Блюда с рисовой мукой: рецепты вкусных завтраков и выпечки
Готовим вкусные блюда с рисовой мукой
Рисовая мука пользуется большой популярностью среди приверженцев здорового образа жизни. Важным отличием такой муки от пшеничной является отсутствие глютена, который входит в число сильных аллергенов. Кроме этого, рисовая мука богата белком, витаминами В-группы и цинком.
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Мука из риса обычно используют в выпечке в качестве добавки, поскольку не содержит достаточного количества клейковины. На Востоке ее активно применяют при изготовлении сладостей, хрустящих блинчиков, лапши и вина.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 банана
- Лимонный сок
- 2 яйца
- 60 г меда
- 50 г цельнозерновой муки
- 50 г рисовой муки
- 50 г нутовой муки
- 5 г соды
- 3 г разрыхлителя
- Щепотка соли
- 100 г черники
Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:
Способ приготовления:
- Сделайте банановое пюре, добавьте немного лимонного сока.
- Смешайте все виды муки.
- Взбейте яйца с солью в пышный светлый крем.
- Добавьте муку, банановое пюре, мед, соду, разрыхлитель и тщательно перемешайте.
- Выложите половину теста в форму для теста, сверху разложите половину чернику, затем остальное тесто.
- Пеките при 160 ºС в течение 30-40 минут.
- Украсьте сахарной пудрой или сушеной молотой малиной, а также остатками ягод и листиками мяты.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2/3 чашки пшеничной муки
- 1/3 чашки рисовой муки
- 1/4 чашки отрубей
- 2 ст.л. коричневого сахара
- 1/2 ч.л. сухих дрожжей
- 1/4 ч.л. соли
- 1/4 чашки тыквенного пюре
- 1/2 чашки детского яблочного пюре
- 1/2 чашки соевого молока
- 1 столовая ложка растительного масла
Способ приготовления:
- Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи.
- Нагреть молоко примерно до 40 ºС.
- Добавить молоко к мучной смеси и перемешать.
- Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать.
- Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа.
- Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать.
- Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего.
- Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчик.
- Выпекать около двух-трех минут, пока поверхность не покроется пузыриками.
- Перевернуть и готовить еще одну-две минуты.
- Подавать тыквенные оладьи с кленовым сиропом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1 ст. л. рисовой муки + еще немного муки для формирования сырников
- 1 щепотка морской соли
- Белок 1 яйца
- Сахар – по вкусу
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Перемешать творог, белок, соль, сахар и муку.
- Сформировать сырники, обвалять в рисовой муке.
- В кастрюлю мультиварки налить растительное масло, выложить сырники, готовить в режиме "Выпечка" 15-20 минут.
- Перевернуть и снова включить режим "Выпечка" на 5-10 минут.
- Подавать безглютеновые сырники со сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 желтка
- 120 г рисовой муки
- 1 банан
- 50 г мягкого творога
Для начинки:
- 200 г мягкого творога
- 2 яйца
- 20 г меда
- 50 г ягод
Способ приготовления:
- Измельчаем банан в блендере до однородной массы.
- Желтки перетираем с творогом.
- Соединяем муку, банановое пюре, творог с желтками и замешиваем тесто.
- Делаем заливку – мягкий творог смешиваем с яйцами в блендере или миксере до однородной массы. Получается очень жидкая консистенция, но так и должно быть.
- Тесто распределяем по форме, оставляя бортики, затем заливаем начинкой.
- Выпекаем 20-25 минут при 180 ºС.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 небольших яблока
- 1 ст.л. сахара без горки
- 2 средних яйца
- 2 ст.л. рисовой муки
- Щепотка молотой корицы
- Соль
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
- Добавить сахар, яйца и перемешать.
- Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
- Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
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