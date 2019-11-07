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Брюссельская капуста в кляре: рецепт полезной осенней закуски

Готовим брюссельскую капусту с яйцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Брюссельская капуста в кляре
Брюссельская капуста в кляре
Фото: Pinterest

Брюссельская капуста появляется на прилавках в конце осени. Она может похвастаться высоким содержанием многих питательных веществ. Покупая свежую брюссельскую капусту, выбирайте плотные кочанчики, те, что покажутся вам тяжелыми для своего размера, без желтизны и пятен.

Смотрите видео, где не следует покупать овощи:

Перед жаркой обязательно подготовьте капусту: срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья. И помните: если брюссельскую капусту готовить слишком долго, она станет чересчур мягкой и приобретет резкий, неприятный запах.

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Брюссельская капуста с яйцом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 233 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 25 мл воды
  • 200 г брюссельской капусты
  • 35 мл подсолнечного масла
  • 40 г муки
  • 5 г соли
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Разделить яйцо на белок и желток. Желток соединить с солью и водой, слегка взбить венчиком.
  2. Добавить просеянную муку. Белок взбить до стойкой пены и вмешать в кляр.
  3. Подготовленную брюссельскую капусту промыть и отварить в кипящей, слегка подсоленной воде до мягкости, приблизительно 10 минут. Откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости.
  4. Порциями опускать капусту в кляр, следя за тем, чтобы она равномерно со всех сторон покрылась этим кляром.
  5. Обжарить со всех сторон до золотистого цвета на горячей сковороде с подсолнечным маслом.
  6. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

Чем полезна брюссельская капуста

  • Брюссельская капуста богата серой, калием, витаминами С и B, а также прекрасный источник фолиевой кислоты;
  • Капуста содержит витамин К, который важен для свертывания крови и метаболизма костной ткани;
  • Брюссельская капуста богата клетчаткой, что поддерживает здоровье пищеварительной системы и снижает риск сердечных заболеваний и диабета;
  • Клетчатка и антиоксиданты в брюссельской капусте помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты с брюссельской капустой. Мы также сообщали, что брюссельская капуста снижает риск рака.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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