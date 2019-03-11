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Без сахара и муки: как создают полезные десерты

Десерты с бриллиантами, съедобными цветами и бабочками – все это не только вкусно, но и безопасно для фигуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45

Украинский кондитер Марина Иванченко создает потрясающие сладости – не только вкусные, но и низкокалорийные. На ее кухне звуки блендера умело переплетаются с ароматами – так рождаются космические десерты: макароны-картины, торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами. Вся эта красота – не только вкусная, но и полезная.

"В обычном десерте – 1,5-2 тысячи калорий в одном кусочке. Для примера – в тех десертах, которые мы будем готовить сегодня – около 150-200 калорий, поэтому вы представьте, насколько вы станете здоровее и стройнее", – говорит кондитер.

В сладком искусстве Марина уже 11-й год, а вот особый рецепт собирала практически два года. Теперь в ее пирожных вы не найдете сахара, а муку и яйца опытный кондитер умело заменяет другими ингредиентами.

"Наверное, сейчас я вас удивлю, но яйца можно заменить – яблоком, бананом, разрыхлителем обычным, которые мы все используем", – утверждает мастер по десертам. 

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Лакомства без сахара одобряет и диетолог Инна Раилко.

"Бисквиты с сахаром и яйцами очень плохо влияют на липидный спектр в нашем организме, на биохимические показатели крови, скажем так. Поэтому, если действительно десерт не содержит сахара, нет этого соединения - яйца-сахар, то это только супер", – говорит специалист по питанию. 

Сейчас космические десерты без ущерба для фигуры завоевывают мир. Они могут стать идеальными вкусностями даже для тех, кто на диете.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

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Источник: Сегодня
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