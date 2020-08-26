Блюда из свежего инжира: ТОП-5 летних рецептов

Инжир можно добавлять в салаты, закуски и выпечку

В конце лета на прилавках появляется свежий инжир. Вкус у него фантастический – в меру сладкий, нежный и свежий одновременно. Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино.

Инжир очень полезен. Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.

Крамбл с инжиром

Крамбл с инжиром Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

100 г муки

1 ст.л. крупно порубленного фундука и сушеного инжира

100 г холодного сливочного масла

40 г коричневого сахара

2 свежих инжира

1 ч.л. мускатного ореха

Способ приготовления:

Инжир разрезать на восемь частей. Духовку разогреть до 180 ºС, смазать форму сливочным маслом. Смешать муку с нарезанными орехами и сушеным инжиром (его следует предварительно замочить в воде на 10-15 минут). Затем добавить сахар, мускатный орех и нарезанное кубиками сливочное масло. Быстро перемешать до образования масляных крошек. В форму выложить инжир, сверху – крошки из теста. Запекать 20-30 минут. Подавать крамбл теплым вместе со свежими фруктами, мороженым или йогуртом.

Закуска из инжира, феты и апельсинов

Инжир с фетой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 шт. спелого, но твердого инжира

4 веточки тимьяна

4 филе апельсина

60 г сыра фета

Щепотка паприки

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:

Для соуса из смородины:

100 г черной или красной смородины

50 мл красного сухого вина или хереса

1 ст.л. сахара

1 веточка тимьяна

Способ приготовления:

Инжир помыть и наполовину срезать хвостик. Надрезать пополам до середины плода. Филе апельсина зачистить от белых пленок и уложить узкой частью в надрез инжира. Сверху на апельсин в этот же надрез, выложить кусочек феты весом 20 граммов, присыпать щепоткой паприки и положить веточку тимьяна. Запекать в разогретой до 160 ºC духовке 8 минут. Проварить ягоды с вином, сахаром и тимьяном 10 минут, протереть через сито, вернуть на огонь, уварить до консистенции соуса. Подавать запеченный инжир с соусом из смородины.

Салат из инжира с прошутто и сыром

Салат с инжиром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

5 шт. свежего инжира

1 пучок рукколы или салатного микса

100-150 г голубого сыра или свежего козьего сыра

75 г прошутто или хамона

Горсть орехов

3 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. меда

1-2 ч.л. лимонного сока

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей. Рукколу крупно нарезать или порвать руками. Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат. Орехи подсушить в духовке или на сковороде. Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки. Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать. Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.

Смузи из инжира

Смузи с инжиром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 свежих инжира

1 зрелый свежий и вкусный персик

1 банан

Щепотка ванилина

1 стакан бутилированной воды или молока

Способ приготовления:

Фрукты помыть, при необходимости почистить и нарезать произвольными кусочками. Все перемолоть в блендере до однородной консистенции. Перелить смузи в стаканы и подавать.

Инжирное варенье с розмарином

Варенье из инжира Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г инжира

300 г сахара

3-4 веточки розмарина

Цедра и сок 1/2 лимона

Способ приготовления:

Инжир помыть и разрезать на четвертинки. Лимон помыть в горячей воде. Натереть цедру и выжать сок. Лимонный сок нужно процедить, чтобы убрать косточки. С веточек розмарина оборвать листочки. Все перемешать, оставить на ночь. Варить в 3-4 приема по 5 минут на небольшом огне, давая остыть между варками. Перелить инжирное варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с инжиром, виноградом и сыром, а также писали, как испечь клафути с инжиром и бананом.

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