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Брюссельская капуста с беконом: рецепт сытного осеннего гарнира

Рецепт жареной брюссельской капусты с луком и беконом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36
Брюссельская капуста с беконом
Брюссельская капуста с беконом
Фото: Depositphotos

Брюссельская капуста очень проста в приготовлении. Ее едят жареной, вареной, тушеной или запеченной. Калорийность брюссельской капусты – 43 ккал на 100 г.

Смотрите видео, где не следует покупать овощи:

Перед жаркой обязательно подготовьте кочанчики: срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья. И помните: если брюссельскую капусту готовить слишком долго, она станет чересчур мягкой и приобретет резкий, неприятный запах.

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Жареная брюссельская капуста с беконом

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 полоски бекона
  • 2 ст.л. масла
  • 450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам
  • 1/2 большой луковицы, нарезанной
  • Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки.
  2. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте.
  3. В той же сковороде с беконом жир растопите масло на сильном огне.
  4. Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочанчики не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут.
  5. Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте.
  6. Подавайте жареную брюссельскую капусту немедленно.

Почему нужно есть брюссельскую капусту

Она богата сульфорафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунитета. Все это позволяет попрощаться с химическими веществами, способными вызвать в организме рак. Так что обязательно включите брюссельскую капусту в список ваших любимых гарниров.

Напомним, ранее мы писали о пользе и вреде брокколи. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить квашеную капусту.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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