Без муки и сахара: как приготовить диетический кулич

Безглютеновый кулич не навредит фигуре

Мода на здоровое питание не обошла и рецепты куличей. Уже не первый год украинцы лакомятся творожным куличом. Теперь же кондитеры предлагают еще один – безглютеновый. Чем он отличается от традиционного пасхального кулича и можно ли приготовить такой дома?

Кондитер с 12-летним стажем Марина Иванченко поделилась с корреспондентами "Сегодня" собственным рецептом диетического кулича.

"Это фундучная мука, также мы будем использовать муку миндальную, рисовый или кукурузный крахмал", – рассказывает повар.

Вместо обычного сахара – подсластитель изомальт, вместо дрожжей — разрыхлитель. Основа кулича – тщательно перемолотые орехи.

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Марина говорит, что свой рецепт разрабатывала вместе с технологами и диетологами, поэтому такой кулич подойдет не только желающим сохранить фигуру, но и тем, у кого организм не переносит глютен.

Для вкуса Иванченко добавляет апельсиновый сок, для аромата – немного рома. На замешивание пасхальной вкусности у хозяек уйдет не более 20-ти минут, говорит кондитер. А вот ждать, пока тесто подойдет, не придется.

Еще один бонус облегченного кулича – декорирование, ведь украшения для безглютенового кулича выпекаются вместе с ним. Составляющие той самой вкусной "верхушки" – такие же, как и сам кулич.

"Мы будем класть те же ингредиенты, но благодаря тому, что технология совершенно другая – будет выглядеть по-другому", – комментирует шеф-кондитер.

Полученную миндальную пасту через кондитерский мешок следует нанести на еще сырое тесто и поставить в духовку на полчаса. Для эстетичности можно добавить несколько орешков.

Хранится такой "диетический" кулич около недели. И посоревноваться в пользе с безглютеновым куличом может разве что творожный.

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