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Батат: польза для здоровья и секреты приготовления

Батат – овощ-корнеплод, который также известен под названием "сладкий картофель"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26

Больше картофеля и слаще свеклы. Украинцы распробовали новый заокеанский овощ – батат. Он не боится колорадского жука и засухи. При этом один корнеплод может весить до 4-х килограммов. Что из него готовят и сможет ли он полноценно заменить традиционную картошку?

Батат похож на тыкву и морковь
Батат похож на тыкву и морковь
Фото: Pinterest

Его цвет напоминает тыкву, а форма одновременно и морковь, и картофель. Малоизвестный украинцам батат, или сладкий картофель, оказывается, еще тот овощ! Из него можно готовить десерты, супы, запекать, делать чипсы и картофель фри.

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Что приготовить из батата

Шеф-повар Алик Бадретдинов для "Сегодня" готовит сразу два блюда. Овощ нарезает большими кубиками и добавляет лук. И пока масло шипит на сковороде, а батат "томится" под крышкой, добавляет бульон и измельчает. Это идеальный гарнир к мясу.

Из батата делают чипсы и гарниры
Из батата делают чипсы и гарниры
Фото: Unsplash

Затем делает чипсы из батата. По вкусу они совсем не похожи на картофельные, так как имеют сладковатый привкус.

Единственный недостаток – овощ быстро портится, если неправильно его хранить. Но даже вопреки этому, он стал очень популярным среди поваров.

Чем полезен батат и как его выращивают

Полюбился батат и диетологам. Он низкокалорийный, быстро усваивается и блюда из него, даже обычные, выходят ну очень оригинальные.

"В картофеле достаточно много крахмала. Поэтому его нельзя есть людям, которые болеют сахарным диабетом 2-го типа, нельзя тем, кто имеет проблемы с гемоглобином. Батат же содержит немного крахмала в составе и большое количество витамина А", – рассказывает диетолог Инна Раилко.

Батат содержит меньше крахмала, чем картофель
Батат содержит меньше крахмала, чем картофель
Фото: Unsplash

Уже второй год выращивают корнеплоды в Институте картофелеводства, всего 11 сортов. Батат хорошо переносит засуху, однако любит, когда его поливают, любит органику.

Впрочем, традиционную картошку батат вряд ли заменит. Несмотря на все преимущества, он в разы дороже картофеля.

Напомним, ранее мы делились советами, как выбрать картофель. "Сегодня" также рассказывали, чем полезна печеная тыква.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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