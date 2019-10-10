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Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов

Рецепты оригинальных блюд с тыквой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Из тыквы можно готовить как основные, так и сладкие блюда
Из тыквы можно готовить как основные, так и сладкие блюда
Фото: Depositphotos

Из тыквы чаще всего готовят каши и супы, но из этого яркого осеннего овоща можно сделать массу других вкусных и необычных блюд.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:

Мы подобрали для вас подборку интересных рецептов из тыквы, которые помогут разнообразить ваш осенний рацион.

Запеченная тыква кусочками в духовке

Запеченная тыква в пряностях
Запеченная тыква в пряностях
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 маленькая тыква
  • 2 ст.л оливкового масла
  • 3 ст.л специи карри
  • 1 ч.л соли
  • 1/2 ч.л. прованских трав
  • 1/2 ч.л. паприки сушеной сладкой
  • 1/2 ч.л. сушеного чеснока

Способ приготовления:

  1. Тыкву почистить и разрезать на тонкие длинные брусочки (как картофель фри).
  2. Смазать тыкву оливковым маслом и смешать со всеми специями. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
  3. Выпекать около получаса при температуре 180 ºС. Можно слегка перемешать во время запекания, чтобы тыква не приклеилась к пергаменту.

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Паста с тыквой и сыром

Макароны с тыквой и сыром
Макароны с тыквой и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г пасты
  • 100 г очищенной тыквы
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 твердого сыра
  • 2-3 листочка базилика
  • 2-3 ст.л оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить пасту в подсоленной воде до готовности.
  2. Одновременно с этим разогреть сковороду с маслом, бросить туда раздавленный зубчик чеснока. Готовить до появления аромата.
  3. Тыкву следует нарезать мелкими кубиками и обжарить с солью до золотой корочки.
  4. Готовые макароны смазать парой капель масла, сверху выложить тыкву, натереть на мелкой терке сыр и украсить листочками базилика.

Несладкий тыквенный пирог

Пирог с тыквенной начинкой
Пирог с тыквенной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 стакана пшеничной муки
  • 1/2 стакана цельнозерновой муки
  • 50 г сливочного масла
  • 1/2 стакана кефира
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 400 г натертой на крупной терке тыквы
  • 200 г мелко нарезанного лука
  • 1 ч.л. зиры
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. сухого имбиря
  • Соль, красный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Муку перемешать с солью и разрыхлителем.
  2. Добавить нарезанное сливочное масло и перетереть все в крошку.
  3. Влить кефир и замесить тесто. Оставить на 30 минут.
  4. Все составляющие начинки перемешать.
  5. Тесто разделить на две неравные части. Раскатать из них два круга.
  6. Большую часть поместить в смазанную форму. Распределить начинку. Накрыть второй частью теста, защипав края. Смазать желтком и сделать проколы.
  7. Выпекать при 175 ºС в течение 45 минут.

Тыквенные кексы с орехами

Кексы с тыквой
Кексы с тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 200 г тыквы
  • 1 стакан пшеничной муки
  • 2 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 2/3 стакана сахара
  • 1 лимон
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1/2 стакана измельченных грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Тыкву натереть на мелкой терке и отделить от сока. Добавить в него вместо сок и цедру лимона.
  2. Масло растереть с сахаром, яйца взбить. Смешать все это с тыквой.
  3. Отдельно следует соединить муку с разрыхлителем, солью и добавить к жидким ингредиентов. Замесить не слишком густое тесто.
  4. Духовку разогреть до 180 ºС, силиконовые формочки слегка смазать сливочным маслом и наполнить тестом на две трети.
  5. Посыпать тесто орешками и выпекать кексы течение 20-30 минут. Готовность тыквенных кексов проверить зубочисткой.

Латте с тыквой и пряностями

Пряное тыквенное латте
Пряное тыквенное латте
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. тыквенного пюре
  • 1 ч.л. специй для тыквенного пирога
  • 2 ч.л. сахара
  • 2 ч.л. ванили
  • 200 мл молока (зависит от размера кружки)
  • 1 шот экспрессо или растворимого кофе
  • Сливки

Способ приготовления:

  1. Смешать 1 ст.л. тыквенного пюре, сахар и специи, добавить молоко и поставить в микроволновку на 1-2 минуты или на медленный огонь, постоянно помешивая.
  2. Приготовить кофе и добавить в напиток.
  3. Сверху украсить латте сливками и корицей.

Как сделать смесь специй для тыквенного пирога

Для приготовления специй для тыквенного пирога нужно перемешать: 3 ст.л. корицы 2 ч.л. имбиря 2 ч.л. мускатного ореха 1 1/2 ч.л. душистого перца 1 1/2 ч.л. гвоздики.

Напомним, ранее мы писали, как запечь тыкву с яблоками и творогом. "Сегодня" также делились рецептом тайского супа с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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