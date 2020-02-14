Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Блины на воде: лучшие рецепты на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
Блины на Масленицу
Блины на Масленицу
Фото: freepik.com

Масленица 2020 пройдет с 24 февраля по 1 марта. В этом время принято печь блины с самыми разными начинками. Мы поделился рецептами тонких масленичных блинов на воде.

Смотрите видео, как приготовить медовые блины на дрожжах:

Читайте также:
Блины на молоке: три простых рецепта на Масленицу

Блины на воде и молоке

Тонкие блины на воде и молоке
Тонкие блины на воде и молоке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 200 г минеральной воды
  • 200-220 г муки
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 20 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара
  • 1/4 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Теплое молоко добавить яйца и хорошо взбить.
  2. Добавить 1 ст. ложки сахара и соль.
  3. Добавить муку и перемешать до однородного состояния.
  4. Добавить минеральную воду и растительное масло.
  5. Хорошо перемешать тесто.
  6. На раскаленной сковороде выпекать тонкие блины с двух сторон, до румяного цвета.
  7. Блины складывать стопкой, смазывая каждый блин растопленным сливочным маслом и присыпая сахаром.

Постные блины на воде

Блины на воде с дырочками
Блины на воде с дырочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки
  • 2 стакана воды
  • 50 мл растительного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соды
  • Немного уксуса или лимонной кислоты
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Растворите в воде сахар, соль, всыпьте просеянную муку и лимонную кислоту и тщательно вымесите тесто до однородного состояния, чтобы не было комочков.
  2. Затем добавьте соду и растительное масло. Все хорошо размешайте.
  3. Разогрейте сковороду, смажьте ее один раз перед выпечкой растительным маслом и выпекайте блины на среднем огне.

Блины на минеральной воде

Постные блины на минералке
Постные блины на минералке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл минеральной воды
  • 1,5-2 стакана муки
  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Перемешайте просеянную муку с солью и сахаром, добавьте минеральную воду и растительное масло и тщательно перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду, влейте в нее совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы блины не прилипли к поверхности сковороды, и обжаривайте их с двух сторон до готовности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Легкий ужин для похудения: ТОП-5 рецептов из курицы Блины на Масленицу с начинкой: ТОП-5 необычных рецептов Как вкусно приготовить скумбрию: три простых рецепта Как приготовить картофельный салат: три простых рецепта
рецепты блины Масленица как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
Почему болит поясница?
Почему болит поясница?
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:10Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Сегодня, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Сегодня, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 21:03Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

Вчера, 16:51Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

Вчера, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Вчера, 10:20Техно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляПсихология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

12 февраляTravel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

12 февраляTravel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

12 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

12 февраляFun

12 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 февраляШоу-бизнес

Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)
Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диета Дюкана: о чем молчат супермодели и стоит ли ее начинать
Диета Дюкана: о чем молчат супермодели и стоит ли ее начинать
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей