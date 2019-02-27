Без сахара и разрыхлителя: рецепт воздушных яблочных оладий
Если у вас нет рисовой муки, замените ее овсяной
Безглютеновые яблочные оладьи – отличный вариант для полезного завтрака или перекуса. Их можно полить жидким медом или кленовым сиропом, а также украсить свежими ягодами.
Нежные яблочные оладьи
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 3 ст. л. натурального йогурта или сметаны
- 1 сладкое яблоко среднего размера
- 3 ст. л. рисовой муки
- Кокосовое или растительное масло
Читайте такжеБез глютена: как приготовить сырники с рисовой мукой
Рецепт приготовления:
- Взбейте яйцо венчиком вместе со сметаной.
- Яблоко помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Добавьте к яичной смеси вместе с рисовой мукой и перемешайте.
- Жарьте оладьи на кокосовом или растительном масле, выкладывая тесто ложкой.
- Подавайте яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми топпингами на свой выбор.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кокосовые оладьи с манго и лаймовым сиропом от Гордона Рамзи. Сайт Сегодня.Lifestyle также рассказывал, как приготовить низкокалорийные овсяные оладьи.
Смотрите видео, каким должен быть полезный завтрак:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Для тех, кто на диете: салат из авокадо, помидоров и сыра Лайфхак: как сделать заготовки для полезного завтрака С перцем, коньяком и классический: ТОП-5 рецептов какао Быстрая яблочная шарлотка с имбирем и корицей
Источник: Сегодня