Брокколи: польза, вред и секреты приготовления
Узнайте, чем полезна брокколи и как ее правильно готовить
Брокколи – зеленый овощ, который по виду напоминает миниатюрное дерево. Его ближайшие родственники – белокочанная, брюссельская, кудрявая и цветная капуста.
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Главный сезон брокколи – сентябрь, но она доступна в течение всего года. Эта капуста полна витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Так что если вы хотите сделать свой рацион здоровее, обязательно включите брокколи в свое меню.
Чем полезна брокколи для здоровья
- В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.
- В брокколи есть два ценных компонента — сульфорафан и синегрин, — которые останавливают рост и деление раковых клеток. Эти вещества есть и в других видах капусты, но в брокколи их больше.
- Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.
- Многочисленные исследования на животных показывают, что определенные биоактивные соединения в брокколи могут оказывать защитное действие на ткани мозга.
- Употребление в пищу брокколи снижает уровень сахара в крови.
- Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.
- Некоторые источники утверждают, что употребление сырой брокколи помогает удалить зубной налет и отбелить зубы.
- Многие нутриенты в брокколи – в том числе кальций, витамин К и фосфор – нужны для поддержания здоровья костей. Кроме того, исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в брокколи, могут предотвратить некоторые заболевания суставов.
- Брокколи содержит питательные вещества, необходимые для определенных аспектов развития плода. Фолат особенно важен в этом отношении.
- Экстракт брокколи используют в качестве защитной терапии от ультрафиолетового излучения.
Сколько калорий в брокколи и как ее правильно есть
Калорийность брокколи – 34 ккал на 100 г.
Лучше всего брокколи усваивается в тушеном виде, хорошая порция — по 150-200 г в день.
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Вред брокколи для здоровья
Капуста брокколи не рекомендована людям с повышенной кислотностью желудка и панкреатитом, а также имеющим индивидуальную непереносимость продукта.
Как правильно выбрать и готовить брокколи
- Не покупайте брокколи, которая начала желтеть. Ищите крепкие темно-зеленые головки.
- Готовить брокколи можно многими способами, но лучше варить или парить ее всего несколько минут. Это поможет сохранить не только хрустящую текстуру и цвет овоща, но и полезные вещества, что в нем содержатся.
- Помните, кочан, на котором сидят соцветия, также съедобный – не выбрасывайте его, а порубите и приготовьте.
- Лучшие друзья брокколи – анчоусы, соевый соус и пармезан.
Рецепт запеканки из брокколи и курицы
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г соцветий брокколи
- 150 г куриного филе
- 150 г твердого сыра
- 4 яйца
- 100 мл сливок или молока
- Пучок зелени
- Соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 190 градусов.
- Отварить брокколи в кипящей воде в течение 3-5 минут. Откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
- На терке натереть сыр, нарезать курицу небольшими кусочками, зелень измельчить.
- В форму для запекания уложить слоями брокколи, курицу, тертый сыр и зелень.
- Взбить яйца со сливками, солью и молотым черным перцем. Залить этой смесью все ингредиенты.
- Запекать в течение 35-45 минут до образования золотистой корочки. Перед подачей готовое блюдо немного остудить.
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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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