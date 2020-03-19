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Блюда с рисовой мукой: рецепты вкусных завтраков и выпечки

Готовим вкусные блюда с рисовой мукой

Ирина Павлина
Сегодня, 17:54

Рисовая мука пользуется большой популярностью среди приверженцев здорового образа жизни. Важным отличием такой муки от пшеничной является отсутствие глютена, который входит в число сильных аллергенов. Кроме этого, рисовая мука богата белком, витаминами В-группы и цинком.

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Мука из риса обычно используют в выпечке в качестве добавки, поскольку не содержит достаточного количества клейковины. На Востоке ее активно применяют при изготовлении сладостей, хрустящих блинчиков, лапши и вина.

Банановый кекс из рисовой муки с черникой

Кекс банановый с черникой
Кекс банановый с черникой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • Лимонный сок
  • 2 яйца
  • 60 г меда
  • 50 г цельнозерновой муки
  • 50 г рисовой муки
  • 50 г нутовой муки
  • 5 г соды
  • 3 г разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 100 г черники

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

Способ приготовления:

  1. Сделайте банановое пюре, добавьте немного лимонного сока.
  2. Смешайте все виды муки.
  3. Взбейте яйца с солью в пышный светлый крем.
  4. Добавьте муку, банановое пюре, мед, соду, разрыхлитель и тщательно перемешайте.
  5. Выложите половину теста в форму для теста, сверху разложите половину чернику, затем остальное тесто.
  6. Пеките при 160 ºС в течение 30-40 минут.
  7. Украсьте сахарной пудрой или сушеной молотой малиной, а также остатками ягод и листиками мяты.

Тыквенные оладьи: пп рецепт с рисовой мукой

Тыквенные оладьи с рисовой мукой
Тыквенные оладьи с рисовой мукой
Фото: Pexels

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2/3 чашки пшеничной муки
  • 1/3 чашки рисовой муки
  • 1/4 чашки отрубей
  • 2 ст.л. коричневого сахара
  • 1/2 ч.л. сухих дрожжей
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/4 чашки тыквенного пюре
  • 1/2 чашки детского яблочного пюре
  • 1/2 чашки соевого молока
  • 1 столовая ложка растительного масла

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи.
  2. Нагреть молоко примерно до 40 ºС.
  3. Добавить молоко к мучной смеси и перемешать.
  4. Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать.
  5. Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа.
  6. Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать.
  7. Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего.
  8. Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчик.
  9. Выпекать около двух-трех минут, пока поверхность не покроется пузыриками.
  10. Перевернуть и готовить еще одну-две минуты.
  11. Подавать тыквенные оладьи с кленовым сиропом.

Сырники с рисовой мукой

Сырники с рисовой мукой
Сырники с рисовой мукой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 ст. л. рисовой муки + еще немного муки для формирования сырников
  • 1 щепотка морской соли
  • Белок 1 яйца
  • Сахар – по вкусу
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Перемешать творог, белок, соль, сахар и муку.
  2. Сформировать сырники, обвалять в рисовой муке.
  3. В кастрюлю мультиварки налить растительное масло, выложить сырники, готовить в режиме "Выпечка" 15-20 минут.
  4. Перевернуть и снова включить режим "Выпечка" на 5-10 минут.
  5. Подавать безглютеновые сырники со сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.

Творожный пирог с рисовой мукой: пп рецепт от Светланы Фус

Творожно-ягодный пирог
Творожно-ягодный пирог
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 желтка
  • 120 г рисовой муки
  • 1 банан
  • 50 г мягкого творога

Для начинки:

  • 200 г мягкого творога
  • 2 яйца
  • 20 г меда
  • 50 г ягод

Способ приготовления:

  1. Измельчаем банан в блендере до однородной массы.
  2. Желтки перетираем с творогом.
  3. Соединяем муку, банановое пюре, творог с желтками и замешиваем тесто.
  4. Делаем заливку – мягкий творог смешиваем с яйцами в блендере или миксере до однородной массы. Получается очень жидкая консистенция, но так и должно быть.
  5. Тесто распределяем по форме, оставляя бортики, затем заливаем начинкой.
  6. Выпекаем 20-25 минут при 180 ºС.

Яблочные оладьи с рисовой мукой

Оладьи тыквенные с яблоком
Оладьи тыквенные с яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 небольших яблока
  • 1 ст.л. сахара без горки
  • 2 средних яйца
  • 2 ст.л. рисовой муки
  • Щепотка молотой корицы
  • Соль
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить сахар, яйца и перемешать.
  3. Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
  5. Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Смотрите видео, как испечь безглютеновую галету с фруктами. "Сегодня" также делились рецептом бельгийских вафель без сахара.

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Источник: Сегодня
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