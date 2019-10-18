Британка создала съедобную копию целой деревни: видео

63-летняя пекарь потратила три месяца на свой шедевр

Съедобную копию целой деревни создала британская кондитер Линн Нолан. Женщина испекла 54 фруктовых пирога, чтобы потом превратить их в домики, пабы, лавочки – совсем как в деревне Эйам, которая находится в графстве Дербишир.

Фото: скриншот

Кропотливая работа продолжалась три месяца. На создание вкусных зданий у пекаря ушло шесть сотен яиц, 30 кг сливочного масла, 33 кг муки и 12 банок абрикосового джема.

Сейчас сладкая экспозиция выставлена в местной церкви. Через полтора месяца ее продадут на аукционе, чтобы собрать деньги на сельский автобус.

Фото: скриншот

Пенсионерка говорит, что за свежесть лакомства переживать не стоит. Дело в том, что все фруктовые кексы пропитаны виски, которое является прекрасным консервантом.

Напомним, ранее мы рассказывали о шедеврах повара-иллюзиониста, который создает десерт-обманки.

"Сегодня" также писали об американском художнике, которые "рисует" портреты знаменитостей, таких как Мэрилин Монро, Бейонсе, Леди Гага и Ники Минаж, используя для этого мелкие конфетки.

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