Блюда из кабачков в мультиварке: три рецепта рагу
Лучшие рецепты тушеных кабачков в мультиварке
Блюда из кабачков в мультиварке – это очень вкусно и полезно. Кабачки содержат мало калорий, но богаты важными микроэлементами, бета-каротином, витамином С и клетчаткой, полезной для пищеварения.
Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков:
Эти овощи идеально подходят для тушения. Готовить кабачки можно вместе с картошкой, баклажанами, перцем, помидорами, капустой и мясом.
Картошка с кабачками в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Кабачки (молодые) – 2 шт.
- Картофель – 5 шт.
- Морковь – для вкуса
- Лук репчатый (можно молодой) – 1 головка
- Чеснок (можно молодой) – 1 головка
- Соль – по вкусу
- Укроп свежий – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Помойте все овощи.
- Очищенный лук нарежьте кубиками и начните готовить на растительном масле в режиме "Жарка".
- Пока жарится лук, предварительно очищенный картофель нарежьте крупными кубиками. Добавьте в мультиварку, закройте крышку на 5 минут. Переключите в режим "Тушение" на 35 минут.
- Нарежьте кабачки кубиками, а очищенную морковь – тонкими полукольцами.
- Добавьте овощи к картофелю и перемешайте. Посолите и закройте крышку.
- Измельчите свежий укроп и чеснок. После сигнала таймера добавьте зелень и снова закройте крышку. Оставьте в режиме "Подогрев" на 30 минут.
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Рагу из кабачков в мультиварке: рецепт с курицей
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- Куриное мясо – 500 г
- Кабачки – 400 г
- Помидоры – 300 г
- Сладкий перец – 200 г
- Баклажаны – 300 г
- Зеленый горошек – 100 г
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте все продукты одинаковыми кусочками (кубиками или ломтиками).
- Сложите в чашу мультиварки (масло можно не добавлять).
- Посолите, добавьте специи, закройте крышку и установите режим "Тушение" на 1 час. Вместо соли можно использовать соевый соус.
Совет: курицу можно предварительно обжарить в масле, и только потом тушить с овощами.
Кабачки в мультиварке с томатным соусом
Время приготовления:
Ингредиенты:
- Молодые кабачки - 600 г
- Болгарский перец сладкий – 1-2 шт.
- Лук 1-2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Томатная пассата – 100 мл
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Подготовьте все продукты: кабачки и перец нарезать кубиками, лук мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс.
- Включите режим "Выпечка" на 65 минут. Влейте растительное масло, добавьте лук, чеснок и сладкий перец. Готовьте 10-15 минут, несколько раз перемешав.
- Добавьте кабачки, перемешайте, закройте крышкой и оставьте на 20-30 минут.
- Добавьте томатную пассату. Перемешайте и закройте крышку мультиварки. Снимите клапан, чтобы жидкость быстрее испарялась. Готовьте до звукового сигнала, время от времени помешивая.
Cовет: в это рагу можно добавить баклажаны и грибы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие оладьи из кабачков. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.
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