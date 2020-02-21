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Блины на Масленицу: ТОП-5 проверенных рецептов на любой вкус

Разные рецепты блинов на Масленицу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11

Масленица в 2020 году стартует 24 февраля и закончится 1 марта. Это праздник встречи весны, веселый, беззаботный. Сразу после Сырной недели начинается Великий пост, предшествующий Пасхе.

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Все семь дней Масленицы ничего нельзя есть мясного, однако можно употреблять масло, сыр, яйца, молоко и рыбу. Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовутся гости и везде ими угощают.

Блины на молоке обычные

Блины на молоке
Блины на молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 4 стакана молока
  • 2-3 яйца
  • 1 cт. л. сахара
  • 2 cт. л. растительного масла
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Сделайте однородное тесто из всех ингредиентов.
  2. Пожарьте тонкие блинчики на растительном масле.

Блины на кислом молоке

Блины на кислом молоке
Блины на кислом молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 4 яйца
  • 100 г сливочного масла или сливочного маргарина
  • 1 cт. л. сахара
  • 2 стакана кислого молока (или кефира)
  • 4 cт. л. растительного масла
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для теста, кроме белков.
  2. Взбейте белки в пышную пену, аккуратно добавьте в тесто.
  3. Пожарьте блины на сковороде с маслом.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины на Масленицу:

Блины дрожжевые

Дрожжевые блины
Дрожжевые блины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 25 г дрожжей
  • 700 мл молока
  • 1,8 стакана муки
  • 1 cт. л. сахара
  • 4 яйца
  • 0,5 ст. л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Развести в 300 мл теплого молока дрожжи, всыпать муку, размешать, дать подойти.
  2. Добавить оставшееся теплое молоко, сахарный песок, яйца, растопленное сливочное масло, дать подняться, испечь блины.
  3. Подать к столу, посыпав сахарным песком.

Блины на минеральной воде

Блины на воде
Блины на воде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл минеральной воды
  • 1,5-2 стакана муки
  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Перемешайте просеянную муку с солью и сахаром, добавьте минеральную воду, растительное масло и тщательно перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду, влейте в нее совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы блины не прилипли к поверхности сковороды, и обжаривайте их с двух сторон до готовности.

Блины на сыворотке

Блины на сыворотке
Блины на сыворотке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 600 мл сыворотки
  • 4-5 яиц
  • Щепотка сахара
  • Щепотка соли
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 300-350 г муки

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить венчиком с сахаром и щепоткой соли.
  2. Сыворотку немного подогреть (до 30-35 ºС). Добавить к яйцам, перемешать.
  3. Просеять муку. Аккуратно перемешать тесто венчиком до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Добавить растительное масло и еще раз перемешать.
  4. Отставить тесто в сторону на 15-20 минут.
  5. Наливая тесто половником, испечь блины на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.
  6. Смазать блины сливочным маслом и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды."Сегодня" также делились рецептом вкусных банановых оладий.

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Источник: Сегодня
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