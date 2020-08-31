Блюда в микроволновке: ТОП-5 оригинальных рецептов
В микроволновой печи можно приготовить кашу, омлет, печеный картофель и выпечку
В микроволновой печи можно не только разогревать, но и готовить еду. Так вы сэкономите время и энергию, а еще получите возможность готовить непосредственно в той же посуде, в которой еда подается на стол.
В микроволновке отлично получаются каши, омлеты, печеный картофель и разнообразная выпечка. Лучшие рецепты вы найдете в нашей подборке.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 большой спелый банан
- 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
- 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
- Немного молока
- Соль
- Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи
Способ приготовления:
- Банан почистите и нарежьте на кусочки.
- Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
- Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
- Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
- Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 столовая ложка кубиков запеченного или жареного красного перца
- 1/4 чашки измельченного шпината
- 1 столовая ложка сыра фета
- 1 чайная ложка нарезанного зеленого лука
- Молотый перец по вкусу
Смотрите видео, какие продукты можно разогревать в микроволновке:
Способ приготовления:
- Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
- Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
- Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
- Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение 1 минуты и 30 секунд.
- Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 10 средних картофелин
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. с горкой муки
- Немного смеси сухих итальянских трав
- 2-3 зубчика чеснока
- Оливковое или сливочное масло
- 1 пучок свежего укропа
Способ приготовления:
- Картошку помыть с помощью щетки или губки для мытья посуды. Дать немного обсохнуть.
- Тем временем насыпать в полиэтиленовый пакет муку, соль и сушеные травы.
- Добавить влажную картошку в пакет и потрясти, чтобы клубни равномерно покрылись мучной смесью.
- Выложить картофель в подходящую для микроволновки формы. Готовить 10 минут при мощности 850 Вт.
- Пока печется картошка, приготовить заправку: смешать мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченным укропом. По желанию посолить.
- Слегка очистив картофелину, надрезать ее и в середину положить кусочек масла с чесноком и укропом. Повторить с оставшейся картошкой.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 90 г муки
- 3 ст.л. сахара без горки – для карамели
- 30-50 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Возьмите керамическую или пирексовую форму диаметром 23 см. Смазывать ее не нужно.
- Приготовьте карамель. Насыпьте сахар в форму, добавьте ложку воды, чтобы только смочить сахар. Готовьте при максимальной мощности 4 минуты, или пока сахар не расплавится в коричневую карамель. На этом этапе нужно внимательно следить, чтобы сахар не сгорел.
- Выньте форму из СВЧ, положите в нее кусочки масла и отставьте в сторону.
- Приготовьте тесто, как для бисквита. Для этого разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки в пену. Добавьте к белкам 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
- Взбейте желтки с оставшимся сахаром.
- Аккуратно смешайте желтки и белки ложкой. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
- Яблоки порежьте четвертинками, удалите семена и нарежьте кусочками в форму.
- Выложите тесто сверху на яблоки.
- Пеките 6-7 минут в режиме максимальной мощности. Тесто сильно поднимется, а когда достанете форму – слегка опадет. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой, на них не должно быть прилипшего теста.
- Оставьте на 5 минут постоять. Проведите ножом по краю формы. Поверхность бисквита должна подсохнуть, также можно присыпать ее через мелкое сито сахарной пудрой.
- Переверните шарлотку с яблоками на решетку и снимите форму.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 4 ст. л. муки
- 4 ст. л. сахара
- 3 ст. л. какао-порошка
- 1/4 ч. л. разрыхлителя теста
- Щепотка соли
- 1 яйцо (слегка взбитое)
- 3 ст. л. молока (кофе или воды)
- 1 ст. л. растительного масла
- 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)
Способ приготовления:
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
- Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение 1 минуты.
- Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
- Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.
Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из яиц в микроволновой печи, а также писали, как правильно разогреть пиццу в микроволновке.
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