Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов
Рецепты оригинальных блюд с тыквой
Из тыквы чаще всего готовят каши и супы, но из этого яркого осеннего овоща можно сделать массу других вкусных и необычных блюд.
Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:
Мы подобрали для вас подборку интересных рецептов из тыквы, которые помогут разнообразить ваш осенний рацион.
Запеченная тыква кусочками в духовке
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 маленькая тыква
- 2 ст.л оливкового масла
- 3 ст.л специи карри
- 1 ч.л соли
- 1/2 ч.л. прованских трав
- 1/2 ч.л. паприки сушеной сладкой
- 1/2 ч.л. сушеного чеснока
Способ приготовления:
- Тыкву почистить и разрезать на тонкие длинные брусочки (как картофель фри).
- Смазать тыкву оливковым маслом и смешать со всеми специями. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать около получаса при температуре 180 ºС. Можно слегка перемешать во время запекания, чтобы тыква не приклеилась к пергаменту.
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Паста с тыквой и сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г пасты
- 100 г очищенной тыквы
- 1 зубчик чеснока
- 50 твердого сыра
- 2-3 листочка базилика
- 2-3 ст.л оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварить пасту в подсоленной воде до готовности.
- Одновременно с этим разогреть сковороду с маслом, бросить туда раздавленный зубчик чеснока. Готовить до появления аромата.
- Тыкву следует нарезать мелкими кубиками и обжарить с солью до золотой корочки.
- Готовые макароны смазать парой капель масла, сверху выложить тыкву, натереть на мелкой терке сыр и украсить листочками базилика.
Несладкий тыквенный пирог
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 стакана пшеничной муки
- 1/2 стакана цельнозерновой муки
- 50 г сливочного масла
- 1/2 стакана кефира
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 400 г натертой на крупной терке тыквы
- 200 г мелко нарезанного лука
- 1 ч.л. зиры
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. сухого имбиря
- Соль, красный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Муку перемешать с солью и разрыхлителем.
- Добавить нарезанное сливочное масло и перетереть все в крошку.
- Влить кефир и замесить тесто. Оставить на 30 минут.
- Все составляющие начинки перемешать.
- Тесто разделить на две неравные части. Раскатать из них два круга.
- Большую часть поместить в смазанную форму. Распределить начинку. Накрыть второй частью теста, защипав края. Смазать желтком и сделать проколы.
- Выпекать при 175 ºС в течение 45 минут.
Тыквенные кексы с орехами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 200 г тыквы
- 1 стакан пшеничной муки
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 2/3 стакана сахара
- 1 лимон
- 1 ч.л разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1/2 стакана измельченных грецких орехов
Способ приготовления:
- Тыкву натереть на мелкой терке и отделить от сока. Добавить в него вместо сок и цедру лимона.
- Масло растереть с сахаром, яйца взбить. Смешать все это с тыквой.
- Отдельно следует соединить муку с разрыхлителем, солью и добавить к жидким ингредиентов. Замесить не слишком густое тесто.
- Духовку разогреть до 180 ºС, силиконовые формочки слегка смазать сливочным маслом и наполнить тестом на две трети.
- Посыпать тесто орешками и выпекать кексы течение 20-30 минут. Готовность тыквенных кексов проверить зубочисткой.
Латте с тыквой и пряностями
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 ст.л. тыквенного пюре
- 1 ч.л. специй для тыквенного пирога
- 2 ч.л. сахара
- 2 ч.л. ванили
- 200 мл молока (зависит от размера кружки)
- 1 шот экспрессо или растворимого кофе
- Сливки
Способ приготовления:
- Смешать 1 ст.л. тыквенного пюре, сахар и специи, добавить молоко и поставить в микроволновку на 1-2 минуты или на медленный огонь, постоянно помешивая.
- Приготовить кофе и добавить в напиток.
- Сверху украсить латте сливками и корицей.
Как сделать смесь специй для тыквенного пирога
Для приготовления специй для тыквенного пирога нужно перемешать: 3 ст.л. корицы 2 ч.л. имбиря 2 ч.л. мускатного ореха 1 1/2 ч.л. душистого перца 1 1/2 ч.л. гвоздики.
Напомним, ранее мы писали, как запечь тыкву с яблоками и творогом. "Сегодня" также делились рецептом тайского супа с тыквой.
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