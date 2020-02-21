Блины на Масленицу: ТОП-5 проверенных рецептов на любой вкус
Разные рецепты блинов на Масленицу
Масленица в 2020 году стартует 24 февраля и закончится 1 марта. Это праздник встречи весны, веселый, беззаботный. Сразу после Сырной недели начинается Великий пост, предшествующий Пасхе.
Все семь дней Масленицы ничего нельзя есть мясного, однако можно употреблять масло, сыр, яйца, молоко и рыбу. Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовутся гости и везде ими угощают.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 4 стакана молока
- 2-3 яйца
- 1 cт. л. сахара
- 2 cт. л. растительного масла
- Соль
Способ приготовления:
- Сделайте однородное тесто из всех ингредиентов.
- Пожарьте тонкие блинчики на растительном масле.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 4 яйца
- 100 г сливочного масла или сливочного маргарина
- 1 cт. л. сахара
- 2 стакана кислого молока (или кефира)
- 4 cт. л. растительного масла
- Соль
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для теста, кроме белков.
- Взбейте белки в пышную пену, аккуратно добавьте в тесто.
- Пожарьте блины на сковороде с маслом.
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины на Масленицу:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 25 г дрожжей
- 700 мл молока
- 1,8 стакана муки
- 1 cт. л. сахара
- 4 яйца
- 0,5 ст. л. сливочного масла
Способ приготовления:
- Развести в 300 мл теплого молока дрожжи, всыпать муку, размешать, дать подойти.
- Добавить оставшееся теплое молоко, сахарный песок, яйца, растопленное сливочное масло, дать подняться, испечь блины.
- Подать к столу, посыпав сахарным песком.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 мл минеральной воды
- 1,5-2 стакана муки
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Перемешайте просеянную муку с солью и сахаром, добавьте минеральную воду, растительное масло и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду, влейте в нее совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы блины не прилипли к поверхности сковороды, и обжаривайте их с двух сторон до готовности.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 600 мл сыворотки
- 4-5 яиц
- Щепотка сахара
- Щепотка соли
- 3 ст.л. растительного масла
- 300-350 г муки
Способ приготовления:
- Яйца взбить венчиком с сахаром и щепоткой соли.
- Сыворотку немного подогреть (до 30-35 ºС). Добавить к яйцам, перемешать.
- Просеять муку. Аккуратно перемешать тесто венчиком до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Добавить растительное масло и еще раз перемешать.
- Отставить тесто в сторону на 15-20 минут.
- Наливая тесто половником, испечь блины на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.
- Смазать блины сливочным маслом и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды."Сегодня" также делились рецептом вкусных банановых оладий.
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