Блюда из тыквы для ребенка: ТОП-5 рецептов

Какие блюда приготовить из тыквы детям

Суп-пюре из тыквы для детей Фото: freepik.com

Тыква полезна в любом виде. Ее едят сырой, вареной, запеченной и тушеной. Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. Калорийность тыквы – 20 ккал на 100 г.

Смотрите видео, как приготовить необычный суп-пюре из тыквы:

Блюда из тыквы могут стать гарниром к мясу и рыбе, закуской, основой для супа-пюре и даже десертом. Вариантов невероятное количество, и дети точно оценят ваши старания.

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Ленивые вареники из творога с тыквой

Вареники ленивые с тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г тыквенного пюре

500 г творога

3/4 стакана тростникового сахара

2 яйца

2 стакана муки

Корица – по вкусу

Мускатный орех – по вкусу

Соль

Способ приготовления:

Тыкву нарезать, удалить семена, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Затем отделить мякоть от кожуры и растолочь в пюре. Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Если оно покажется вам жидким, всыпать немного больше муки. Припылить рабочую поверхность мукой. Разделить тесто на части и сформировать из каждой колбаску. Затем разрезать получившиеся заготовки на брусочки толщиной в палец и переложить срезом вверх на присыпанную мукой доску. Немного приплюснуть сверху. Вскипятить воду в широкой кастрюлю, посолить. Добавить ленивые вареники. Когда они всплывут, варить 2 минуты. Аккуратно вынуть шумовкой и переложить в миску с кусочком сливочного масла. Удобнее всего готовить вареники партиями. Подавать ленивые вареники с тыквой вместе с коричневым сахаром и сметаной.

Сладкая тыквенная каша

Каша из тыквы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

350 г кукурузной крупы

500 г мускатной тыквы

70 г сливочного масла

150 г кокосового молока

Соль

50 г сахара

100 г сушеной клюквы или изюма

Орехи – по вкусу

Ягоды – по сезону

Способ приготовления:

Отварите кукурузную крупу мелкого помола. Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180 ºС духовку. Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец.

Тыквенный крем-суп

Тыквенный суп с сухариками Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 ст.л. растительного масла

1 репчатый лук, очищенный и нарезанный

1 кг тыквы без кожицы и семян, нарезанной кубиками

3 шт. очищенного и нарезанного кубиками картофеля

Вода или бульон – по вкусу

200 мл сливок

Соль, молотый черный перец

Куркума

Молотый красный перец

Кумин

Способ приготовления:

Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло. Добавить лук и обжарить до мягкости. Затем добавить тыкву и картофель, влить около 300-400 мл горячего бульона или воды. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости, около 20 минут. Снять крышку и проткнуть тыкву и картофель вилкой. Если овощи мягкие, убрать кастрюлю с огня. Измельчить суп погружным блендером в пюре. Затем вернуть кастрюлю на огонь, влить сливки и добавить специи по вкусу. Если суп получился густым, разбавить его горячим бульоном или водой до желаемой консистенции. Довести суп до кипения и выключить нагрев. Подавать тыквенный крем-суп вместе с поджаренными тыквенными семечками или гренками.

Тыква с мясом и картошкой в мультиварке

Жаркое из тыквы, мяса и картофеля Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

400-500 г тыквы

200-300 г говядины

5-6 штук картофелин

1 луковица среднего размера

1 морковь

1 красный помидор

Соль, перец

Вода

Растительное масло

Способ приготовления:

Мясо нарезать небольшими кубиками, Включить режим "Жарка" на 15 минут. В разогретую чашу налить растительное масло и положить кусочки говядины. Лук и морковь почистить и нарезать. За 7 минут до окончания программы добавить в чашу морковь и лук, перемешать и жарить до звукового сигнала. Картофель и тыкву почистить, нарезать кубиками. Помидор разрезать на две половинки, каждую натереть на крупной терке. Шкурку выбросить. Включить программу "Тушение" на 40 минут. В чашу положить картофель и тыкву, долить немного воды. Посолить и поперчить. За 5 минут до окончания программы добавить тертый помидор, перемешать. В жаркое можно добавить измельченный зеленый базилик.

Милкшейк "Тыквенный пирог" от Марты Стюарт

Тыквенный коктейль на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока

1 чашка консервированного тыквенного пюре

475 мл ванильного мороженого, размягченного

1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)

1/4 чайной ложки молотого имбиря

Щепотка молотой гвоздики

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере. Взбейте до однородного состояния. Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте. Влейте остатки молока и нагрейте. Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыкву в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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