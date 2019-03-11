Без сахара и муки: как создают полезные десерты

Десерты с бриллиантами, съедобными цветами и бабочками – все это не только вкусно, но и безопасно для фигуры

Украинский кондитер Марина Иванченко создает потрясающие сладости – не только вкусные, но и низкокалорийные. На ее кухне звуки блендера умело переплетаются с ароматами – так рождаются космические десерты: макароны-картины, торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами. Вся эта красота – не только вкусная, но и полезная.

"В обычном десерте – 1,5-2 тысячи калорий в одном кусочке. Для примера – в тех десертах, которые мы будем готовить сегодня – около 150-200 калорий, поэтому вы представьте, насколько вы станете здоровее и стройнее", – говорит кондитер.

В сладком искусстве Марина уже 11-й год, а вот особый рецепт собирала практически два года. Теперь в ее пирожных вы не найдете сахара, а муку и яйца опытный кондитер умело заменяет другими ингредиентами.

"Наверное, сейчас я вас удивлю, но яйца можно заменить – яблоком, бананом, разрыхлителем обычным, которые мы все используем", – утверждает мастер по десертам.

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Лакомства без сахара одобряет и диетолог Инна Раилко.

"Бисквиты с сахаром и яйцами очень плохо влияют на липидный спектр в нашем организме, на биохимические показатели крови, скажем так. Поэтому, если действительно десерт не содержит сахара, нет этого соединения - яйца-сахар, то это только супер", – говорит специалист по питанию.

Сейчас космические десерты без ущерба для фигуры завоевывают мир. Они могут стать идеальными вкусностями даже для тех, кто на диете.

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