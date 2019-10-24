Брюссельская капуста с беконом: рецепт сытного осеннего гарнира

Рецепт жареной брюссельской капусты с луком и беконом

Брюссельская капуста с беконом Фото: Depositphotos

Брюссельская капуста очень проста в приготовлении. Ее едят жареной, вареной, тушеной или запеченной. Калорийность брюссельской капусты – 43 ккал на 100 г.

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Перед жаркой обязательно подготовьте кочанчики: срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья. И помните: если брюссельскую капусту готовить слишком долго, она станет чересчур мягкой и приобретет резкий, неприятный запах.

Жареная брюссельская капуста с беконом

Время приготовления:

25 минут

Калорийность:

131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 полоски бекона

2 ст.л. масла

450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам

1/2 большой луковицы, нарезанной

Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте. В той же сковороде с беконом жир растопите масло на сильном огне. Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочанчики не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте. Подавайте жареную брюссельскую капусту немедленно.

Почему нужно есть брюссельскую капусту

Она богата сульфорафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунитета. Все это позволяет попрощаться с химическими веществами, способными вызвать в организме рак. Так что обязательно включите брюссельскую капусту в список ваших любимых гарниров.

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