Без сахара и разрыхлителя: рецепт воздушных яблочных оладий

Если у вас нет рисовой муки, замените ее овсяной

Яблочные оладьи Фото: Pixabay

Безглютеновые яблочные оладьи – отличный вариант для полезного завтрака или перекуса. Их можно полить жидким медом или кленовым сиропом, а также украсить свежими ягодами.

Нежные яблочные оладьи

Ингредиенты:

1 яйцо

3 ст. л. натурального йогурта или сметаны

1 сладкое яблоко среднего размера

3 ст. л. рисовой муки

Кокосовое или растительное масло

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Рецепт приготовления:

Взбейте яйцо венчиком вместе со сметаной. Яблоко помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Добавьте к яичной смеси вместе с рисовой мукой и перемешайте. Жарьте оладьи на кокосовом или растительном масле, выкладывая тесто ложкой. Подавайте яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми топпингами на свой выбор.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кокосовые оладьи с манго и лаймовым сиропом от Гордона Рамзи. Сайт Сегодня.Lifestyle также рассказывал, как приготовить низкокалорийные овсяные оладьи.

Смотрите видео, каким должен быть полезный завтрак:

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