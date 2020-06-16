Ботвинья: классический рецепт холодного рыбного супа

Готовим ботвинью по классическому рецепту

Ботвинья – незаслуженно забытое, но очень вкусное и полезное первое блюдо. Этот летний суп готовится из шпината, щавеля, молодых свекольных листьев, огурцов и зелени, а для сытности в него добавляют белую рыбу, чаще всего осетрину.

Для того, чтобы придать ботвинье приятную кислинку, в нее можно положить немного белого тертого хрена, горчицы, мелко натертого редиса, а также несколько капель лимонного сока или яблочного уксуса.

Ботвинья классическая

Ботвинья с рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

51 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г щавеля

300 г шпината

300 г молодых свекольных листьев

2-3 огурца

20 мл оливкового масла

50 г зеленого лука

50 г укропа

50 г петрушки

500-600 мл хлебного кваса

500 г осетрины

4 перепелиных яйца

Раковые шейки

Способ приготовления:

Опустить осетрину в горячую воду и варить после закипания 20 минут. Остудить. Отварить перепелиные яйца в течение 5 минут. Свекольную ботву и шпинат опустить в подсоленную кипящую воду на 1-2 минуты и затем мелко порубить. Щавель также отварить в кипящей подсоленной воде и протереть через сито. Огурцы очистить от кожуры и порезать соломкой. Смешать протертый щавель, порубленную ботву и огурцы, мелко порезанную зелень петрушки, укропа и зеленого лука. Добавить столовую ложку оливкового масла и залить квасом. Приправить по вкусу солью и перцем.

Как подавать блюдо

Разлить ботвинью по тарелкам, в каждую порцию положить по большому куску отварной осетрины и украсить перепелиными яйцами, разрезанными пополам. Можно добавить раковые шейки.

Смотрите видео, как приготовить сырный суп с овощами:

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