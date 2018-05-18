Баранья нога в тесте: рецепт праздничного блюда от Асмик Гаспарян
Рецепт от победительницы кулинарного шоу
Май – главный сезон молодой баранины. Асмик Гаспарян рассказала, как приготовить баранью ногу в тесте с почками, шампиньонами и сыром.
Баранья нога в тесте
Ингредиенты:
- Баранья нога (задняя) – 2,5 кг
- Бараньи почки – 500 г
- Мука – 610 г
- Яйца – 3 шт.
- Сыр пармезан – 100 г
- Шампиньоны – 7 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Масло – 40 мл
- Уксус (9%) – 5 мл
- Зеленый лук – 3 стебля
- Петрушка – 3 веточки
- Чеснок- 2 зубчика
- Соль – 32 г
- Черный молотый перец – 9 г
- Сушеный майоран – 9 г
- Вода – 150 мл
Рецепт приготовления:
- Приготовьте тесто: яйца взбейте до легкой пены, и, продолжая взбивать, добавьте холодную кипяченую воду, уксус, соль и муку. Замесите, раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Посыпьте его мукой, натрите сверху холодное сливочное масло и снова присыпьте мукой.
- Сложите тесто конвертом, заверните в пленку и положите в холодильник на 1 час. Затем снимите пленку и снова раскатайте тесто в пласт, сложите конвертом и еще раз раскатайте. Повторите 8 раз.
- Подготовьте баранью ногу: отделите кость от мяса, начиная с верхнего толстого края ноги, и отрежьте ее по нижнему суставу. Срежьте с мяса пленки и натрите его смесью сушеного майорана, соли и черного молотого перца. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
- Приготовьте начинку: разрежьте почки пополам, вырежьте мочеточники и обжарьте на масле в течение 1 минуты. Затем переложите в сито и остудите на кубиках льда.
- Обжарьте на масле измельченные шампиньоны, чеснок, петрушку и зеленый лук. Добавьте тертый пармезан, поджаренные почки, соль и черный молотый перец, перемешайте.
- Выложите начинку внутрь замаринованной ноги, обвяжите кулинарной нитью. Положите мясо на электрогриле и обжарьте в течение 10 минут с обеих сторон.
- Разделите слоеное тесто на 2 части и раскатайте каждую в пласт 30 х 30 см. Выложите один пласт на противень с пергаментом, сверху положите ногу и срежьте остатки теста по контуру ноги, отступив от нее 2 см.
- На втором пласте сделайте вертикальные надрезы длиной 3 см, на расстоянии 2 см друг от друга в шахматном порядке. Выложите сетку из теста на мясо, срежьте остатки теста и защипните края.
- Смажьте поверхность взбитым яйцом. Запекайте 30 минут при температуре 180 С, затем уменьшите температуру до 150⁰С и продолжите запекание еще на 1,5 часа. Подавайте фаршированную баранью ногу в тесте с овощами гриль.
Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".
В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить кабыргу: рецепт Асмик Гаспарян Идея для весеннего ужина: запеченная баранья нога с овощами Ханум с бараниной и тыквой: рецепт мясного блюда от Асмик Гаспарян Весенний завтрак: киш с помидорами черри и спаржей Тарт в виде фаршированных лимонов: рецепт Асмик Гаспарян
Источник: "Сегодня"