Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Блюда из кабачков в мультиварке: три рецепта рагу

Лучшие рецепты тушеных кабачков в мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Рагу из кабачков в мультиварке
Рагу из кабачков в мультиварке
Фото: Depositphotos

Блюда из кабачков в мультиварке – это очень вкусно и полезно. Кабачки содержат мало калорий, но богаты важными микроэлементами, бета-каротином, витамином С и клетчаткой, полезной для пищеварения. 

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков:

Эти овощи идеально подходят для тушения. Готовить кабачки можно вместе с картошкой, баклажанами, перцем, помидорами, капустой и мясом. 

Картошка с кабачками в мультиварке

Кабачки в мультиварке с картошкой
Кабачки в мультиварке с картошкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Кабачки (молодые) – 2 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Морковь – для вкуса
  • Лук репчатый (можно молодой) – 1 головка
  • Чеснок (можно молодой) – 1 головка
  • Соль – по вкусу
  • Укроп свежий – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Помойте все овощи. 
  2. Очищенный лук нарежьте кубиками и начните готовить на растительном масле в режиме "Жарка".
  3. Пока жарится лук, предварительно очищенный картофель нарежьте крупными кубиками. Добавьте в мультиварку, закройте крышку на 5 минут. Переключите в режим "Тушение" на 35 минут.
  4. Нарежьте кабачки кубиками, а очищенную морковь – тонкими полукольцами. 
  5. Добавьте овощи к картофелю и перемешайте. Посолите и закройте крышку.
  6. Измельчите свежий укроп и чеснок. После сигнала таймера добавьте зелень и снова закройте крышку. Оставьте в режиме "Подогрев" на 30 минут.

Читайте также:
Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

Рагу из кабачков в мультиварке: рецепт с курицей

Кабачки в мультиварке с овощами и курицей
Кабачки в мультиварке с овощами и курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • Куриное мясо – 500 г
  • Кабачки – 400 г
  • Помидоры – 300 г
  • Сладкий перец – 200 г
  • Баклажаны – 300 г
  • Зеленый горошек – 100 г
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте все продукты одинаковыми кусочками (кубиками или ломтиками).
  2. Сложите в чашу мультиварки (масло можно не добавлять).
  3. Посолите, добавьте специи, закройте крышку и установите режим "Тушение" на 1 час. Вместо соли можно использовать соевый соус.

Совет: курицу можно предварительно обжарить в масле, и только потом тушить с овощами.

Кабачки в мультиварке с томатным соусом

Соте из кабачков мультиварке
Соте из кабачков мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки -  600 г
  • Болгарский перец сладкий – 1-2 шт.
  • Лук 1-2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Томатная пассата – 100 мл
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все продукты: кабачки и перец нарезать кубиками, лук мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс.
  2. Включите режим "Выпечка" на 65 минут. Влейте растительное масло, добавьте лук, чеснок и сладкий перец. Готовьте 10-15 минут, несколько раз перемешав.
  3. Добавьте кабачки, перемешайте, закройте крышкой и оставьте на 20-30 минут.
  4. Добавьте томатную пассату. Перемешайте и закройте крышку мультиварки. Снимите клапан, чтобы жидкость быстрее испарялась. Готовьте до звукового сигнала, время от времени помешивая.

Cовет: в это рагу можно добавить баклажаны и грибы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие оладьи из кабачков. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Салаты без майонеза: ТОП-5 летних рецептов Как приготовить вареники с вишней: пять лучших рецептов Что приготовить из дыни: ТОП-5 летних рецептов Как приготовить куриные крылышки на мангале: три рецепта для пикника
рецепты овощи мультиварка кабачки рагу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому

Популярные статьи

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

Вчера, 15:15Шоу-бизнес

Олег Винник отметил 46-летие в Греции: яркие кадры

Вчера, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:01Fun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Вчера, 11:35Техно

Xiaomi готовит эко-смартфон с солнечной батареей: фото

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

Вчера, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Вчера, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

4 августаFun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 августаТехно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

4 августаПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей
Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Витамины для глаз: что важно знать о них
Витамины для глаз: что важно знать о них
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски