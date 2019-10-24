Брюссельская капуста с беконом: рецепт сытного осеннего гарнира
Рецепт жареной брюссельской капусты с луком и беконом
Брюссельская капуста очень проста в приготовлении. Ее едят жареной, вареной, тушеной или запеченной. Калорийность брюссельской капусты – 43 ккал на 100 г.
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Перед жаркой обязательно подготовьте кочанчики: срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья. И помните: если брюссельскую капусту готовить слишком долго, она станет чересчур мягкой и приобретет резкий, неприятный запах.
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Жареная брюссельская капуста с беконом
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 131 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 полоски бекона
- 2 ст.л. масла
- 450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам
- 1/2 большой луковицы, нарезанной
- Соль и свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки.
- Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте.
- В той же сковороде с беконом жир растопите масло на сильном огне.
- Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочанчики не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут.
- Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте.
- Подавайте жареную брюссельскую капусту немедленно.
Почему нужно есть брюссельскую капусту
Она богата сульфорафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунитета. Все это позволяет попрощаться с химическими веществами, способными вызвать в организме рак. Так что обязательно включите брюссельскую капусту в список ваших любимых гарниров.
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