы раньше времени, иначе вафли могут порваться.

Банановые вафли с орехами: рецепт без куриных яиц

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 400 г
  • Вода – 60 г
  • Спелые бананы без кожуры – 225 г
  • Масло растительное – 50 г
  • Кленовый сироп или жидкий мед – 50 г
  • Мука пшеничная – 350 г
  • Разрыхлитель – 6 г
  • Сода – 2 г
  • Ванилин – 1/4 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Орехи – 70 г

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Способ приготовления:

  1. Молоко смешать с водой, растительным маслом и кленовым сиропом.
  2. Бананы размять вилкой, добавить к молоку, перемешать.
  3. Муку смешать с солью, разрыхлителем, содой, ванилином. Добавить к жидкости, перемешать вилкой до однородности.
  4. Орехи измельчить. Добавить в тесто. Перемешать вилкой.
  5. Вафельницу для толстых вафель разогреть. Выкладывать по 2 ст.л. и выпекать до готовности по инструкции производителя. 

Как правильно жарить вафли

Толстые вафли готовят в специальных электрических вафельницах при высокой температуре – обычно это занимает 2-5 минут. Вафельницу перед выпечкой следует обязательно смазать маслом с помощью силиконовой кисточки.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных вафель на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить бельгийские вафли.

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Источник: Сегодня
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