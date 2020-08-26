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Блюда из свежего инжира: ТОП-5 летних рецептов

Сегодня, 17:34

Инжир можно добавлять в салаты, закуски и выпечку

В конце лета на прилавках появляется свежий инжир. Вкус у него фантастический – в меру сладкий, нежный и свежий одновременно. Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино.

Инжир очень полезен. Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.

Крамбл с инжиром

Крамбл с инжиром
Крамбл с инжиром
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 1 ст.л. крупно порубленного фундука и сушеного инжира
  • 100 г холодного сливочного масла
  • 40 г коричневого сахара
  • 2 свежих инжира
  • 1 ч.л. мускатного ореха

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Способ приготовления:

  1. Инжир разрезать на восемь частей.
  2. Духовку разогреть до 180 ºС, смазать форму сливочным маслом.
  3. Смешать муку с нарезанными орехами и сушеным инжиром (его следует предварительно замочить в воде на 10-15 минут). Затем добавить сахар, мускатный орех и нарезанное кубиками сливочное масло. Быстро перемешать до образования масляных крошек.
  4. В форму выложить инжир, сверху – крошки из теста.
  5. Запекать 20-30 минут.
  6. Подавать крамбл теплым вместе со свежими фруктами, мороженым или йогуртом.

Закуска из инжира, феты и апельсинов

Инжир с фетой
Инжир с фетой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 шт. спелого, но твердого инжира
  • 4 веточки тимьяна
  • 4 филе апельсина
  • 60 г сыра фета
  • Щепотка паприки

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:

Для соуса из смородины:

  • 100 г черной или красной смородины
  • 50 мл красного сухого вина или хереса
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 веточка тимьяна

Способ приготовления:

  1. Инжир помыть и наполовину срезать хвостик. Надрезать пополам до середины плода.
  2. Филе апельсина зачистить от белых пленок и уложить узкой частью в надрез инжира. Сверху на апельсин в этот же надрез, выложить кусочек феты весом 20 граммов, присыпать щепоткой паприки и положить веточку тимьяна.
  3. Запекать в разогретой до 160 ºC духовке 8 минут.
  4. Проварить ягоды с вином, сахаром и тимьяном 10 минут, протереть через сито, вернуть на огонь, уварить до консистенции соуса.
  5. Подавать запеченный инжир с соусом из смородины.

Салат из инжира с прошутто и сыром

Салат с инжиром
Салат с инжиром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 5 шт. свежего инжира
  • 1 пучок рукколы или салатного микса
  • 100-150 г голубого сыра или свежего козьего сыра
  • 75 г прошутто или хамона
  • Горсть орехов
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. меда
  • 1-2 ч.л. лимонного сока
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей.
  2. Рукколу крупно нарезать или порвать руками.
  3. Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат.
  4. Орехи подсушить в духовке или на сковороде.
  5. Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки.
  6. Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать.
  7. Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.

Смузи из инжира

Смузи с инжиром
Смузи с инжиром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 свежих инжира
  • 1 зрелый свежий и вкусный персик
  • 1 банан
  • Щепотка ванилина
  • 1 стакан бутилированной воды или молока

Способ приготовления:

  1. Фрукты помыть, при необходимости почистить и нарезать произвольными кусочками.
  2. Все перемолоть в блендере до однородной консистенции.
  3. Перелить смузи в стаканы и подавать.

Инжирное варенье с розмарином

Варенье из инжира
Варенье из инжира
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г инжира
  • 300 г сахара
  • 3-4 веточки розмарина
  • Цедра и сок 1/2 лимона

Способ приготовления:

  1. Инжир помыть и разрезать на четвертинки.
  2. Лимон помыть в горячей воде. Натереть цедру и выжать сок. Лимонный сок нужно процедить, чтобы убрать косточки.
  3. С веточек розмарина оборвать листочки.
  4. Все перемешать, оставить на ночь.
  5. Варить в 3-4 приема по 5 минут на небольшом огне, давая остыть между варками.
  6. Перелить инжирное варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с инжиром, виноградом и сыром, а также писали, как испечь клафути с инжиром и бананом.

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Источник: Сегодня
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