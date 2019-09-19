Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Брокколи: польза, вред и секреты приготовления

Узнайте, чем полезна брокколи и как ее правильно готовить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Брокколи богата антиоксидантами
Брокколи богата антиоксидантами
Фото: freepik.com

Брокколи – зеленый овощ, который по виду напоминает миниатюрное дерево. Его ближайшие родственники – белокочанная, брюссельская, кудрявая и цветная капуста.

Смотрите видео, какие овощи стоит заморозить на зиму:

Главный сезон брокколи – сентябрь, но она доступна в течение всего года. Эта капуста полна витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Так что если вы хотите сделать свой рацион здоровее, обязательно включите брокколи в свое меню.

Чем полезна брокколи для здоровья

Брокколи обладает противоопухолевыми свойствами
Брокколи обладает противоопухолевыми свойствами
Фото: Pixabay

  • В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.
  • В брокколи есть два ценных компонента — сульфорафан и синегрин, — которые останавливают рост и деление раковых клеток. Эти вещества есть и в других видах капусты, но в брокколи их больше.
  • Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.
  • Многочисленные исследования на животных показывают, что определенные биоактивные соединения в брокколи могут оказывать защитное действие на ткани мозга.
  • Употребление в пищу брокколи снижает уровень сахара в крови.
  • Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.
  • Некоторые источники утверждают, что употребление сырой брокколи помогает удалить зубной налет и отбелить зубы.
  • Многие нутриенты в брокколи – в том числе кальций, витамин К и фосфор – нужны для поддержания здоровья костей. Кроме того, исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в брокколи, могут предотвратить некоторые заболевания суставов.
  • Брокколи содержит питательные вещества, необходимые для определенных аспектов развития плода. Фолат особенно важен в этом отношении.
  • Экстракт брокколи используют в качестве защитной терапии от ультрафиолетового излучения.

Сколько калорий в брокколи и как ее правильно есть

Брокколи содержит минимум калорий
Брокколи содержит минимум калорий
Фото: Pixabay

Калорийность брокколи – 34 ккал на 100 г.

Лучше всего брокколи усваивается в тушеном виде, хорошая порция — по 150-200 г в день.

Читайте также:
Ароматный салат из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой

Вред брокколи для здоровья

Капуста брокколи не рекомендована людям с повышенной кислотностью желудка и панкреатитом, а также имеющим индивидуальную непереносимость продукта.

Как правильно выбрать и готовить брокколи

Брокколи не стоит готовить слишком долго
Брокколи не стоит готовить слишком долго
Фото: Pixabay

  • Не покупайте брокколи, которая начала желтеть. Ищите крепкие темно-зеленые головки.
  • Готовить брокколи можно многими способами, но лучше варить или парить ее всего несколько минут. Это поможет сохранить не только хрустящую текстуру и цвет овоща, но и полезные вещества, что в нем содержатся.
  • Помните, кочан, на котором сидят соцветия, также съедобный – не выбрасывайте его, а порубите и приготовьте.
  • Лучшие друзья брокколи – анчоусы, соевый соус и пармезан.

Рецепт запеканки из брокколи и курицы

Запеканка из брокколи
Запеканка из брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г соцветий брокколи
  • 150 г куриного филе
  • 150 г твердого сыра
  • 4 яйца
  • 100 мл сливок или молока
  • Пучок зелени
  • Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 190 градусов.
  2. Отварить брокколи в кипящей воде в течение 3-5 минут. Откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
  3. На терке натереть сыр, нарезать курицу небольшими кусочками, зелень измельчить.
  4. В форму для запекания уложить слоями брокколи, курицу, тертый сыр и зелень.
  5. Взбить яйца со сливками, солью и молотым черным перцем. Залить этой смесью все ингредиенты.
  6. Запекать в течение 35-45 минут до образования золотистой корочки. Перед подачей готовое блюдо немного остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить киш с брокколи и лососем. "Сегодня" также делились рецептом кролика с брокколи в сметане.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сварить вкусный крем-суп из брокколи Как выбрать качественный голубой сыр: советы экспертов Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью Как правильно хранить помидоры в домашних условиях
капуста брокколи свойства продуктов польза и вред
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть

Популярные статьи

Сегодня, 08:18Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:44Шоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога