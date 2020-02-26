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Блинчики к Масленице от судьи "МастерШеф. Профессионалы"

Рецепт классических блинов от Владимира Ярославского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30

Владимир Ярославский, судья проекта "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ, поделился рецептом блинчиков накануне Масленицы. Как говорит шеф-повар, это простой и самый рабочий рецепт, который его никогда не подводил.

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Блины на молоке классические

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 4 г соли
  • 380 г муки
  • 1 л молока
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г растительного масла
  • 55 г сахара

Способ приготовления:

  1. Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь. – можно простым венчиком. Затем влить в несколько приемов остальное молоко. Помешивать не взбивая – иначе у готовых блинчиков будут рваные края.
  2. Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто. Этот прием поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке. Тесто по консистенции похоже на жидкие сливки.
  3. Сковородку хорошо разогреть, и для первых блинов добавить немного растительного масла.
  4. Блинчик должен быть однородным по своей текстуре и тоненьким как бумага, но без "сухого и рваного" ободка.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Напомним, ранее Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается эталонной. Шеф-повар также поделился советами, как правильно хранить продукты.

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Источник: Сегодня
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