Блинчики к Масленице от судьи "МастерШеф. Профессионалы"

Рецепт классических блинов от Владимира Ярославского

Владимир Ярославский, судья проекта "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ, поделился рецептом блинчиков накануне Масленицы. Как говорит шеф-повар, это простой и самый рабочий рецепт, который его никогда не подводил.

Блины на молоке классические

Ингредиенты:

4 яйца

4 г соли

380 г муки

1 л молока

50 г сливочного масла

50 г растительного масла

55 г сахара

Способ приготовления:

Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь. – можно простым венчиком. Затем влить в несколько приемов остальное молоко. Помешивать не взбивая – иначе у готовых блинчиков будут рваные края. Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто. Этот прием поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке. Тесто по консистенции похоже на жидкие сливки. Сковородку хорошо разогреть, и для первых блинов добавить немного растительного масла. Блинчик должен быть однородным по своей текстуре и тоненьким как бумага, но без "сухого и рваного" ободка.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Напомним, ранее Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается эталонной. Шеф-повар также поделился советами, как правильно хранить продукты.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.