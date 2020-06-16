Ботвинья: классический рецепт холодного рыбного супа
Готовим ботвинью по классическому рецепту
Ботвинья – незаслуженно забытое, но очень вкусное и полезное первое блюдо. Этот летний суп готовится из шпината, щавеля, молодых свекольных листьев, огурцов и зелени, а для сытности в него добавляют белую рыбу, чаще всего осетрину.
Для того, чтобы придать ботвинье приятную кислинку, в нее можно положить немного белого тертого хрена, горчицы, мелко натертого редиса, а также несколько капель лимонного сока или яблочного уксуса.
Ботвинья классическая
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 51 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г щавеля
- 300 г шпината
- 300 г молодых свекольных листьев
- 2-3 огурца
- 20 мл оливкового масла
- 50 г зеленого лука
- 50 г укропа
- 50 г петрушки
- 500-600 мл хлебного кваса
- 500 г осетрины
- 4 перепелиных яйца
- Раковые шейки
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Способ приготовления:
- Опустить осетрину в горячую воду и варить после закипания 20 минут. Остудить.
- Отварить перепелиные яйца в течение 5 минут.
- Свекольную ботву и шпинат опустить в подсоленную кипящую воду на 1-2 минуты и затем мелко порубить.
- Щавель также отварить в кипящей подсоленной воде и протереть через сито.
- Огурцы очистить от кожуры и порезать соломкой.
- Смешать протертый щавель, порубленную ботву и огурцы, мелко порезанную зелень петрушки, укропа и зеленого лука.
- Добавить столовую ложку оливкового масла и залить квасом. Приправить по вкусу солью и перцем.
Как подавать блюдо
Разлить ботвинью по тарелкам, в каждую порцию положить по большому куску отварной осетрины и украсить перепелиными яйцами, разрезанными пополам. Можно добавить раковые шейки.
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