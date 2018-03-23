Английский дизайнер создала торт-копию Ким Кардашьян

Сладкая фигура Ким в полный рост обошлась заказчику в более чем 1.6 млн долларов

Торт в виде Ким Кардашян Фото: celebritypix.us

Английский дизайнер Дебби Уингхэм стала знаменитой благодаря шикарному свадебному торту в виде невесты из Дубая за $ 1 млн. Но недавно она превзошла себя и приготовила самый дорогой в мире торт-копию Ким Кардашьян за $1.6 млн. Этот невероятный десерт был подарен на день рождения девушке, которая очень похожа на знаменитую светскую львицу. Такой щедрый подарок ей преподнес бойфренд.

Лицо Ким распечатали на 3-D принтере Фото: instagram.com/debbie_wingham

Как и предыдущий шедевр Дебби, торт выполнен в полный человеческий рост и максимально точно повторяет фигуру Ким Кардашьян и ее двойника. А черный костюм из мастики является копией наряда, в котором звезда реалити-шоу появилась на презентации нового телесезона NBCUniversal в 2017 году.

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Очертания торта в точности повторяют формы оригинала Фото: instagram.com/debbie_wingham

Для эпичного кондитерского изделия понадобилось 85 коробок рисовых сладких хлопьев, 15 килограммов мастики, 30 000 маршмэллоу и 6 килограммов шоколада. Каждый компонент, включая напечатанное на 3-D принтере лицо Кардашьян, является съедобным. Но это еще не все: гламурный торт был украшен бриллиантовым ожерельем от Cartier.

Все элементы торта съедобны Фото: instagram.com/debbie_wingham

Дебби Уингэм говорит, что она работала над десертом в течение 10 дней. Зато результат получился поистине впечатляющим. Пара, которая заказала этот торт, решила остаться анонимной, но, как сообщают, они были "потрясены увиденным".

У "Ким" даже есть маникюр Фото: instagram.com/debbie_wingham

Напомним, ранее стало известно, каким будет свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл. А в Украине под премьеру нового сериала создали торт "Сувенир из Одессы".

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