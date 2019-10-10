Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов

Рецепты оригинальных блюд с тыквой

Из тыквы можно готовить как основные, так и сладкие блюда Фото: Depositphotos

Из тыквы чаще всего готовят каши и супы, но из этого яркого осеннего овоща можно сделать массу других вкусных и необычных блюд.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:

Мы подобрали для вас подборку интересных рецептов из тыквы, которые помогут разнообразить ваш осенний рацион.

Запеченная тыква кусочками в духовке

Запеченная тыква в пряностях Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 маленькая тыква

2 ст.л оливкового масла

3 ст.л специи карри

1 ч.л соли

1/2 ч.л. прованских трав

1/2 ч.л. паприки сушеной сладкой

1/2 ч.л. сушеного чеснока

Способ приготовления:

Тыкву почистить и разрезать на тонкие длинные брусочки (как картофель фри). Смазать тыкву оливковым маслом и смешать со всеми специями. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать около получаса при температуре 180 ºС. Можно слегка перемешать во время запекания, чтобы тыква не приклеилась к пергаменту.

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Паста с тыквой и сыром

Макароны с тыквой и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г пасты

100 г очищенной тыквы

1 зубчик чеснока

50 твердого сыра

2-3 листочка базилика

2-3 ст.л оливкового масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить пасту в подсоленной воде до готовности. Одновременно с этим разогреть сковороду с маслом, бросить туда раздавленный зубчик чеснока. Готовить до появления аромата. Тыкву следует нарезать мелкими кубиками и обжарить с солью до золотой корочки. Готовые макароны смазать парой капель масла, сверху выложить тыкву, натереть на мелкой терке сыр и украсить листочками базилика.

Несладкий тыквенный пирог

Пирог с тыквенной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

1 стакана пшеничной муки

1/2 стакана цельнозерновой муки

50 г сливочного масла

1/2 стакана кефира

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

400 г натертой на крупной терке тыквы

200 г мелко нарезанного лука

1 ч.л. зиры

1 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. сухого имбиря

Соль, красный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Муку перемешать с солью и разрыхлителем. Добавить нарезанное сливочное масло и перетереть все в крошку. Влить кефир и замесить тесто. Оставить на 30 минут. Все составляющие начинки перемешать. Тесто разделить на две неравные части. Раскатать из них два круга. Большую часть поместить в смазанную форму. Распределить начинку. Накрыть второй частью теста, защипав края. Смазать желтком и сделать проколы. Выпекать при 175 ºС в течение 45 минут.

Тыквенные кексы с орехами

Кексы с тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

200 г тыквы

1 стакан пшеничной муки

2 яйца

100 г сливочного масла

2/3 стакана сахара

1 лимон

1 ч.л разрыхлителя

Щепотка соли

1/2 стакана измельченных грецких орехов

Способ приготовления:

Тыкву натереть на мелкой терке и отделить от сока. Добавить в него вместо сок и цедру лимона. Масло растереть с сахаром, яйца взбить. Смешать все это с тыквой. Отдельно следует соединить муку с разрыхлителем, солью и добавить к жидким ингредиентов. Замесить не слишком густое тесто. Духовку разогреть до 180 ºС, силиконовые формочки слегка смазать сливочным маслом и наполнить тестом на две трети. Посыпать тесто орешками и выпекать кексы течение 20-30 минут. Готовность тыквенных кексов проверить зубочисткой.

Латте с тыквой и пряностями

Пряное тыквенное латте Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 ст.л. тыквенного пюре

1 ч.л. специй для тыквенного пирога

2 ч.л. сахара

2 ч.л. ванили

200 мл молока (зависит от размера кружки)

1 шот экспрессо или растворимого кофе

Сливки

Способ приготовления:

Смешать 1 ст.л. тыквенного пюре, сахар и специи, добавить молоко и поставить в микроволновку на 1-2 минуты или на медленный огонь, постоянно помешивая. Приготовить кофе и добавить в напиток. Сверху украсить латте сливками и корицей.

Как сделать смесь специй для тыквенного пирога

Для приготовления специй для тыквенного пирога нужно перемешать: 3 ст.л. корицы 2 ч.л. имбиря 2 ч.л. мускатного ореха 1 1/2 ч.л. душистого перца 1 1/2 ч.л. гвоздики.

Напомним, ранее мы писали, как запечь тыкву с яблоками и творогом. "Сегодня" также делились рецептом тайского супа с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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