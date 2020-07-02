Блюда из шелковицы: готовим варенье и соус к мясу
Варенье из шелковицы хорошо подходит к творогу, а соус – к мясу и птице
Ягоды шелковицы не только вкусны, но и полезны. Срок их хранения недолог, поэтому шелковицу нужно есть либо сразу (добавлять в салаты, десерты), либо как-то термически обрабатывать (делать варенье, настойки, соусы, начинку для пирогов). Перед употреблением эти ягоды, как и малину, не моют.
Мы уже делились рецептами десертов и выпечки из шелковицы, а сегодня расскажем, как приготовить из нее варенье и соус.
Ингредиенты:
- 1 кг шелковицы
- 1 кг сахара
- 2 лимона
Читайте также:Пирог с шелковицей: рецепт от Марты Стюарт
Способ приготовления:
- Шелковицу перебрать, удалить зеленые "хвостики".
- Засыпать ягоды сахаром. Оставить на 12 часов, затем добавить сок лимона.
- Перемешать и варить три раза по 10 минут, каждый раз полностью остужая.
- Когда варенье из шелковицы будет готово, его можно закатать и оставить на зиму, или наслаждаться им прямо сейчас.
Ингредиенты:
- 500 г шелковицы
- 250 г красного вина
- 150 г винного уксуса
- 150 г сахара
Способ приготовления:
- Насыпать в кастрюлю сахар, добавить красное вино и уксус. Довести до кипения.
- Добавить очищенную от "хвостиков" шелковицу. Варить на среднем огне до загустения, около часа.
- Измельчить блендером и процедить через сито. Готовый ягодный соус к мясу можно законсервировать или заморозить.
Чем полезна шелковица
Любое блюдо с соусом или вареньем из шелковицы будет не только вкусным, но и полезным. Эта ягода – настоящая витаминная бомба, уверяет фитотерапевт Виктория Зубицкая. Если вы будете употреблять по стакану шелковицы в день, уменьшатся боли в сердце и одышка. Железо, которое содержится в ягоде, полезно при анемии. Кроме этого, в шелковице есть антидепрессанты – фосфор и селен.
Так что блюда с тутовником и настроение поднимут, и здоровье улучшат. Но не стоит откладывать приготовление на потом, ведь сезон этой ягоды длится всего месяц.
Напомним, шелковица входит в ТОП-5 самых полезных ягод.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное