Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Блюда в микроволновке: ТОП-5 оригинальных рецептов

Сегодня, 11:52

В микроволновой печи можно приготовить кашу, омлет, печеный картофель и выпечку

В микроволновой печи можно не только разогревать, но и готовить еду. Так вы сэкономите время и энергию, а еще получите возможность готовить непосредственно в той же посуде, в которой еда подается на стол.

В микроволновке отлично получаются каши, омлеты, печеный картофель и разнообразная выпечка. Лучшие рецепты вы найдете в нашей подборке.

Овсяная каша в микроволновой печи

Овсянка в микроволновке
Овсянка в микроволновке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 большой спелый банан
  • 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
  • 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
  • Немного молока
  • Соль
  • Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи

Читайте также:
Ульяна Супрун развенчала главные мифы о микроволновых печах

Способ приготовления:

  1. Банан почистите и нарежьте на кусочки.
  2. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
  3. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
  4. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
  5. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Омлет в микроволновке по-средиземноморски

Омлет в микроволновке
Омлет в микроволновке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка кубиков запеченного или жареного красного перца
  • 1/4 чашки измельченного шпината
  • 1 столовая ложка сыра фета
  • 1 чайная ложка нарезанного зеленого лука
  • Молотый перец по вкусу

Смотрите видео, какие продукты можно разогревать в микроволновке:

Способ приготовления:

  1. Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
  2. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
  3. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение 1 минуты и 30 секунд.
  5. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

Запеченный картофель в микроволновке

Печеная картошка в микроволновке
Печеная картошка в микроволновке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 10 средних картофелин
  • 1 ст.л. соли
  • 2 ст.л. с горкой муки
  • Немного смеси сухих итальянских трав
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Оливковое или сливочное масло
  • 1 пучок свежего укропа

Способ приготовления:

  1. Картошку помыть с помощью щетки или губки для мытья посуды. Дать немного обсохнуть.
  2. Тем временем насыпать в полиэтиленовый пакет муку, соль и сушеные травы.
  3. Добавить влажную картошку в пакет и потрясти, чтобы клубни равномерно покрылись мучной смесью.
  4. Выложить картофель в подходящую для микроволновки формы. Готовить 10 минут при мощности 850 Вт.
  5. Пока печется картошка, приготовить заправку: смешать мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченным укропом. По желанию посолить.
  6. Слегка очистив картофелину, надрезать ее и в середину положить кусочек масла с чесноком и укропом. Повторить с оставшейся картошкой.

Шарлотка яблочная в микроволновке

Рецепт шарлотки с яблоками в микроволновке
Рецепт шарлотки с яблоками в микроволновке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 яблока
  • 3 яйца
  • 90 г сахара
  • 90 г муки
  • 3 ст.л. сахара без горки – для карамели
  • 30-50 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Возьмите керамическую или пирексовую форму диаметром 23 см. Смазывать ее не нужно.
  2. Приготовьте карамель. Насыпьте сахар в форму, добавьте ложку воды, чтобы только смочить сахар. Готовьте при максимальной мощности 4 минуты, или пока сахар не расплавится в коричневую карамель. На этом этапе нужно внимательно следить, чтобы сахар не сгорел.
  3. Выньте форму из СВЧ, положите в нее кусочки масла и отставьте в сторону.
  4. Приготовьте тесто, как для бисквита. Для этого разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки в пену. Добавьте к белкам 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
  5. Взбейте желтки с оставшимся сахаром.
  6. Аккуратно смешайте желтки и белки ложкой. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
  7. Яблоки порежьте четвертинками, удалите семена и нарежьте кусочками в форму.
  8. Выложите тесто сверху на яблоки.
  9. Пеките 6-7 минут в режиме максимальной мощности. Тесто сильно поднимется, а когда достанете форму – слегка опадет. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой, на них не должно быть прилипшего теста.
  10. Оставьте на 5 минут постоять. Проведите ножом по краю формы. Поверхность бисквита должна подсохнуть, также можно присыпать ее через мелкое сито сахарной пудрой.
  11. Переверните шарлотку с яблоками на решетку и снимите форму.

Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут

Шоколадный кекс в микроволновке
Шоколадный кекс в микроволновке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. какао-порошка
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя теста
  • Щепотка соли
  • 1 яйцо (слегка взбитое)
  • 3 ст. л. молока (кофе или воды)
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)

Способ приготовления:

  1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
  2. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение 1 минуты.
  3. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
  4. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из яиц в микроволновой печи, а также писали, как правильно разогреть пиццу в микроволновке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить из греческого йогурта: три идеи для завтрака Что приготовить на ужин из говядины: три необычных рецепта Как испечь вкусный сливовый пирог к чаю: ТОП-5 рецептов Как приготовить вкусный салат из винограда: три летних рецепта
рецепты микроволновка что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото
Задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Сегодня, 00:42Шоу-бизнес

"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

Вчера, 14:53Техно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

29 августаШоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

29 августаEvents

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

29 августаEvents

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

29 августаEvents

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

29 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 29 августа: Овнов порадуют хорошие новости, а Тельцам стоит быть активнее

29 августаEvents

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаШоу-бизнес

Звезда "Гарри Поттера" призналась, что подверглась сексуальному насилию в 14 лет

28 августаEvents

Гороскоп на завтра 29 августа 2020 года: каким знакам зодиака придет финансовый бонус

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

Новости партнеров

Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Как выглядят жены Боярского, Высоцкого и других звезд кино
Как выглядят жены Боярского, Высоцкого и других звезд кино
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Трагічно обірвалося життя відомої співачки-суперниці Пугачової
Трагічно обірвалося життя відомої співачки-суперниці Пугачової
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять