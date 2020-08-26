Блюда из свежего инжира: ТОП-5 летних рецептов
Инжир можно добавлять в салаты, закуски и выпечку
В конце лета на прилавках появляется свежий инжир. Вкус у него фантастический – в меру сладкий, нежный и свежий одновременно. Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино.
Инжир очень полезен. Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 1 ст.л. крупно порубленного фундука и сушеного инжира
- 100 г холодного сливочного масла
- 40 г коричневого сахара
- 2 свежих инжира
- 1 ч.л. мускатного ореха
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Способ приготовления:
- Инжир разрезать на восемь частей.
- Духовку разогреть до 180 ºС, смазать форму сливочным маслом.
- Смешать муку с нарезанными орехами и сушеным инжиром (его следует предварительно замочить в воде на 10-15 минут). Затем добавить сахар, мускатный орех и нарезанное кубиками сливочное масло. Быстро перемешать до образования масляных крошек.
- В форму выложить инжир, сверху – крошки из теста.
- Запекать 20-30 минут.
- Подавать крамбл теплым вместе со свежими фруктами, мороженым или йогуртом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 шт. спелого, но твердого инжира
- 4 веточки тимьяна
- 4 филе апельсина
- 60 г сыра фета
- Щепотка паприки
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Для соуса из смородины:
- 100 г черной или красной смородины
- 50 мл красного сухого вина или хереса
- 1 ст.л. сахара
- 1 веточка тимьяна
Способ приготовления:
- Инжир помыть и наполовину срезать хвостик. Надрезать пополам до середины плода.
- Филе апельсина зачистить от белых пленок и уложить узкой частью в надрез инжира. Сверху на апельсин в этот же надрез, выложить кусочек феты весом 20 граммов, присыпать щепоткой паприки и положить веточку тимьяна.
- Запекать в разогретой до 160 ºC духовке 8 минут.
- Проварить ягоды с вином, сахаром и тимьяном 10 минут, протереть через сито, вернуть на огонь, уварить до консистенции соуса.
- Подавать запеченный инжир с соусом из смородины.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 5 шт. свежего инжира
- 1 пучок рукколы или салатного микса
- 100-150 г голубого сыра или свежего козьего сыра
- 75 г прошутто или хамона
- Горсть орехов
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. меда
- 1-2 ч.л. лимонного сока
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей.
- Рукколу крупно нарезать или порвать руками.
- Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат.
- Орехи подсушить в духовке или на сковороде.
- Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки.
- Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать.
- Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 свежих инжира
- 1 зрелый свежий и вкусный персик
- 1 банан
- Щепотка ванилина
- 1 стакан бутилированной воды или молока
Способ приготовления:
- Фрукты помыть, при необходимости почистить и нарезать произвольными кусочками.
- Все перемолоть в блендере до однородной консистенции.
- Перелить смузи в стаканы и подавать.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г инжира
- 300 г сахара
- 3-4 веточки розмарина
- Цедра и сок 1/2 лимона
Способ приготовления:
- Инжир помыть и разрезать на четвертинки.
- Лимон помыть в горячей воде. Натереть цедру и выжать сок. Лимонный сок нужно процедить, чтобы убрать косточки.
- С веточек розмарина оборвать листочки.
- Все перемешать, оставить на ночь.
- Варить в 3-4 приема по 5 минут на небольшом огне, давая остыть между варками.
- Перелить инжирное варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата с инжиром, виноградом и сыром, а также писали, как испечь клафути с инжиром и бананом.
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