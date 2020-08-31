Блюда в микроволновке: ТОП-5 оригинальных рецептов

В микроволновой печи можно приготовить кашу, омлет, печеный картофель и выпечку

В микроволновой печи можно не только разогревать, но и готовить еду. Так вы сэкономите время и энергию, а еще получите возможность готовить непосредственно в той же посуде, в которой еда подается на стол.

В микроволновке отлично получаются каши, омлеты, печеный картофель и разнообразная выпечка. Лучшие рецепты вы найдете в нашей подборке.

Овсяная каша в микроволновой печи

Овсянка в микроволновке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 большой спелый банан

2 столовые ложки кремообразного арахисового масла

1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления

Немного молока

Соль

Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи

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Способ приготовления:

Банан почистите и нарежьте на кусочки. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Омлет в микроволновке по-средиземноморски

Омлет в микроволновке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2 яйца

1 столовая ложка кубиков запеченного или жареного красного перца

1/4 чашки измельченного шпината

1 столовая ложка сыра фета

1 чайная ложка нарезанного зеленого лука

Молотый перец по вкусу

Смотрите видео, какие продукты можно разогревать в микроволновке:

Способ приготовления:

Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение 1 минуты и 30 секунд. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

Запеченный картофель в микроволновке

Печеная картошка в микроволновке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

10 средних картофелин

1 ст.л. соли

2 ст.л. с горкой муки

Немного смеси сухих итальянских трав

2-3 зубчика чеснока

Оливковое или сливочное масло

1 пучок свежего укропа

Способ приготовления:

Картошку помыть с помощью щетки или губки для мытья посуды. Дать немного обсохнуть. Тем временем насыпать в полиэтиленовый пакет муку, соль и сушеные травы. Добавить влажную картошку в пакет и потрясти, чтобы клубни равномерно покрылись мучной смесью. Выложить картофель в подходящую для микроволновки формы. Готовить 10 минут при мощности 850 Вт. Пока печется картошка, приготовить заправку: смешать мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченным укропом. По желанию посолить. Слегка очистив картофелину, надрезать ее и в середину положить кусочек масла с чесноком и укропом. Повторить с оставшейся картошкой.

Шарлотка яблочная в микроволновке

Рецепт шарлотки с яблоками в микроволновке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 яблока

3 яйца

90 г сахара

90 г муки

3 ст.л. сахара без горки – для карамели

30-50 г сливочного масла

Способ приготовления:

Возьмите керамическую или пирексовую форму диаметром 23 см. Смазывать ее не нужно. Приготовьте карамель. Насыпьте сахар в форму, добавьте ложку воды, чтобы только смочить сахар. Готовьте при максимальной мощности 4 минуты, или пока сахар не расплавится в коричневую карамель. На этом этапе нужно внимательно следить, чтобы сахар не сгорел. Выньте форму из СВЧ, положите в нее кусочки масла и отставьте в сторону. Приготовьте тесто, как для бисквита. Для этого разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки в пену. Добавьте к белкам 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. Аккуратно смешайте желтки и белки ложкой. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину. Яблоки порежьте четвертинками, удалите семена и нарежьте кусочками в форму. Выложите тесто сверху на яблоки. Пеките 6-7 минут в режиме максимальной мощности. Тесто сильно поднимется, а когда достанете форму – слегка опадет. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой, на них не должно быть прилипшего теста. Оставьте на 5 минут постоять. Проведите ножом по краю формы. Поверхность бисквита должна подсохнуть, также можно присыпать ее через мелкое сито сахарной пудрой. Переверните шарлотку с яблоками на решетку и снимите форму.

Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут

Шоколадный кекс в микроволновке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

4 ст. л. муки

4 ст. л. сахара

3 ст. л. какао-порошка

1/4 ч. л. разрыхлителя теста

Щепотка соли

1 яйцо (слегка взбитое)

3 ст. л. молока (кофе или воды)

1 ст. л. растительного масла

1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)

Способ приготовления:

В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение 1 минуты. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из яиц в микроволновой печи, а также писали, как правильно разогреть пиццу в микроволновке.

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