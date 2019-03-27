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Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки

Мы расскажем, как сделать вкусные вафли в домашней вафельнице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Домашние вафли по-бельгийски
Домашние вафли по-бельгийски
Фото: Pixabay

Брюссельские вафли – очень мягкие и воздушные. Обычно их подают теплыми, посыпанными сахарной пудрой, дополняя взбитыми сливками, шариком мороженого, шоколадом или фруктами.

Прямоугольные бельгийские вафли выпекают в специальных вафельницах при высокой температуре – обычно это занимает 2-5 минут. Вафельницу перед выпечкой нужно обязательно смазать маслом.

Бельгийские вафли на минеральной воде

Домашние вафли
Домашние вафли
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 250 мл молока
  • 125 мл минеральной воды
  • 3 больших яйца
  • 125 г сливочного масла
  • 250 г пшеничной муки
  • 75 г сахара
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • Соль на кончике – ножа
  • Ванилин

Рецепт приготовления:

  1. Желтки взбить с сахаром добела. Добавить к ним молоко, ванилин и растопленное сливочное масло. 
  2. Перемешать и всыпать соль, просеянную с разрыхлителем муку.
  3. Теперь взбить белки с сахаром до состояния твердой пены и осторожно перемешать с тестом, добавить минералку.  
  4. Слегка смазать вафельницу маслом и испечь вафли по инструкции производителя. 

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Рецепт бельгийских вафель от Григория Германа

Домашние вафли с фруктами
Домашние вафли с фруктами
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 250 мл молока
  • 2 яйца
  • Сахар – по вкусу
  • Разрыхлитель – 1/4 ч.л.
  • Щепотка ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром до получения однородной массы.
  2. Продолжая взбивать, добавить молоко, муку с разрыхлителем, соль и немного ванильного сахара.
  3. Наливая тесто половником в разогретую вафельницу, испечь вафли.
  4. Подавать их вместе с фруктами и взбитыми сливками.

Простые бельгийские вафли на молоке

Форма вафель обычно зависит от вафельницы, в которой их пекут
Форма вафель обычно зависит от вафельницы, в которой их пекут
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г
  • Молоко – 400 мл
  • Масло сливочное (растопленное) – 75 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 30 г
  • Соль (щепотка)
  • Ванильный сахар (или любой другой ароматизатор)

Рецепт приготовления:

  1. В большой миске смешать муку, сахар, ванилин и соль. В отдельной посуде вилкой взбить растопленное масло, молоко, яичные желтки. 
  2. Соединить "сухие" и "мокрые" ингредиенты, взбить миксером около 1 минуты, чтобы не было комочков. 
  3. Отдельно взбить в крепкую пену белки с щепоткой соли. Аккуратно ввести в тесто.
  4. Выпекать в вафельнице до золотистого цвета. Чем румянее вафли, тем они вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных вафель на кефире

Смотрите видео, чем опасны промышленные вафли:

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Источник: Сегодня
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