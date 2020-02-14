Блины на воде: лучшие рецепты на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу

Блины на Масленицу Фото: freepik.com

Масленица 2020 пройдет с 24 февраля по 1 марта. В этом время принято печь блины с самыми разными начинками. Мы поделился рецептами тонких масленичных блинов на воде.

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Блины на воде и молоке

Тонкие блины на воде и молоке Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 мл молока

200 г минеральной воды

200-220 г муки

2 яйца

2 ст. л. растительного масла

20 г сливочного масла

2 ст. л. сахара

1/4 ч. л. соли

Способ приготовления:

Теплое молоко добавить яйца и хорошо взбить. Добавить 1 ст. ложки сахара и соль. Добавить муку и перемешать до однородного состояния. Добавить минеральную воду и растительное масло. Хорошо перемешать тесто. На раскаленной сковороде выпекать тонкие блины с двух сторон, до румяного цвета. Блины складывать стопкой, смазывая каждый блин растопленным сливочным маслом и присыпая сахаром.

Постные блины на воде

Блины на воде с дырочками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

2 стакана воды

50 мл растительного масла

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соды

Немного уксуса или лимонной кислоты

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Растворите в воде сахар, соль, всыпьте просеянную муку и лимонную кислоту и тщательно вымесите тесто до однородного состояния, чтобы не было комочков. Затем добавьте соду и растительное масло. Все хорошо размешайте. Разогрейте сковороду, смажьте ее один раз перед выпечкой растительным маслом и выпекайте блины на среднем огне.

Блины на минеральной воде

Постные блины на минералке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 мл минеральной воды

1,5-2 стакана муки

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Перемешайте просеянную муку с солью и сахаром, добавьте минеральную воду и растительное масло и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду, влейте в нее совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы блины не прилипли к поверхности сковороды, и обжаривайте их с двух сторон до готовности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.

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