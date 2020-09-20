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Большие ягоды – не значит сладкие: что важно знать про свойства винограда

Сегодня, 09:37

Диетологи советуют употреблять его свежим, сушеным или пить из него сок

Очищает кровь, укрепляет волосы, уничтожает бактерии и вирусы, а еще – источник кальция, магния и фосфора. Все это про виноград, который в Украине сейчас активно собирают.

Сюжет Алексея Кермана и Дмитрия Кабака
Видео: Сегодня

Существует много различных сортов винограда. Например, на небольшом огороде Романа Ефименко растет 200 уникальных сортов винограда. Отдельные ягоды в диаметре крупнее пятикопеечной монеты. Но не всегда большая ягода – самая вкусная.

Роман Ефименко

Роман Ефименко

садовод

Например, сорт кишмиш – мелкий, но очень сладкий. Его особенность в том, что он без косточек. К тому же, не боится холодов и не требует особенного ухода. Такой виноград можно сажать возле дома или беседки. Он создает прохладную тень. Но для вина не подходит, потому что очень сладкий.

Вино лучше делать из кислых сортов винограда. Для этого необходимо выращивать технические сорта — те, которые специально произведены для изготовления хмельного напитка.

Ягоды должны быть плотными и упругими
Ягоды должны быть плотными и упругими
Фото: freepik.com

Полезные свойства винограда

В винограде много витаминов и микроэлементов. Диетологи советуют употреблять его свежим, сушеным или пить из него сок. Он хорошо очищает кровь.

А еще на ростках неплохо могут заработать начинающие фермеры. За одну небольшую лозу просят от 100 гривен.

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вино виноград сорт кишмиш
Источник: Сегодня
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