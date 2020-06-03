Блюда из шпината с яйцом: три необычных рецепта

Лучшие рецепты со шпинатом и яйцом

Блюда из шпината из яиц – это не только омлет со шпинатом и сыром. Полезную зелень можно сочетать с яйцами в супах, выпечке, основных блюдах и салатах, готовить гарниры и закуски.

Французы называют шпинат "метлой для желудка". Добавляя в меню эту зелень, вы повысите питательную ценность своего рациона.

Фриттата с картофелем и шпинатом в духовке

Фриттата на завтрак Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

3 картофелины

1 болгарский перец

1 острый перец

1 пучок шпината

6 яиц

1/2 стакана молока

Соль, перец

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Способ приготовления:

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить в чугунную сковороду, пригодную для духовки. Болгарский перец помыть, удалить белые перегородки и семена. Нарезать соломкой и выложить поверх картофеля. Шпинат промыть и обсушить. Крупно нашинковать листья. Выложить на картофель зелень и нарезанный кружочками острый перец. Взбить венчиком яйца с молоком, солью и перцем. Залить овощи и поставить запекаться в разогретую до 200 ºС духовку примерно на 20-30 минут.

Смотрите видео, как вырастить зеленый лук на подоконнике:

Суп из шпината с яйцом

Суп со шпинатом и яйцом Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 1/2 – 3 л воды или бульона

1/2 пакета шпината

3 небольших картофелины

1 луковица

1 небольшая морковь

2 яйца

Сливочное масло

Соль, перец

Лавровый лист

Способ приготовления:

Картофель порезать мелкими кубиками, нашинковать лук, морковь натереть на терке. Воду или бульон довести до кипения, посолить. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь, пассеровать 3-4 минуты. Картофель опустить в бульон, варить до полуготовности. Выложить обжаренные лук и морковь. На сковороде растопить столовую ложку сливочного масла, добавить замороженный шпинат, потушить 5 минут, пока шпинат полностью не разморозится. Добавить шпинат в суп, добавить перец горошком, лавровый лист. Взбить вилкой яйца, в кастрюле вилкой сделать "воронку", медленно струйкой влить туда яйца, постоянно размешивая. Варить еще 2 минуты и накрыть крышкой. Подавать суп со шпинатом горячим, по желанию добавив сметану или гренки.

Флорентийский салат из шпината с яйцом

Салат с яйцами, гренками и пармой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5 яиц

2 яичных желтка

90 г тонко нарезанной пармской ветчины

2 несладкие белые булочки

75 г сливочного масла

1/2 ч.л. горчицы

1/2 ст.л. белого винного уксуса

2 ст.л. измельченного эстрагона

225 г молодого шпината или смеси шпината и рукколы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте. Разделите салатную зелень, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто со шпинатом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом заливного пирога со шпинатом.

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