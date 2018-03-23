Английский дизайнер создала торт-копию Ким Кардашьян
Сладкая фигура Ким в полный рост обошлась заказчику в более чем 1.6 млн долларов
Английский дизайнер Дебби Уингхэм стала знаменитой благодаря шикарному свадебному торту в виде невесты из Дубая за $ 1 млн. Но недавно она превзошла себя и приготовила самый дорогой в мире торт-копию Ким Кардашьян за $1.6 млн. Этот невероятный десерт был подарен на день рождения девушке, которая очень похожа на знаменитую светскую львицу. Такой щедрый подарок ей преподнес бойфренд.
Как и предыдущий шедевр Дебби, торт выполнен в полный человеческий рост и максимально точно повторяет фигуру Ким Кардашьян и ее двойника. А черный костюм из мастики является копией наряда, в котором звезда реалити-шоу появилась на презентации нового телесезона NBCUniversal в 2017 году.
Для эпичного кондитерского изделия понадобилось 85 коробок рисовых сладких хлопьев, 15 килограммов мастики, 30 000 маршмэллоу и 6 килограммов шоколада. Каждый компонент, включая напечатанное на 3-D принтере лицо Кардашьян, является съедобным. Но это еще не все: гламурный торт был украшен бриллиантовым ожерельем от Cartier.
Дебби Уингэм говорит, что она работала над десертом в течение 10 дней. Зато результат получился поистине впечатляющим. Пара, которая заказала этот торт, решила остаться анонимной, но, как сообщают, они были "потрясены увиденным".
Напомним, ранее стало известно, каким будет свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл. А в Украине под премьеру нового сериала создали торт "Сувенир из Одессы".
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