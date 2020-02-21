Блины на Масленицу: ТОП-5 проверенных рецептов на любой вкус

Разные рецепты блинов на Масленицу

Масленица в 2020 году стартует 24 февраля и закончится 1 марта. Это праздник встречи весны, веселый, беззаботный. Сразу после Сырной недели начинается Великий пост, предшествующий Пасхе.

Все семь дней Масленицы ничего нельзя есть мясного, однако можно употреблять масло, сыр, яйца, молоко и рыбу. Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовутся гости и везде ими угощают.

Блины на молоке обычные

Блины на молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 стакана муки

4 стакана молока

2-3 яйца

1 cт. л. сахара

2 cт. л. растительного масла

Соль

Способ приготовления:

Сделайте однородное тесто из всех ингредиентов. Пожарьте тонкие блинчики на растительном масле.

Блины на кислом молоке

Блины на кислом молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

2 стакана муки

4 яйца

100 г сливочного масла или сливочного маргарина

1 cт. л. сахара

2 стакана кислого молока (или кефира)

4 cт. л. растительного масла

Соль

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для теста, кроме белков. Взбейте белки в пышную пену, аккуратно добавьте в тесто. Пожарьте блины на сковороде с маслом.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины на Масленицу:

Блины дрожжевые

Дрожжевые блины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

25 г дрожжей

700 мл молока

1,8 стакана муки

1 cт. л. сахара

4 яйца

0,5 ст. л. сливочного масла

Способ приготовления:

Развести в 300 мл теплого молока дрожжи, всыпать муку, размешать, дать подойти. Добавить оставшееся теплое молоко, сахарный песок, яйца, растопленное сливочное масло, дать подняться, испечь блины. Подать к столу, посыпав сахарным песком.

Блины на минеральной воде

Блины на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 мл минеральной воды

1,5-2 стакана муки

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Перемешайте просеянную муку с солью и сахаром, добавьте минеральную воду, растительное масло и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду, влейте в нее совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы блины не прилипли к поверхности сковороды, и обжаривайте их с двух сторон до готовности.

Блины на сыворотке

Блины на сыворотке Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

600 мл сыворотки

4-5 яиц

Щепотка сахара

Щепотка соли

3 ст.л. растительного масла

300-350 г муки

Способ приготовления:

Яйца взбить венчиком с сахаром и щепоткой соли. Сыворотку немного подогреть (до 30-35 ºС). Добавить к яйцам, перемешать. Просеять муку. Аккуратно перемешать тесто венчиком до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Добавить растительное масло и еще раз перемешать. Отставить тесто в сторону на 15-20 минут. Наливая тесто половником, испечь блины на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Смазать блины сливочным маслом и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды."Сегодня" также делились рецептом вкусных банановых оладий.

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