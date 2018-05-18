Баранья нога в тесте: рецепт праздничного блюда от Асмик Гаспарян

Рецепт от победительницы кулинарного шоу

Запеченная баранья нога Фото: depositphotos.com

Май – главный сезон молодой баранины. Асмик Гаспарян рассказала, как приготовить баранью ногу в тесте с почками, шампиньонами и сыром.

Баранья нога в тесте

Ингредиенты:

Баранья нога (задняя) – 2,5 кг

Бараньи почки – 500 г

Мука – 610 г

Яйца – 3 шт.

Сыр пармезан – 100 г

Шампиньоны – 7 шт.

Сливочное масло – 100 г

Масло – 40 мл

Уксус (9%) – 5 мл

Зеленый лук – 3 стебля

Петрушка – 3 веточки

Чеснок- 2 зубчика

Соль – 32 г

Черный молотый перец – 9 г

Сушеный майоран – 9 г

Вода – 150 мл

Рецепт приготовления:

Приготовьте тесто: яйца взбейте до легкой пены, и, продолжая взбивать, добавьте холодную кипяченую воду, уксус, соль и муку. Замесите, раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Посыпьте его мукой, натрите сверху холодное сливочное масло и снова присыпьте мукой. Сложите тесто конвертом, заверните в пленку и положите в холодильник на 1 час. Затем снимите пленку и снова раскатайте тесто в пласт, сложите конвертом и еще раз раскатайте. Повторите 8 раз. Подготовьте баранью ногу: отделите кость от мяса, начиная с верхнего толстого края ноги, и отрежьте ее по нижнему суставу. Срежьте с мяса пленки и натрите его смесью сушеного майорана, соли и черного молотого перца. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Приготовьте начинку: разрежьте почки пополам, вырежьте мочеточники и обжарьте на масле в течение 1 минуты. Затем переложите в сито и остудите на кубиках льда. Обжарьте на масле измельченные шампиньоны, чеснок, петрушку и зеленый лук. Добавьте тертый пармезан, поджаренные почки, соль и черный молотый перец, перемешайте. Выложите начинку внутрь замаринованной ноги, обвяжите кулинарной нитью. Положите мясо на электрогриле и обжарьте в течение 10 минут с обеих сторон. Разделите слоеное тесто на 2 части и раскатайте каждую в пласт 30 х 30 см. Выложите один пласт на противень с пергаментом, сверху положите ногу и срежьте остатки теста по контуру ноги, отступив от нее 2 см. На втором пласте сделайте вертикальные надрезы длиной 3 см, на расстоянии 2 см друг от друга в шахматном порядке. Выложите сетку из теста на мясо, срежьте остатки теста и защипните края. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Запекайте 30 минут при температуре 180 С, затем уменьшите температуру до 150⁰С и продолжите запекание еще на 1,5 часа. Подавайте фаршированную баранью ногу в тесте с овощами гриль.

Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".