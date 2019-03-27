Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки

Мы расскажем, как сделать вкусные вафли в домашней вафельнице

Домашние вафли по-бельгийски Фото: Pixabay

Брюссельские вафли – очень мягкие и воздушные. Обычно их подают теплыми, посыпанными сахарной пудрой, дополняя взбитыми сливками, шариком мороженого, шоколадом или фруктами.

Прямоугольные бельгийские вафли выпекают в специальных вафельницах при высокой температуре – обычно это занимает 2-5 минут. Вафельницу перед выпечкой нужно обязательно смазать маслом.

Бельгийские вафли на минеральной воде

Домашние вафли Фото: Pixabay

Ингредиенты:

250 мл молока

125 мл минеральной воды

3 больших яйца

125 г сливочного масла

250 г пшеничной муки

75 г сахара

0,5 ч.л. разрыхлителя

Соль на кончике – ножа

Ванилин

Рецепт приготовления:

Желтки взбить с сахаром добела. Добавить к ним молоко, ванилин и растопленное сливочное масло. Перемешать и всыпать соль, просеянную с разрыхлителем муку. Теперь взбить белки с сахаром до состояния твердой пены и осторожно перемешать с тестом, добавить минералку. Слегка смазать вафельницу маслом и испечь вафли по инструкции производителя.

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Рецепт бельгийских вафель от Григория Германа

Домашние вафли с фруктами Фото: Pixabay

Ингредиенты:

250 г муки

250 мл молока

2 яйца

Сахар – по вкусу

Разрыхлитель – 1/4 ч.л.

Щепотка ванильного сахара

Рецепт приготовления:

Взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Продолжая взбивать, добавить молоко, муку с разрыхлителем, соль и немного ванильного сахара. Наливая тесто половником в разогретую вафельницу, испечь вафли. Подавать их вместе с фруктами и взбитыми сливками.

Простые бельгийские вафли на молоке

Форма вафель обычно зависит от вафельницы, в которой их пекут Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Молоко – 400 мл

Масло сливочное (растопленное) – 75 г

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 30 г

Соль (щепотка)

Ванильный сахар (или любой другой ароматизатор)

Рецепт приготовления:

В большой миске смешать муку, сахар, ванилин и соль. В отдельной посуде вилкой взбить растопленное масло, молоко, яичные желтки. Соединить "сухие" и "мокрые" ингредиенты, взбить миксером около 1 минуты, чтобы не было комочков. Отдельно взбить в крепкую пену белки с щепоткой соли. Аккуратно ввести в тесто. Выпекать в вафельнице до золотистого цвета. Чем румянее вафли, тем они вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных вафель на кефире.

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