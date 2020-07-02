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Блюда из шелковицы: готовим варенье и соус к мясу

Сегодня, 15:47

Варенье из шелковицы хорошо подходит к творогу, а соус – к мясу и птице

Ягоды шелковицы не только вкусны, но и полезны. Срок их хранения недолог, поэтому шелковицу нужно есть либо сразу (добавлять в салаты, десерты), либо как-то термически обрабатывать (делать варенье, настойки, соусы, начинку для пирогов). Перед употреблением эти ягоды, как и малину, не моют.

Мы уже делились рецептами десертов и выпечки из шелковицы, а сегодня расскажем, как приготовить из нее варенье и соус.

Варенье из шелковицы и лимона

Варенье из шелковицы с лимоном
Варенье из шелковицы с лимоном
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг шелковицы
  • 1 кг сахара
  • 2 лимона

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Способ приготовления:

  1. Шелковицу перебрать, удалить зеленые "хвостики".
  2. Засыпать ягоды сахаром. Оставить на 12 часов, затем добавить сок лимона.
  3. Перемешать и варить три раза по 10 минут, каждый раз полностью остужая.
  4. Когда варенье из шелковицы будет готово, его можно закатать и оставить на зиму, или наслаждаться им прямо сейчас.

Соус из шелковицы к мясу

Соус из шелковицы можно подавать к утке или свинине
Соус из шелковицы можно подавать к утке или свинине
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г шелковицы
  • 250 г красного вина
  • 150 г винного уксуса
  • 150 г сахара

Способ приготовления:

  1. Насыпать в кастрюлю сахар, добавить красное вино и уксус. Довести до кипения.
  2. Добавить очищенную от "хвостиков" шелковицу. Варить на среднем огне до загустения, около часа.
  3. Измельчить блендером и процедить через сито. Готовый ягодный соус к мясу можно законсервировать или заморозить.

Чем полезна шелковица

Любое блюдо с соусом или вареньем из шелковицы будет не только вкусным, но и полезным. Эта ягода – настоящая витаминная бомба, уверяет фитотерапевт Виктория Зубицкая. Если вы будете употреблять по стакану шелковицы в день, уменьшатся боли в сердце и одышка. Железо, которое содержится в ягоде, полезно при анемии. Кроме этого, в шелковице есть антидепрессанты – фосфор и селен.

Шелковица богата железом
Шелковица богата железом
Фото: Depositphotos

Так что блюда с тутовником и настроение поднимут, и здоровье улучшат. Но не стоит откладывать приготовление на потом, ведь сезон этой ягоды длится всего месяц.

Напомним, шелковица входит в ТОП-5 самых полезных ягод.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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