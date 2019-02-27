Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Без сахара и разрыхлителя: рецепт воздушных яблочных оладий

Если у вас нет рисовой муки, замените ее овсяной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Яблочные оладьи
Яблочные оладьи
Фото: Pixabay

Безглютеновые яблочные оладьи – отличный вариант для полезного завтрака или перекуса. Их можно полить жидким медом или кленовым сиропом, а также украсить свежими ягодами.

Нежные яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. натурального йогурта или сметаны
  • 1 сладкое яблоко среднего размера
  • 3 ст. л. рисовой муки
  • Кокосовое или растительное масло

Читайте также
Без глютена: как приготовить сырники с рисовой мукой

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте яйцо венчиком вместе со сметаной. 
  2. Яблоко помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Добавьте к яичной смеси вместе с рисовой мукой и перемешайте. 
  3. Жарьте оладьи на кокосовом или растительном масле, выкладывая тесто ложкой.
  4. Подавайте яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми топпингами на свой выбор.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кокосовые оладьи с манго и лаймовым сиропом от Гордона Рамзи. Сайт Сегодня.Lifestyle также рассказывал, как приготовить низкокалорийные овсяные оладьи.

Смотрите видео, каким должен быть полезный завтрак:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Для тех, кто на диете: салат из авокадо, помидоров и сыра Лайфхак: как сделать заготовки для полезного завтрака С перцем, коньяком и классический: ТОП-5 рецептов какао Быстрая яблочная шарлотка с имбирем и корицей
яблоки рецепт оладьи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Популярные статьи

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 09:35Техно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Новости партнеров

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной