Блинчики к Масленице от судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Рецепт классических блинов от Владимира Ярославского
Владимир Ярославский, судья проекта "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ, поделился рецептом блинчиков накануне Масленицы. Как говорит шеф-повар, это простой и самый рабочий рецепт, который его никогда не подводил.
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Блины на молоке классические
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 4 г соли
- 380 г муки
- 1 л молока
- 50 г сливочного масла
- 50 г растительного масла
- 55 г сахара
Способ приготовления:
- Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь. – можно простым венчиком. Затем влить в несколько приемов остальное молоко. Помешивать не взбивая – иначе у готовых блинчиков будут рваные края.
- Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто. Этот прием поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке. Тесто по консистенции похоже на жидкие сливки.
- Сковородку хорошо разогреть, и для первых блинов добавить немного растительного масла.
- Блинчик должен быть однородным по своей текстуре и тоненьким как бумага, но без "сухого и рваного" ободка.
Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:
Напомним, ранее Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается эталонной. Шеф-повар также поделился советами, как правильно хранить продукты.
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Источник: Сегодня