Блюда с рисовой мукой: рецепты вкусных завтраков и выпечки

Готовим вкусные блюда с рисовой мукой

Рисовая мука пользуется большой популярностью среди приверженцев здорового образа жизни. Важным отличием такой муки от пшеничной является отсутствие глютена, который входит в число сильных аллергенов. Кроме этого, рисовая мука богата белком, витаминами В-группы и цинком.

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Мука из риса обычно используют в выпечке в качестве добавки, поскольку не содержит достаточного количества клейковины. На Востоке ее активно применяют при изготовлении сладостей, хрустящих блинчиков, лапши и вина.

Банановый кекс из рисовой муки с черникой

Кекс банановый с черникой Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 банана

Лимонный сок

2 яйца

60 г меда

50 г цельнозерновой муки

50 г рисовой муки

50 г нутовой муки

5 г соды

3 г разрыхлителя

Щепотка соли

100 г черники

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

Способ приготовления:

Сделайте банановое пюре, добавьте немного лимонного сока. Смешайте все виды муки. Взбейте яйца с солью в пышный светлый крем. Добавьте муку, банановое пюре, мед, соду, разрыхлитель и тщательно перемешайте. Выложите половину теста в форму для теста, сверху разложите половину чернику, затем остальное тесто. Пеките при 160 ºС в течение 30-40 минут. Украсьте сахарной пудрой или сушеной молотой малиной, а также остатками ягод и листиками мяты.

Тыквенные оладьи: пп рецепт с рисовой мукой

Тыквенные оладьи с рисовой мукой Фото: Pexels

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2/3 чашки пшеничной муки

1/3 чашки рисовой муки

1/4 чашки отрубей

2 ст.л. коричневого сахара

1/2 ч.л. сухих дрожжей

1/4 ч.л. соли

1/4 чашки тыквенного пюре

1/2 чашки детского яблочного пюре

1/2 чашки соевого молока

1 столовая ложка растительного масла

Способ приготовления:

Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи. Нагреть молоко примерно до 40 ºС. Добавить молоко к мучной смеси и перемешать. Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать. Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа. Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать. Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего. Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчик. Выпекать около двух-трех минут, пока поверхность не покроется пузыриками. Перевернуть и готовить еще одну-две минуты. Подавать тыквенные оладьи с кленовым сиропом.

Сырники с рисовой мукой

Сырники с рисовой мукой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г творога

1 ст. л. рисовой муки + еще немного муки для формирования сырников

1 щепотка морской соли

Белок 1 яйца

Сахар – по вкусу

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Перемешать творог, белок, соль, сахар и муку. Сформировать сырники, обвалять в рисовой муке. В кастрюлю мультиварки налить растительное масло, выложить сырники, готовить в режиме "Выпечка" 15-20 минут. Перевернуть и снова включить режим "Выпечка" на 5-10 минут. Подавать безглютеновые сырники со сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.

Творожный пирог с рисовой мукой: пп рецепт от Светланы Фус

Творожно-ягодный пирог Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

2 желтка

120 г рисовой муки

1 банан

50 г мягкого творога

Для начинки:

200 г мягкого творога

2 яйца

20 г меда

50 г ягод

Способ приготовления:

Измельчаем банан в блендере до однородной массы. Желтки перетираем с творогом. Соединяем муку, банановое пюре, творог с желтками и замешиваем тесто. Делаем заливку – мягкий творог смешиваем с яйцами в блендере или миксере до однородной массы. Получается очень жидкая консистенция, но так и должно быть. Тесто распределяем по форме, оставляя бортики, затем заливаем начинкой. Выпекаем 20-25 минут при 180 ºС.

Яблочные оладьи с рисовой мукой

Оладьи тыквенные с яблоком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 небольших яблока

1 ст.л. сахара без горки

2 средних яйца

2 ст.л. рисовой муки

Щепотка молотой корицы

Соль

Растительное масло

Способ приготовления:

Яблоки почистить и натереть на крупной терке. Добавить сахар, яйца и перемешать. Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон. Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Смотрите видео, как испечь безглютеновую галету с фруктами. "Сегодня" также делились рецептом бельгийских вафель без сахара.

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