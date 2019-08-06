Блюда из кабачков в мультиварке: три рецепта рагу

Лучшие рецепты тушеных кабачков в мультиварке

Рагу из кабачков в мультиварке Фото: Depositphotos

Блюда из кабачков в мультиварке – это очень вкусно и полезно. Кабачки содержат мало калорий, но богаты важными микроэлементами, бета-каротином, витамином С и клетчаткой, полезной для пищеварения.

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков:

Эти овощи идеально подходят для тушения. Готовить кабачки можно вместе с картошкой, баклажанами, перцем, помидорами, капустой и мясом.

Картошка с кабачками в мультиварке

Кабачки в мультиварке с картошкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Кабачки (молодые) – 2 шт.

Картофель – 5 шт.

Морковь – для вкуса

Лук репчатый (можно молодой) – 1 головка

Чеснок (можно молодой) – 1 головка

Соль – по вкусу

Укроп свежий – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Помойте все овощи. Очищенный лук нарежьте кубиками и начните готовить на растительном масле в режиме "Жарка". Пока жарится лук, предварительно очищенный картофель нарежьте крупными кубиками. Добавьте в мультиварку, закройте крышку на 5 минут. Переключите в режим "Тушение" на 35 минут. Нарежьте кабачки кубиками, а очищенную морковь – тонкими полукольцами. Добавьте овощи к картофелю и перемешайте. Посолите и закройте крышку. Измельчите свежий укроп и чеснок. После сигнала таймера добавьте зелень и снова закройте крышку. Оставьте в режиме "Подогрев" на 30 минут.

Рагу из кабачков в мультиварке: рецепт с курицей

Кабачки в мультиварке с овощами и курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

Куриное мясо – 500 г

Кабачки – 400 г

Помидоры – 300 г

Сладкий перец – 200 г

Баклажаны – 300 г

Зеленый горошек – 100 г

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте все продукты одинаковыми кусочками (кубиками или ломтиками). Сложите в чашу мультиварки (масло можно не добавлять). Посолите, добавьте специи, закройте крышку и установите режим "Тушение" на 1 час. Вместо соли можно использовать соевый соус.

Совет: курицу можно предварительно обжарить в масле, и только потом тушить с овощами.

Кабачки в мультиварке с томатным соусом

Соте из кабачков мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Молодые кабачки - 600 г

Болгарский перец сладкий – 1-2 шт.

Лук 1-2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Томатная пассата – 100 мл

Растительное масло – 1 ст.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Подготовьте все продукты: кабачки и перец нарезать кубиками, лук мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс. Включите режим "Выпечка" на 65 минут. Влейте растительное масло, добавьте лук, чеснок и сладкий перец. Готовьте 10-15 минут, несколько раз перемешав. Добавьте кабачки, перемешайте, закройте крышкой и оставьте на 20-30 минут. Добавьте томатную пассату. Перемешайте и закройте крышку мультиварки. Снимите клапан, чтобы жидкость быстрее испарялась. Готовьте до звукового сигнала, время от времени помешивая.

Cовет: в это рагу можно добавить баклажаны и грибы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие оладьи из кабачков. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.

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