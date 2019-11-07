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Блюда из тыквы для ребенка: ТОП-5 рецептов

Какие блюда приготовить из тыквы детям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Суп-пюре из тыквы для детей
Суп-пюре из тыквы для детей
Фото: freepik.com

Тыква полезна в любом виде. Ее едят сырой, вареной, запеченной и тушеной. Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. Калорийность тыквы – 20 ккал на 100 г.

Смотрите видео, как приготовить необычный суп-пюре из тыквы:

Блюда из тыквы могут стать гарниром к мясу и рыбе, закуской, основой для супа-пюре и даже десертом. Вариантов невероятное количество, и дети точно оценят ваши старания.

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Ленивые вареники из творога с тыквой

Вареники ленивые с тыквой
Вареники ленивые с тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г тыквенного пюре
  • 500 г творога
  • 3/4 стакана тростникового сахара
  • 2 яйца
  • 2 стакана муки
  • Корица – по вкусу
  • Мускатный орех – по вкусу
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать, удалить семена, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Затем отделить мякоть от кожуры и растолочь в пюре.
  2. Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Если оно покажется вам жидким, всыпать немного больше муки.
  3. Припылить рабочую поверхность мукой. Разделить тесто на части и сформировать из каждой колбаску. Затем разрезать получившиеся заготовки на брусочки толщиной в палец и переложить срезом вверх на присыпанную мукой доску. Немного приплюснуть сверху.
  4. Вскипятить воду в широкой кастрюлю, посолить. Добавить ленивые вареники. Когда они всплывут, варить 2 минуты. Аккуратно вынуть шумовкой и переложить в миску с кусочком сливочного масла. Удобнее всего готовить вареники партиями.
  5. Подавать ленивые вареники с тыквой вместе с коричневым сахаром и сметаной.

Сладкая тыквенная каша

Каша из тыквы
Каша из тыквы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 350 г кукурузной крупы
  • 500 г мускатной тыквы
  • 70 г сливочного масла
  • 150 г кокосового молока
  • Соль
  • 50 г сахара
  • 100 г сушеной клюквы или изюма
  • Орехи – по вкусу
  • Ягоды – по сезону

Способ приготовления:

  1. Отварите кукурузную крупу мелкого помола.
  2. Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180 ºС духовку.
  3. Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец.

Тыквенный крем-суп

Тыквенный суп с сухариками
Тыквенный суп с сухариками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 репчатый лук, очищенный и нарезанный
  • 1 кг тыквы без кожицы и семян, нарезанной кубиками
  • 3 шт. очищенного и нарезанного кубиками картофеля
  • Вода или бульон – по вкусу
  • 200 мл сливок
  • Соль, молотый черный перец
  • Куркума
  • Молотый красный перец
  • Кумин

Способ приготовления:

  1. Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло. Добавить лук и обжарить до мягкости. Затем добавить тыкву и картофель, влить около 300-400 мл горячего бульона или воды.
  2. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости, около 20 минут. Снять крышку и проткнуть тыкву и картофель вилкой. Если овощи мягкие, убрать кастрюлю с огня.
  3. Измельчить суп погружным блендером в пюре.
  4. Затем вернуть кастрюлю на огонь, влить сливки и добавить специи по вкусу. Если суп получился густым, разбавить его горячим бульоном или водой до желаемой консистенции. Довести суп до кипения и выключить нагрев.
  5. Подавать тыквенный крем-суп вместе с поджаренными тыквенными семечками или гренками.

Тыква с мясом и картошкой в мультиварке

Жаркое из тыквы, мяса и картофеля
Жаркое из тыквы, мяса и картофеля
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 400-500 г тыквы
  • 200-300 г говядины
  • 5-6 штук картофелин
  • 1 луковица среднего размера
  • 1 морковь
  • 1 красный помидор
  • Соль, перец
  • Вода
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать небольшими кубиками,
  2. Включить режим "Жарка" на 15 минут. В разогретую чашу налить растительное масло и положить кусочки говядины.
  3. Лук и морковь почистить и нарезать.
  4. За 7 минут до окончания программы добавить в чашу морковь и лук, перемешать и жарить до звукового сигнала.
  5. Картофель и тыкву почистить, нарезать кубиками.
  6. Помидор разрезать на две половинки, каждую натереть на крупной терке. Шкурку выбросить.
  7. Включить программу "Тушение" на 40 минут. В чашу положить картофель и тыкву, долить немного воды. Посолить и поперчить. За 5 минут до окончания программы добавить тертый помидор, перемешать.
  8. В жаркое можно добавить измельченный зеленый базилик.

Милкшейк "Тыквенный пирог" от Марты Стюарт

Тыквенный коктейль на Хэллоуин
Тыквенный коктейль на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
  • 1 чашка консервированного тыквенного пюре
  • 475 мл ванильного мороженого, размягченного
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • Щепотка молотой гвоздики

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в блендере.
  2. Взбейте до однородного состояния.
  3. Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте.
  4. Влейте остатки молока и нагрейте.
  5. Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыкву в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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