Блины на воде: лучшие рецепты на Масленицу
Рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2020 пройдет с 24 февраля по 1 марта. В этом время принято печь блины с самыми разными начинками. Мы поделился рецептами тонких масленичных блинов на воде.
Смотрите видео, как приготовить медовые блины на дрожжах:
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 200 г минеральной воды
- 200-220 г муки
- 2 яйца
- 2 ст. л. растительного масла
- 20 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахара
- 1/4 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Теплое молоко добавить яйца и хорошо взбить.
- Добавить 1 ст. ложки сахара и соль.
- Добавить муку и перемешать до однородного состояния.
- Добавить минеральную воду и растительное масло.
- Хорошо перемешать тесто.
- На раскаленной сковороде выпекать тонкие блины с двух сторон, до румяного цвета.
- Блины складывать стопкой, смазывая каждый блин растопленным сливочным маслом и присыпая сахаром.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки
- 2 стакана воды
- 50 мл растительного масла
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соды
- Немного уксуса или лимонной кислоты
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Растворите в воде сахар, соль, всыпьте просеянную муку и лимонную кислоту и тщательно вымесите тесто до однородного состояния, чтобы не было комочков.
- Затем добавьте соду и растительное масло. Все хорошо размешайте.
- Разогрейте сковороду, смажьте ее один раз перед выпечкой растительным маслом и выпекайте блины на среднем огне.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 мл минеральной воды
- 1,5-2 стакана муки
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Перемешайте просеянную муку с солью и сахаром, добавьте минеральную воду и растительное масло и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду, влейте в нее совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы блины не прилипли к поверхности сковороды, и обжаривайте их с двух сторон до готовности.
Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.
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Источник: Сегодня