Блюда из тыквы для ребенка: ТОП-5 рецептов
Какие блюда приготовить из тыквы детям
Тыква полезна в любом виде. Ее едят сырой, вареной, запеченной и тушеной. Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. Калорийность тыквы – 20 ккал на 100 г.
Смотрите видео, как приготовить необычный суп-пюре из тыквы:
Блюда из тыквы могут стать гарниром к мясу и рыбе, закуской, основой для супа-пюре и даже десертом. Вариантов невероятное количество, и дети точно оценят ваши старания.
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Ленивые вареники из творога с тыквой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г тыквенного пюре
- 500 г творога
- 3/4 стакана тростникового сахара
- 2 яйца
- 2 стакана муки
- Корица – по вкусу
- Мускатный орех – по вкусу
- Соль
Способ приготовления:
- Тыкву нарезать, удалить семена, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Затем отделить мякоть от кожуры и растолочь в пюре.
- Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Если оно покажется вам жидким, всыпать немного больше муки.
- Припылить рабочую поверхность мукой. Разделить тесто на части и сформировать из каждой колбаску. Затем разрезать получившиеся заготовки на брусочки толщиной в палец и переложить срезом вверх на присыпанную мукой доску. Немного приплюснуть сверху.
- Вскипятить воду в широкой кастрюлю, посолить. Добавить ленивые вареники. Когда они всплывут, варить 2 минуты. Аккуратно вынуть шумовкой и переложить в миску с кусочком сливочного масла. Удобнее всего готовить вареники партиями.
- Подавать ленивые вареники с тыквой вместе с коричневым сахаром и сметаной.
Сладкая тыквенная каша
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 350 г кукурузной крупы
- 500 г мускатной тыквы
- 70 г сливочного масла
- 150 г кокосового молока
- Соль
- 50 г сахара
- 100 г сушеной клюквы или изюма
- Орехи – по вкусу
- Ягоды – по сезону
Способ приготовления:
- Отварите кукурузную крупу мелкого помола.
- Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180 ºС духовку.
- Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец.
Тыквенный крем-суп
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 репчатый лук, очищенный и нарезанный
- 1 кг тыквы без кожицы и семян, нарезанной кубиками
- 3 шт. очищенного и нарезанного кубиками картофеля
- Вода или бульон – по вкусу
- 200 мл сливок
- Соль, молотый черный перец
- Куркума
- Молотый красный перец
- Кумин
Способ приготовления:
- Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло. Добавить лук и обжарить до мягкости. Затем добавить тыкву и картофель, влить около 300-400 мл горячего бульона или воды.
- Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости, около 20 минут. Снять крышку и проткнуть тыкву и картофель вилкой. Если овощи мягкие, убрать кастрюлю с огня.
- Измельчить суп погружным блендером в пюре.
- Затем вернуть кастрюлю на огонь, влить сливки и добавить специи по вкусу. Если суп получился густым, разбавить его горячим бульоном или водой до желаемой консистенции. Довести суп до кипения и выключить нагрев.
- Подавать тыквенный крем-суп вместе с поджаренными тыквенными семечками или гренками.
Тыква с мясом и картошкой в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 400-500 г тыквы
- 200-300 г говядины
- 5-6 штук картофелин
- 1 луковица среднего размера
- 1 морковь
- 1 красный помидор
- Соль, перец
- Вода
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Мясо нарезать небольшими кубиками,
- Включить режим "Жарка" на 15 минут. В разогретую чашу налить растительное масло и положить кусочки говядины.
- Лук и морковь почистить и нарезать.
- За 7 минут до окончания программы добавить в чашу морковь и лук, перемешать и жарить до звукового сигнала.
- Картофель и тыкву почистить, нарезать кубиками.
- Помидор разрезать на две половинки, каждую натереть на крупной терке. Шкурку выбросить.
- Включить программу "Тушение" на 40 минут. В чашу положить картофель и тыкву, долить немного воды. Посолить и поперчить. За 5 минут до окончания программы добавить тертый помидор, перемешать.
- В жаркое можно добавить измельченный зеленый базилик.
Милкшейк "Тыквенный пирог" от Марты Стюарт
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
- 1 чашка консервированного тыквенного пюре
- 475 мл ванильного мороженого, размягченного
- 1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря
- Щепотка молотой гвоздики
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до однородного состояния.
- Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте.
- Влейте остатки молока и нагрейте.
- Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыкву в мультиварке.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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