Брюссельская капуста в кляре: рецепт полезной осенней закуски
Готовим брюссельскую капусту с яйцом
Брюссельская капуста появляется на прилавках в конце осени. Она может похвастаться высоким содержанием многих питательных веществ. Покупая свежую брюссельскую капусту, выбирайте плотные кочанчики, те, что покажутся вам тяжелыми для своего размера, без желтизны и пятен.
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Перед жаркой обязательно подготовьте капусту: срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья. И помните: если брюссельскую капусту готовить слишком долго, она станет чересчур мягкой и приобретет резкий, неприятный запах.
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Брюссельская капуста с яйцом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 233 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 25 мл воды
- 200 г брюссельской капусты
- 35 мл подсолнечного масла
- 40 г муки
- 5 г соли
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Разделить яйцо на белок и желток. Желток соединить с солью и водой, слегка взбить венчиком.
- Добавить просеянную муку. Белок взбить до стойкой пены и вмешать в кляр.
- Подготовленную брюссельскую капусту промыть и отварить в кипящей, слегка подсоленной воде до мягкости, приблизительно 10 минут. Откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости.
- Порциями опускать капусту в кляр, следя за тем, чтобы она равномерно со всех сторон покрылась этим кляром.
- Обжарить со всех сторон до золотистого цвета на горячей сковороде с подсолнечным маслом.
- Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
Чем полезна брюссельская капуста
- Брюссельская капуста богата серой, калием, витаминами С и B, а также прекрасный источник фолиевой кислоты;
- Капуста содержит витамин К, который важен для свертывания крови и метаболизма костной ткани;
- Брюссельская капуста богата клетчаткой, что поддерживает здоровье пищеварительной системы и снижает риск сердечных заболеваний и диабета;
- Клетчатка и антиоксиданты в брюссельской капусте помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты с брюссельской капустой. Мы также сообщали, что брюссельская капуста снижает риск рака.
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