Боремся с жаждой: идеи оригинальных летних напитков

Рецепты необычных лимонадов для лета

Во время жары не стоит забывать о воде, потому что организм быстро теряет влагу, а это может привести к тепловому удару или потере сознания. Чем лучше утолять жажду – сладкими лимонадами или обычной водой? Мы решили спросить у экспертов.

Юрий Кузичкин – бармен со стажем. Он объясняет, как правильно освежить организм в летнюю жару.

"Сегодня я приготовлю эспрессо-тоник с добавление кокоса. Это очень освежающий, тонизирующий напиток", – говорит бармен.

Основные ингредиенты коктейля – это тоник, кокосовый сироп и эспрессо. Добавим лед, кусок лайма – и лимонад готов. Стоит такой напиток 120 грн.

"На самом деле, этот напиток можно приобрести в любой кофейне. Каждый бариста знает, как его приготовить. Плюс сироп на выбор можно добавить, я лично предпочитаю кокос, потому что он дарит ощущение каких-то тропиков", – прокомментировал Юрий Кузичкин.

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Хорошо утоляет жажду и овощной коктейль, уверяет бармен. Рецепт очень простой.

"Для этого напитка нам понадобятся такие ингредиенты, как базилик, огурец, лаванда и лаймовый фреш", – рассказывает рецепт Юрий.

Кладем базилик и огурцы в шейкер, перемешиваем. Подливаем лаймовый фреш, немного сиропа лаванды и заливаем все это минералкой. Закрываем и хорошенько встряхиваем. Добавляем свежий огурец и пьем с трубочкой.

В баре стакан такого прохладного коктейля продадут за 100 грн, а вот домашнее приготовление – вдвое дешевле.

Диетолог Александр Кущ объясняет: домашние лимонады действительно утоляют жажду. Но пить их в большом количестве не следует.

"Не надо перебарщивать, потому что агрессивные вкусы, какие бы они ни были, вызовут возвращение жажды", – говорит специалист по питанию.

Лучше всего пить в жару простую воду, отмечает диетолог. А вот освежиться лимонадом или любой другой газировкой не удастся – из-за наличия сахара такие напитки только усилят жажду.

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