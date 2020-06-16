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Ботвинья: классический рецепт холодного рыбного супа

Сегодня, 18:28

Готовим ботвинью по классическому рецепту

Ботвинья – незаслуженно забытое, но очень вкусное и полезное первое блюдо. Этот летний суп готовится из шпината, щавеля, молодых свекольных листьев, огурцов и зелени, а для сытности в него добавляют белую рыбу, чаще всего осетрину.

Для того, чтобы придать ботвинье приятную кислинку, в нее можно положить немного белого тертого хрена, горчицы, мелко натертого редиса, а также несколько капель лимонного сока или яблочного уксуса.

Ботвинья классическая

Ботвинья с рыбой
Ботвинья с рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 51 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г щавеля
  • 300 г шпината
  • 300 г молодых свекольных листьев
  • 2-3 огурца
  • 20 мл оливкового масла
  • 50 г зеленого лука
  • 50 г укропа
  • 50 г петрушки
  • 500-600 мл хлебного кваса
  • 500 г осетрины
  • 4 перепелиных яйца
  • Раковые шейки

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Способ приготовления:

  1. Опустить осетрину в горячую воду и варить после закипания 20 минут. Остудить.
  2. Отварить перепелиные яйца в течение 5 минут.
  3. Свекольную ботву и шпинат опустить в подсоленную кипящую воду на 1-2 минуты и затем мелко порубить.
  4. Щавель также отварить в кипящей подсоленной воде и протереть через сито.
  5. Огурцы очистить от кожуры и порезать соломкой.
  6. Смешать протертый щавель, порубленную ботву и огурцы, мелко порезанную зелень петрушки, укропа и зеленого лука.
  7. Добавить столовую ложку оливкового масла и залить квасом. Приправить по вкусу солью и перцем.

Как подавать блюдо

Разлить ботвинью по тарелкам, в каждую порцию положить по большому куску отварной осетрины и украсить перепелиными яйцами, разрезанными пополам. Можно добавить раковые шейки.

Смотрите видео, как приготовить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы писали, как сварить зеленый борщ без мяса и рассказывали, как приготовить французский щавелевый суп.

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Источник: Сегодня
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