Без вреда для здоровья: сколько можно есть мяса в день

Медики назвали рекомендуемые нормы мясных продуктов

Говядина, свинина, курятина. Почти полсотни килограммов мяса в год съедает среднестатистический украинец, тогда как средний американец потребляет до 120 кг. Какая же оптимальная норма, не мало мы едим и какие последствия дефицита и наоборот – избытка мясных продуктов в рационе?

Какое мясо предпочитают украинцы

Для полноценного питания нужно съедать около 42-х кг мяса в год, говорят врачи. Меньше всего украинцы потребляют говядины – в среднем, 5.5 кг в год. Свинины чуть больше – 15 кг на человека. Остальные – мясо птицы.

Самым популярным мясом среди украинцев остается курятина. В Центре повышения эффективности животноводства посчитали: в прошлом году украинцы съели менее полутора миллиона тонн курятины. В среднем – по 24 кг на душу. Также пользуется спросом утка. А вот гусь – более зимняя позиция, его готовят на Новый год и Рождество.

Сколько можно есть мяса без вреда для здоровья

Украинцы едят мало говядины Фото: freepik.com

Чрезмерное потребление мяса хуже, чем его дефицит, говорят диетологи. Даже курицу эксперты по питанию советуют есть не чаще, чем четыре раза в неделю. А людям старшего возраста – вдвое меньше.

Дело в том, что мясо плохо переваривается, а с возрастом может снижаться кислотность желудка и ухудшаться работа поджелудочной железы. При этом выделяются токсичные метаболиты, которые повышают риск развития рака кишечника.

Безопасный объем мяса в сутки: для женщины – от 130 до 150 г, для мужчины – от 150 до 180 г, для ребенка – от 50 до 80-100г, для пожилых людей – от 50 до 100 г мяса в сутки.

А вот дни без мяса пойдут на пользу организму. Полноценными питательными заменителями могут быть рыба, яйца, орехи или морепродукты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиные ребрышки по рецепту Джейми Оливера.

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