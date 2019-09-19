Брокколи: польза, вред и секреты приготовления

Узнайте, чем полезна брокколи и как ее правильно готовить

Брокколи богата антиоксидантами Фото: freepik.com

Брокколи – зеленый овощ, который по виду напоминает миниатюрное дерево. Его ближайшие родственники – белокочанная, брюссельская, кудрявая и цветная капуста.

Смотрите видео, какие овощи стоит заморозить на зиму:

Главный сезон брокколи – сентябрь, но она доступна в течение всего года. Эта капуста полна витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Так что если вы хотите сделать свой рацион здоровее, обязательно включите брокколи в свое меню.

Чем полезна брокколи для здоровья

Брокколи обладает противоопухолевыми свойствами Фото: Pixabay

В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.

В брокколи есть два ценных компонента — сульфорафан и синегрин, — которые останавливают рост и деление раковых клеток. Эти вещества есть и в других видах капусты, но в брокколи их больше.

Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.

Многочисленные исследования на животных показывают, что определенные биоактивные соединения в брокколи могут оказывать защитное действие на ткани мозга.

Употребление в пищу брокколи снижает уровень сахара в крови.

Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.

Некоторые источники утверждают, что употребление сырой брокколи помогает удалить зубной налет и отбелить зубы.

Многие нутриенты в брокколи – в том числе кальций, витамин К и фосфор – нужны для поддержания здоровья костей. Кроме того, исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в брокколи, могут предотвратить некоторые заболевания суставов.

Брокколи содержит питательные вещества, необходимые для определенных аспектов развития плода. Фолат особенно важен в этом отношении.

Экстракт брокколи используют в качестве защитной терапии от ультрафиолетового излучения.

Сколько калорий в брокколи и как ее правильно есть

Брокколи содержит минимум калорий Фото: Pixabay

Калорийность брокколи – 34 ккал на 100 г.

Лучше всего брокколи усваивается в тушеном виде, хорошая порция — по 150-200 г в день.

Читайте также: Ароматный салат из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой

Вред брокколи для здоровья

Капуста брокколи не рекомендована людям с повышенной кислотностью желудка и панкреатитом, а также имеющим индивидуальную непереносимость продукта.

Как правильно выбрать и готовить брокколи

Брокколи не стоит готовить слишком долго Фото: Pixabay

Не покупайте брокколи, которая начала желтеть. Ищите крепкие темно-зеленые головки.

Готовить брокколи можно многими способами, но лучше варить или парить ее всего несколько минут. Это поможет сохранить не только хрустящую текстуру и цвет овоща, но и полезные вещества, что в нем содержатся.

Помните, кочан, на котором сидят соцветия, также съедобный – не выбрасывайте его, а порубите и приготовьте.

Лучшие друзья брокколи – анчоусы, соевый соус и пармезан.

Рецепт запеканки из брокколи и курицы

Запеканка из брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г соцветий брокколи

150 г куриного филе

150 г твердого сыра

4 яйца

100 мл сливок или молока

Пучок зелени

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 градусов. Отварить брокколи в кипящей воде в течение 3-5 минут. Откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. На терке натереть сыр, нарезать курицу небольшими кусочками, зелень измельчить. В форму для запекания уложить слоями брокколи, курицу, тертый сыр и зелень. Взбить яйца со сливками, солью и молотым черным перцем. Залить этой смесью все ингредиенты. Запекать в течение 35-45 минут до образования золотистой корочки. Перед подачей готовое блюдо немного остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить киш с брокколи и лососем. "Сегодня" также делились рецептом кролика с брокколи в сметане.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.